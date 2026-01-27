Noticias Revelan la causa del accidente aéreo mortal ocurrido en Washington en 2025 tras investigación oficial La NTSB concluyó que fallos sistémicos y falta de cambios en rutas aéreas llevaron al choque entre un avión comercial y un helicóptero militar que dejó más de 60 muertos en Washington.

A casi un año del choque entre un avión comercial y un helicóptero del ejército de Estados Unidos que terminó con la vida de más de 60 personas, la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte reveló las causas del trágico accidente.

Jennifer Homendy, presidente de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB), compartió que tras una investigación se encontraron fallos sistémicos.

"Fallos sistémicos profundos y subyacentes se alinearon para crear las condiciones que condujeron a esta devastadora tragedia", dijo.

Además, culparon a la Administración Federal de Aviación ( FAA), pues afirman que no siguió la recomendación de desviar el tráfico de helicópteros del aeropuerto Ronald Reagan de Washington tras un incidente en 2013 y no estaban revisando las rutas de los helicópteros.

“Había todo un equipo en la torre de control que intentó, una y otra vez, expresar sus preocupaciones pero fueron ignorados por la gerencia y sus superiores", declaró.

Homendy aseguró que el accidente se pudo prevenir al 100% y que en ningún espacio aéreo tienen tan poca separación las aeronaves.

"Esto era previsible. Esto era 100 % prevenible". En ningún lugar del espacio aéreo se puede hacer eso. "Esto no debería haber existido", agregó.

La NTSB señaló que la ruta del helicóptero a lo largo del río Potomac permitía que aeronaves se aproximaran a menos de 75 pies (23 metros) cuando un avión aterrizaba en la pista secundaria del aeropuerto, utilizada por menos del 5% de los vuelos que llegan a Reagan.

¿Qué fue lo que sucedió?

El accidente ocurrió cuando un avión comercial que se aproximaba al aeropuerto Ronald Reagan de Washington colisionó con un helicóptero del Ejército de Estados Unidos que volaba a lo largo del río Potomac.

El impacto se registró durante una maniobra de aterrizaje en una pista secundaria del aeropuerto. Ambas aeronaves cayeron tras el choque, provocando la muerte de más de 60 personas.

