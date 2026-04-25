Rob Reiner

Hijo del cineasta Rob Reiner y su esposa rompe el silencio: ‘Mi mundo se derrumbó’

Sobre la posible responsabilidad de su hermano Nick, el joven expresó que aquel 14 de diciembre del año pasado él y su hermana perdieron a la mitad de su familia

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Por:N+ Univision
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Video Caso Nick Reiner: terminó con la vida de sus padres y se declaró inocente

El hijo mayor del reconocido director Rob Reiner, Jake Reiner, rompió el silencio para relatar públicamente el profundo dolor que atraviesa tras el asesinato de sus padres ocurrido en diciembre de 2025 en Los Ángeles, California.

En una publicación del blog Substack, describió la experiencia como una “pesadilla viviente”, marcada por el impacto emocional de perder a ambos progenitores de manera repentina y violenta.

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Según su relato, el momento en que recibió la noticia fue devastador. Jake explicó que se encontraba asistiendo al memorial de un amigo cuando su hermana lo llamó para informarle primero sobre la muerte de su padre y, poco después, la de su madre, Michele Reiner de 68 años. Este doble golpe emocional provocó una sensación de incredulidad y colapso inmediato de su realidad, lo que evidenció la magnitud del trauma vivido.

Mi mundo, tal como lo conocía, se había derrumbado. Estaba en trance. Lo único en lo que podía concentrarme era en que necesitaba llegar a la casa de mi infancia. Necesitaba llegar hasta mi hermana. Necesitaba entender qué demonios había pasado.
Jake Reiner, hijo de Rob y Michele Reiner
Imagen Jake Reiner / Substack

El caso adquiere una dimensión aún más dolorosa debido a que el principal acusado del crimen es su propio hermano menor, Nick Reiner, quien enfrenta cargos por asesinato en primer grado y se ha declarado no culpable. Esta situación ha intensificado el sufrimiento familiar, ya que Jake ha señalado lo difícil que resulta procesar la pérdida mientras uno de los miembros más cercanos está en el centro de la tragedia.

En su testimonio, Jake también rindió homenaje a la vida de sus padres, recordándolos como figuras fundamentales en su desarrollo personal. Destacó el papel de su madre como apoyo emocional constante y el de su padre como guía e inspiración.

Para mí, mis padres son el centro de mi vida. Son mi guía, la base de quien soy como persona y las personas más generosas que he conocido. Mucha gente no tiene el privilegio de tener los mejores padres, la mejor madre o el mejor padre, pero yo sí. El amor que sienten por mí, por mi hermano y por mi hermana es verdaderamente incondicional.
Jake Reiner


Sobre la posible responsabilidad de su hermano Nick, el joven expresó que aquel 14 de diciembre del año pasado él y su hermana perdieron a la mitad de su familia.

Perdimos a más de la mitad de nuestra familia esa noche de la forma más violenta inimaginable. Claro, cualquier pérdida de un padre es devastadora, pero nada se compara con perderlos a ambos al mismo tiempo y, además, que tu hermano esté en el centro de todo. Es casi imposible de procesar
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