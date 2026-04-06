Noticias ¿Quién es Christina Koch, la astronauta que acaba de romper el récord como la mujer que más lejos ha viajado en el espacio? Más de medio siglo después de las misiones Apolo, Artemis II superó la marca histórica de distancia desde la Tierra y convirtió a Christina Koch en la mujer que ha llegado más lejos fuera del planeta.

Video Artemis II hace historia al darle a la humanidad la distancia más lejana desde la Tierra

La astronauta Christina Koch hizo historia este lunes al participar en la misión Artemis II, que alcanzó el punto más lejano al que ha llegado un ser humano desde la Tierra, superando el récord impuesto por el Apolo 13 en 1970. Durante el sobrevuelo alrededor de la Luna, la nave Orion rebasó las 252 mil millas de distancia, convirtiendo a toda la tripulación en la que más lejos ha viajado en el espacio y, en el caso de Koch, en la mujer que ha llegado más lejos fuera del planeta.

¿Quién es Christina Koch?

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Ingeniera eléctrica y exploradora de formación, Christina Koch fue seleccionada como astronauta por la NASA en 2013 tras una trayectoria marcada por el trabajo científico en condiciones extremas, desde el Ártico hasta la Antártida. Su carrera previa combinó el desarrollo de instrumentos para misiones espaciales con labores de campo en entornos remotos, lo que la posicionó como una candidata ideal para vuelos de larga duración.

La especialista de misión Christina Koch en el Centro Espacial Kennedy de la NASA el 1 de abril de 2026. Imagen CHIP SOMODEVILLA/Getty Images via AFP

Su debut espacial llegó en 2019, cuando despegó desde el cosmódromo de Baikonur a bordo de una nave Soyuz rumbo a la Estación Espacial Internacional (EEI). Durante las Expediciones 59, 60 y 61 se desempeñó como ingeniera de vuelo y participó en cientos de experimentos científicos, que incluyeron investigaciones en microgravedad, biotecnología y robótica.

Koch permaneció 328 días consecutivos en el espacio, estableciendo el récord del vuelo individual más largo realizado por una mujer. Además, protagonizó junto a Jessica Meir las primeras caminatas espaciales exclusivamente femeninas y acumuló un total de seis salidas al exterior de la estación, con más de 42 horas de actividad extravehicular.

Tras su regreso a la Tierra en 2020, asumió roles clave dentro de la Oficina de Astronautas de la NASA, donde se desempeñó como jefa de la Sección de Tripulación Asignada y participó en tareas de integración técnica en el Centro Espacial Johnson.

Ahora, como especialista de misión en Artemis II, Christina Koch forma parte de la primera tripulación que viaja a la Luna en más de medio siglo.

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Más que sobre cualquier persona en particular, “se trata de celebrar el hecho de que hemos llegado a este punto de la historia” en el que las mujeres pueden volar a la Luna, afirmó Koch.

Originaria de Michigan y criada en Carolina del Norte, Koch ha destacado no solo por su perfil técnico, sino también por su resistencia física y mental. Fuera del espacio, practica actividades como el surf, la escalada, el senderismo y los triatlones, reflejo de una personalidad orientada al desafío constante.