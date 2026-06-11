Kathy Hochul La gobernadora de Nueva York amplía el horario de venta de alcohol durante la Copa Mundial La ley permitirá que los neoyorquinos tengan más horas de venta autorizada en los espacios donde disfruten de la Copa Mundial. Aquí te contamos hasta qué hora se podrá pedir durante el torneo una bebida con alcohol

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Los bares, restaurantes y otros establecimientos autorizados de Nueva York podrán servir alcohol hasta las 4 a. m. durante la Copa Mundial, según la legislación firmada el 9 de junio por la gobernadora Kathy Hochul.

La medida amplía temporalmente las horas de servicio de alcohol en todo el estado desde el 11 de junio hasta el 20 de julio de 2026, cubriendo la duración del torneo.

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Horario ampliado aprobado para la Copa del Mundo

La nueva ley permite a los titulares de licencias de licor para consumo en el establecimiento vender bebidas alcohólicas hasta las 4 de la madrugada, independientemente de los horarios de cierre más restrictivos que pueda adoptar cada condado.

La extensión temporal se aplica desde el día de la inauguración de la Copa Mundial, el 11 de junio, hasta el 20 de julio de 2026, el día posterior al partido de la final.

El cambio no se aplica a los establecimientos donde la Autoridad de Licores del Estado (SLA) haya impuesto horarios de cierre más tempranos como condición de su licencia.

La ley expira el 21 de julio de 2026.

Hochul: Los negocios deben beneficiarse de los visitantes de la Copa

"La Copa viene a Nueva York y quiero que cada neoyorquino y negocio local sea parte de la acción y la celebración, sin necesidad de entrada", dijo la gobernadora en un comunicado.

"Desde la primera patada hasta el último silbato, los bares y restaurantes de nuestro estado pueden permanecer abiertos durante todo el torneo, reuniendo a los neoyorquinos para celebrar cada gol y apoyando a los pequeños negocios en todo el estado". Las autoridades estatales esperan que el torneo atraiga a más de 1 millón de visitantes a la región.

Parte de una planificación más amplia para la Copa Mundial

La legislación se suma a otros esfuerzos estatales vinculados a la Copa Mundial, incluido un nuevo permiso de un día para la Copa del Mundo de la Autoridad de Licores del Estado, que permite a los organizadores albergar eventos para aficionados fuera del recinto, fiestas públicas para ver los partidos y actividades ampliadas al aire libre.

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La presidenta de la Autoridad de Licores del Estado, Lily Fan, dijo que los restaurantes, bares y negocios de hospitalidad desempeñarán un papel fundamental para dar la bienvenida a visitantes de todo el mundo durante el torneo.

Disposiciones clave de la ley

- El servicio de alcohol puede continuar hasta las 4 a. m. desde el 11 de junio hasta el 20 de julio de 2026.

- La ley se aplica a los titulares de licencias para consumo en el establecimiento, incluidos bares y restaurantes.

- Las restricciones locales de horario de cierre de los condados quedan suspendidas temporalmente.

- Las restricciones impuestas por la SLA en licencias individuales permanecen vigentes.

- La legislación expira automáticamente el 21 de julio de 2026.