Inflación Cientos de carteles publicitarios culpan a Donald Trump de los "sorpresivos precios del verano" En Indiana se estrena una campaña publicitaria que responsabiliza a Donald Trump de los incrementos inflacionarios del verano. La campaña está financiada por Home of the Brave, una organización anti-trumpista que busca responsabilizar al presidente de los altos precios en este temporada

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En las autopistas interestatales y carreteras rurales de Indiana, el rostro, a una escala de siete pies de altura, del presidente Donald Trump mira hacia los autos que pasan por debajo y les pregunta: "¿Por qué tus vacaciones de verano cuestan más este año?".

La imagen de Trump se está utilizando en 13 vallas publicitarias en Indiana (y cientos en otros 15 estados) para destacar el aumento de los precios de la gasolina, los alimentos y los viajes. Los carteles se encuentran en las áreas metropolitanas de Indianápolis, Gary, South Bend, Fort Wayne y Evansville. Estas vallas, junto con anuncios de video, forman parte de Sticker Shock Summer, una campaña publicitaria de 15 millones de dólares lanzada por Home of the Brave, una organización sin fines de lucro que promueve la defensa de los derechos ante las políticas de Trump.

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Los objetivos de Home of the Brave son informar a los estadounidenses sobre cómo, según el grupo, las políticas del presidente Trump —incluida la guerra contra Irán, los aranceles y los recortes a los beneficios de Medicaid y SNAP— están provocando un aumento de los precios. Sarah Matthews, portavoz de Home of the Brave, afirmó que Michigan, Pensilvania, Carolina del Norte y otros estados fueron seleccionados, en parte, por el elevado tráfico rodado durante el verano.

Si bien el grupo se centra en Trump, la inflación alcanzó su punto máximo durante la presidencia de Joe Biden. En 2025, la inflación anual promedio fue del 2,5 %. En 2021 y 2022, los dos primeros años de Biden en el cargo, la inflación anual fue del 7 % y del 6,5 %, respectivamente, debido principalmente a los efectos posteriores a la pandemia y a la guerra entre Rusia y Ucrania.

Matthews también declaró a IndyStar que la campaña se ampliará en los próximos meses. El grupo anima además a los ciudadanos a llamar a sus congresistas para expresar su apoyo a las medidas que, a su juicio, reducirán los costes.

La organización sin ánimo de lucro respalda cuatro proyectos de ley en el Congreso: la Resolución 2665 de la Cámara de Representantes, una iniciativa bipartidista que exige la aprobación congresional de los aranceles; la Resolución 7977 de la Cámara de Representantes, que promueve la inversión en energías renovables y busca reducir otros costes energéticos; la Resolución 6851 de la Cámara de Representantes, que prohíbe la exportación de gas natural para bajar los precios; y la Ley de Poderes de Guerra, que obliga a una votación congresional sobre las autorizaciones de guerra.

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"Desde el punto de vista político, creemos que la guerra en Irán y los aranceles son directamente responsables de gran parte de la inflación que están experimentando los estadounidenses en este momento", dijo Matthews.

Afectaciones a los artículos del verano

Los accesorios para la playa, los útiles escolares, los utensilios para barbacoa y el equipo de acampada son algunos de los artículos que Home of the Brave señala como prueba de la rápida inflación que afecta a los precios de temporada y cotidianos.

Según datos de precios recopilados por Home of the Brave de Amazon, los precios promedio de estos artículos de verano han subido entre un 23 % y un 30 % desde enero de 2025, cuando Trump asumió la presidencia.

Home of the Brave se fundó en junio de 2025 para compartir testimonios de estadounidenses que creen que las políticas del presidente Trump les perjudican. Entre sus miembros se encuentran expolíticos republicanos y demócratas, líderes del sitio web de análisis de noticias The Bulwark y Michael Fanone, el agente de policía de Washington D.C. que testificó sobre la agresión sufrida durante el ataque al Capitolio el 6 de enero.