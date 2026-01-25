Tormenta invernal

Tormenta invernal: Mueren 2 personas al interior de una parroquia en Luisiana

El Departamento de Salud de Luisiana confirmó que al menos dos personas fallecieron este fin de semana, durante la intensa tormenta invernal que afecta al estado y a la región sur de Estados Unidos.

Video Nieve pinta de blanco Virginia y causa cientos de accidentes de tránsito, algunos con heridos

El Departamento de Salud de Luisiana (LDH, por sus siglas en inglés) confirmó que al menos dos personas fallecieron este fin de semana, a causa de la intensa tormenta invernal que afecta al estado y gran parte del sur de Estados Unidos.

¿Por qué murieron dos personas en Luisiana?

Según el forense local, en coordinación con el LDH, las víctimas son dos hombres quienes fueron encontrados en la parroquia de Caddo, ubicada en el noroeste del estado. Asimismo, se determinó que la causa fue hipotermia, provocada por las bajas temperaturas, que han alcanzado hasta los 23°F en la madrugada.

Las autoridades no informaron sobre detalles adicionales como sus identidades o edades.

La tormenta invernal también ha causado amplios cortes de electricidad y condiciones peligrosas en carreteras y comunidades en Luisiana y estados vecinos.

Los daños que ha dejado la tormenta invernal

Hasta el momento, ha generado condiciones climáticas extremas en gran parte del sur y el este de Estados Unidos, con efectos que se han sentido con especial fuerza en Luisiana.

Temperaturas extremadamente bajas, nieve, aguanieve y hielo han cubierto amplias zonas del estado, elevando los riesgos de hipotermia y accidentes.

Cientos de miles de hogares y negocios han perdido el suministro eléctrico en Luisiana y otros estados del sur, debido a la acumulación de hielo y fallas en la infraestructura.

Asimismo, se ha registrado la cancelación de vuelos y transportes, además de provocar el cierre de numerosas carreteras o con tránsito restringido por las condiciones de las vías de comunicación.

Gobiernos estatales han emitido alertas y declaraciones de emergencia para coordinar recursos y solicitar a la población que permanezca en casa mientras persisten las condiciones severas.

EEUU en alerta por tormenta invernal

El sábado 24 de enero, el presidente Donald Trump emitió alerta en 10 estados: Tennessee, Georgia, Carolina del Norte, Maryland, Arkansas, Kentucky, Luisiana, Mississippi, Indiana y Virginia Occidental.

Ante esta situación, las autoridades de salud y emergencias han insistido en que los residentes limiten el tiempo al aire libre, busquen refugios cálidos y tomen medidas de seguridad adicionales para prevenir más muertes relacionadas con el frío extremo.

