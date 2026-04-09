Artemis I

Día 9 de la misión Artemis II: ¿Qué pasó este jueves previo a su regreso a la Tierra mañana?

Muy temprano en la mañana, la tripulación arrancó con la canción "Lonesome Drifter" de Charley Crockett mientras se acercan a la Tierra.

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Por:N+ Univision
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Video Misión Artemis II inicia su regreso a la Tierra, ¿a qué hora llegará la cápsula Orion este viernes?

A nueve días del inicio de la misión Artemis II de la NASA para volar alrededor de la Luna, los cuatro astronautas a bordo de la nave Orión se preparan para regresar a la Tierra y acuatizar frenta a la costa de San Diego, California, por la noche del viernes 10 de abril.

Este jueves es el último día completo en que la tripulación de Artemis II estará en el Espacio, en una misión que ya superó a la distancia recorrida por la misión de Apolo 13 en 1970.

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Durante su viaje al Espacio y vuelo sobre la órbita lunar, los astronautas sometieron a la nave espacial Orion a una serie de pruebas planificadas para evaluar los sistemas, los procedimientos y el rendimiento en el espacio profundo.

Además han sido los encargados de evaluar los sistemas de soporte vital, propulsión, energía, térmicos y de navegación de Orión; además de operaciones de proximidad, habitabilidad y revisaron las interfaces de la tripulación; y realizaron actividades científicas, incluidas observaciones de la superficie lunar y estudios de salud humana, que servirán de base para las operaciones científicas en futuras misiones a la Luna.

La tripulación de Artemis II se dan un abrazo grupal dentro de la nave espacial Orión de camino a casa. Tras dar una vuelta alrededor del lado oculto de la Luna el 6 de abril de 2026, la tripulación salió de la esfera de influencia lunar. NASA
La tripulación de Artemis II se dan un abrazo grupal dentro de la nave espacial Orión de camino a casa. Tras dar una vuelta alrededor del lado oculto de la Luna el 6 de abril de 2026, la tripulación salió de la esfera de influencia lunar. NASA
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Los astronautas también realizaron ajustes de trayectoria, comunicaciones a distancias lunares y pilotaje de Orión durante fases clave del vuelo, la cual culminará con el reingreso a la órbita y un amerizaje para validar aún más el rendimiento de la nave con tripulación a bordo.

Así ha sido su noveno día, el penúltimo día de la misión Artemis II antes de su regreso a la Tierra:

Muy temprano en la mañana, la tripulación arrancó con la canción "Lonesome Drifter" de Charley Crockett mientras se acercan a la Tierra a 147,337 millas.

Los astronautas de la NASA Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch , y el astronauta de la CSA (Agencia Espacial Canadiense) Jeremy Hansen se preparan para el amerizaje del viernes, por lo que entre sus primeras actividades fue repasar los procedimientos de reentrada, amerizaje y realizar una maniobra de corrección de la trayectoria de regreso.

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Koch y Hansen son los encargados de guardar el equipo que han utilizado durante la misión, retirando la carga y las redes de los compartimentos, e instalando y ajustando los asientos de la tripulación para asegurar que todos los elementos estén bien sujetos antes de su regreso a la Tierra.

La astronauta de la NASA Christina Koch, especialista de la misión Artemis II, mira por una de las ventanas de la cabina principal de la nave espacial Orion, el sábado 4 de abril de 2026, contemplando la Tierra, mientras la tripulación viaja hacia la Luna. NASA
La astronauta de la NASA Christina Koch, especialista de la misión Artemis II, mira por una de las ventanas de la cabina principal de la nave espacial Orion, el sábado 4 de abril de 2026, contemplando la Tierra, mientras la tripulación viaja hacia la Luna. NASA
Imagen NASA

Entre sus actividades del transcurso del noveno día, la tripulación revisará el último informe meteorológico, el estado de las fuerzas de recuperación y el cronograma de entrada.

A lo largo del día, también trabajarán en las operaciones posteriores al aterrizaje.

A las 21:53 horas de este jueves, se tiene previsto que la tripulación encienda los propulsores de la nave Orión. Se trata de la segunda maniobra de corrección de trayectoria de retorno, con el fin de ajustar la trayectoria de la nave hacia la Tierra.

Con esta operación, se prevé perfeccionar la trayectoria de la nave espacial y garantizar que la nave permanezca alineada para la reentrada atmosférica. Será el canadiense Hansen quien revisará los pasos del procedimiento y supervisará los sistemas de guiado, navegación y propulsión de Orión.

Los astronautas respondieron esta tarde a una serie de preguntas, en donde la especialista Christina Koch describió que la tripulación no solo se ha enfocado en la misión, sino en las próximas misiones que vendrán: "Esta es una carrera de relevos", dijo.

Artemis II se acerca a su regreso a la Tierra, mientras que en Tierra, los equipos de la NASA alistan los preparativos finales para la reentrada y el amerizaje de Orión, la cual está programada alrededor de las 8:07 p. m.del viernes 10 de abril, frente a la costa de San Diego.

TLS

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