Nueva Jersey

Recuperan el cuerpo de un menor de 14 años que llevaba desaparecido más de una semana

Davoris Carter, un adolescente de 14 años con necesidades especiales, desapareció en el mar el 1 de junio durante un viaje escolar. Su cuerpo permaneció perdido hasta el 9 de junio, cuando fue encontrado cerca de una base de entrenamiento de la Guardia Costera en Cape May

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Por:N+ Univision
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El cuerpo de Davoris Carter, de 14 años, ha sido recuperado, según anunció la policía de Wildwood (Nueva Jersey).

Carter desapareció el 1 de junio cuando él y tres amigos se metieron a nadar en el océano frente a la costa de Wildwood (Nueva Jersey). Más tarde se reveló que Carter se encontraba allí en un viaje escolar con la Delta School, una escuela de Filadelfia para personas con necesidades especiales, de la cual Carter era estudiante.

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Mientras que los otros tres estudiantes fueron rescatados a salvo ese mismo día, Carter permaneció desaparecido.

La búsqueda duró más de una semana

Durante días se llevó a cabo una intensa búsqueda utilizando técnicas de rastreo marítimo y aéreo. Los equipos de primeros auxilios, los departamentos de policía locales, las patrullas de playa de Wildwood, la Guardia Costera y la Policía Estatal de Nueva Jersey colaboraron en el operativo.

El 9 de junio, la policía de Wildwood recibió el aviso de que se estaban realizando labores de recuperación de un cuerpo justo frente a la playa del Centro de Entrenamiento de la Guardia Costera de los Estados Unidos en Cape May.

Una vez que la recuperación del cuerpo concluyó con éxito, los restos fueron entregados a la oficina del examinador médico, donde fue identificado como el joven desaparecido.

"Expresamos nuestras más sinceras condolencias a los amigos y familiares del menor de edad en este momento tan difícil", declaró la policía de Wildwood en la publicación que anunciaba el hallazgo. "También queremos agradecer a todos los equipos de primeros auxilios que ayudaron no solo en las operaciones iniciales de rescate, sino también en los esfuerzos de recuperación".

*Este contenido fue traducido al español por N+ Univision.

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