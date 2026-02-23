Nick Reiner Hijo de Rob Reiner se declara inocente del asesinato de sus padres: detalles Nick Reiner se declaró inocente en relación con el asesinato de sus padres Rob y Michele Reiner. El hombre de 32 años fue arrestado el 15 de diciembre y acusado de asesinato en primer grado al día siguiente de la muerte del cineasta y su esposa.

La macabra historia detrás de la polémica publicación que hizo Nick Reiner en 2018

Nick Reiner, hijo del legendario director de cine Rob Reiner y Michele Singer Reiner, compareció este lunes 23 de febrero ante un tribunal de Los Ángeles para declararse formalmente inocente de dos cargos de asesinato en primer grado. El proceso judicial sigue al trágico hallazgo de los cuerpos del cineasta y su esposa, Michele Singer Reiner, en diciembre de 2025.

Una comparecencia bajo estricta vigilancia

Durante la audiencia en un abarrotado tribunal de Los Ángeles, la Defensora Pública Adjunta, Kimberly Greene, presentó la declaración en nombre de su cliente. Nick Reiner, de 32 años, permaneció detrás del cristal en el área de custodia, mostrando un aspecto distinto al de su primera aparición: con la cabeza rapada y vistiendo el uniforme marrón de presidiario, prescindiendo de la bata de prevención del suicidio que utilizó anteriormente.

El acusado se limitó a responder afirmativamente a una pregunta del juez tras una breve consulta con su abogada. Reiner, de 32 años, el tercero de los cuatro hijos de Rob Reiner, se encuentra detenido sin derecho a fianza desde su arresto, horas después de que el actor y su esposa, con quien llevaba 36 años casado, fueran encontrados muertos con puñaladas el 14 de diciembre en su domicilio en el exclusivo barrio de Brentwood, Los Ángeles.

Autoridades esperan informe completo de la autopsia

El fiscal adjunto de distrito, Habib Balian, declaró que su oficina aún espera el informe completo de la autopsia del caso, pero que todas las demás pruebas han sido entregadas a la defensa.

La declaración de inocencia de Reiner es común para los acusados en esta etapa del caso, independientemente de su plan a largo plazo.

El abogado anterior de Reiner, el prestigioso litigante privado Alan Jackson, tuvo que abandonar el caso en la audiencia de enero debido a lo que describió como circunstancias ajenas a su control y al de su cliente. Afirmó que la ética legal no le permitía explicar el motivo, pero al despedirse, declaró rotundamente fuera del juzgado que "de acuerdo con las leyes de California, Nick Reiner no es culpable de asesinato".

La muerte de Rob Reiner y su esposa

Rob Reiner, de 78 años, y Michele Singer Reiner, de 70, murieron a causa de "múltiples lesiones por objetos punzantes", según informó el médico forense del condado de Los Ángeles en sus conclusiones iniciales.