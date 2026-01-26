¿Hay clases mañana? Estas escuelas en Massachusetts y New Hampshire suspendieron actividades el 27 de enero
La tormenta invernal y el frío extremo obligaron a decenas de escuelas en Massachusetts y New Hampshire a cancelar clases este 27 de enero.
Muchas personas en Estados Unidos se enfrentan a otra noche de temperaturas bajo cero y sin electricidad después de que una colosal tormenta invernal arrojara más nieve este lunes en el noreste y mantuviera partes del sur cubiertas de hielo. Se reportaron al menos 26 muertes en estados afectados por el frío extremo y algunos centros escolares decidieron suspender actividades en Massachusetts y New Hampshire.
En estas últimas dos zonas, al menos 63 escuelas públicas y 26 colegios privados permanecerán cerrados como parte de una serie de suspensiones anunciadas para este martes, de acuerdo con un listado difundido por CBS.
En algunos casos, las autoridades educativas optaron por retrasos en la apertura de dos horas o la cancelación de servicios como preescolar y actividades nocturnas.
Distritos escolares completos, como Boston, Cambridge, Quincy, Worcester y Lawrence, informaron el cierre total, mientras que otros anunciaron únicamente aperturas con retraso como medida preventiva. Varias escuelas técnicas regionales y charter también se sumaron a las suspensiones.
En el nivel universitario, planteles como Bridgewater State University, Fitchburg State University y Salem State University confirmaron la suspensión de clases, mientras que Lesley University implementará una jornada de aprendizaje a distancia.
Además, instituciones educativas especiales y organizaciones religiosas cancelaron actividades programadas, incluidos eventos comunitarios como el bingo.
Las intensas nevadas —se registraron más de 30 centímetros a lo largo de una franja de 2 mil 100 kilómetros desde Arkansas hasta Nueva Inglaterra— paralizaron el tráfico, obligaron a cancelar vuelos y provocaron el cierre de escuelas en distintos puntos del país.
El Servicio Meteorológico Nacional informó que áreas al norte de Pittsburgh recibieron hasta 50 centímetros (20 pulgadas) de nieve, y enfrentaban sensaciones térmicas de hasta 31 grados Celsius bajo cero desde el lunes por la noche hasta el martes.
La ciudad de Nueva York experimentó su día más nevado en años, en el que algunos barrios registraron entre 20 y 38 centímetros (8 a 15 pulgadas) de nieve. Aunque las escuelas públicas cerraron, a unos 500 mil estudiantes se les indicó que se conectaran para tomar clases en línea.
Los días de nieve en los que los alumnos se quedaron sin clases son cosa del pasado en Nueva York, el mayor sistema escolar público del país, después de que el aprendizaje remoto ganó terreno durante la pandemia de COVID-19.
Lista de escuelas que permanecerán cerradas este 27 de enero
Abby Kelley Foster Charter School
Athol-Royalston Regional School District
Cambridge Public Schools
Chelsea School Department
Community Charter School of Cambridge
Everett Public Schools
Excel Academy Charter Schools
KIPP Academy Schools-Lynn
Malden Public Schools
Milton Public Schools
Plymouth Public Schools
Quincy Public Schools
Randolph Public Schools
Revere School Department
Rising Tide Charter School
Saugus Public Schools
South Shore Charter Public School
Southeastern Regional Vo-Tech
Taunton School Department
Wakefield Public Schools
Weymouth Public Schools
Winthrop Public Schools
Worcester Public Schools
