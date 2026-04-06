Noticias Día 6 del viaje a la Luna en la misión Artemis II: Alcanza la humanidad el punto más lejano en el espacio Artemis II llevó a la humanidad a su punto más lejano en el espacio, al superar el récord de Apolo 13 y marcar un nuevo hito en la exploración lunar.

Video Artemis II hoy 6 de abril : Cápsula Orión alcanza el punto más alejado de la Tierra

En el sexto día de su viaje, los cuatro astronautas de la misión Artemis II llegaron más lejos de la Tierra que cualquier otra persona en la historia de la humanidad, nombraron cráteres, lloraron y vieron y describieron la cara oculta de la Luna por primera vez.

Durante la madrugada de este lunes 6 de abril, hora del Este d e Estados Unidos, los viajeros espaciales llegaron a la esfera de influencia del satélite terrestre a bordo de la nave Orion. Cruzaron el umbral celestial, siendo las primeras personas en hacerlo desde la tripulación del Apolo 17, en 1972.

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A las 00:37 horas, la atracción gravitatoria de la Luna sobre la cápsula se volvió oficialmente más fuerte que la influencia de la Tierra. A esa hora, Orion volaba a 62 mil 764 kilómetros sobre la Luna y a 373 mil 368 km de la Tierra.

"Bienvenidos a mi antiguo vecindario"

La tripulación de Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen se despertó a las 10:50 horas con un mensaje especial que fue grabado por Jim Lovell, legendario astronauta del Apolo 8 en 1968, quien murió el año pasado.

"Bienvenidos a mi antiguo vecindario", les dijo el expiloto de misión del primer vuelo de astronautas alrededor de la Luna. El audio fue registrado en agosto pasado, dos meses antes de su muerte.

"Cuando Frank Borman, Bill Anders y yo orbitamos la luna en el Apolo 8, la humanidad tuvo la primera visión cercana de la luna y una vista del planeta natal que inspiró y unió a personas de todo el mundo", añadió.

"Me enorgullece pasarles el testigo mientras orbitan la Luna y sientan las bases para las misiones a Marte en beneficio de todos", destacó.

"Es un día histórico, y sé lo ocupados que estarán, pero no olviden disfrutar de las vistas. Así que, Reid, Victor, Christina, Jeremy y todos los grandes equipos que los apoyan, les deseamos mucha suerte y que Dios los acompañe desde aquí, en la Tierra", deseó.

Lovell comandó la misión Apolo 13, que realizó la última trayectoria de retorno libre alrededor de la Luna en 1970. Fue el Apolo 13, la misión de la NASA que estuvo a punto de convertirse en un desastre, la que estableció el récord de distancia desde la Tierra que Artemis II batió hoy.

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"Fue genial escucharlo. Nos dio la bienvenida a la zona", dijo el comandante Wiseman.

Los astronautas llevaron el parche de seda del Apolo 8 que acompañó a Lovell a la Luna, y lo mostraron cuando se acercaba el crucial sobrevuelo alrededor del satélite terrestre.

"Es realmente un honor tener eso a bordo con nosotros", dijo Wiseman. "Vamos a tener un gran día", afirmó.

El parche fue enviado por el hijo de Lovell, dijo Wiseman, quien aseguró que tenía la imagen de la "salida de la Tierra" en su habitación cuando era niño y que la foto tomada por el Apolo 8 lo inspiró a esforzarse en su formación.

Frasco de Nutella, sueño cumplido y alerta por el retrete

Después, en algún momento de la transmisión, un frasco de Nutella apareció flotando dentro de la nave. El hecho registrado en la emisión en vivo del Artemis II fue calificado como un anuncio improvisado que estalló en redes sociales y volvió tendencia la marca de la crema de cacao y avellana endulzada.

A las 11:00 horas, siempre en tiempo del Este, la NASA compartió una nueva fotografía que muestra la cara visible de la Luna a la derecha (la que vemos desde la Tierra, identificable por sus manchas oscuras) y su cara oculta a la izquierda.

Al mismo tiempo, Wiseman citó una publicación en X de diciembre de 2016 en la que compartió que soñó con estar en órbita lunar. Casi una década después, al retomar aquel post, solo dijo: "Lo único que siento es gratitud por esta experiencia".

En una actualización reciente, la NASA pidió a los astronautas que no usen el retrete a bordo de Orion, luego de los problemas registrados desde el primer día.

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"No usar el retrete", advirtió su colega Jenny Gibbons, el contacto humano desde Houston.

El astronauta recomendó a sus compañeros utilizar los "urinarios de contingencia plegables".

El retrete espacial, que costó 23 millones de dólares, se ha vuelto centro de atención mediática a nivel mundial. El 1 de abril, luego del despegue, se reportó una avería en el sistema de recolección de orina.

Video Astronautas de Artemis II dialogan con Agencia Espacial Canadiense y revelan detalles de su dieta

Récord superado y el abrazo y las lágrimas por un nuevo cráter

A las 13:56 horas, los astronautas batieron el récord de la mayor distancia alcanzada por seres humanos desde la Tierra. La tripulación de los tres estadounidenses y un candiense superaron la distancia de 400 mil 171 kilómetros (248 mil 655 millas) establecida por el Apolo 13 en abril de 1970.

"Desde la cabina de la Integrity, al superar la mayor distancia que los humanos jamás hayan recorrido desde el planeta Tierra, lo hacemos honrando los extraordinarios esfuerzos y hazañas de nuestros predecesores en la exploración espacial humana", declaró Wiseman.

"Continuaremos nuestro viaje aún más lejos en el espacio antes de que la Madre Tierra logre atraernos de vuelta a todo lo que apreciamos, pero, sobre todo, elegimos este momento para desafiar a esta generación y a la siguiente a que se aseguren de que este récord no perdure", agregó.

Mientras sobrevolaban el récord de distancia del Apolo 13, Jeremy Hansen tomó el micrófono para dedicar uno de los cráteres lunares en honor a Carroll Wiseman, la esposa del comandante Reid Wiseman que murió de cáncer en 2020.

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"Se llamaba Carroll, era la esposa de Reid y la madre de Katie y Ellie", dijo.

Enseguida, sus compañeros se acercaron para un abrazo grupal entre lágrimas.

"Una vista tan majestuosa aquí afuera", transmitió por radio Wiseman una vez que recuperó la compostura y comenzó a tomar fotos.

El cráter Carroll se encuentra cerca del cráter Glushko, "justo al noroeste, a la misma latitud que la Tierra", dijo Hansen, y agregó que "es un punto brillante en la Luna" que se puede ver desde la Tierra. La NASA informó que las hijas y la familia de Wiseman estaban en la galería de Control de Misión durante el sobrevuelo.

Otro cráter fue nombrado como su cápsula, Integrity.

¿Cómo se ve la cara oculta de la Luna?

Luego del momento emotivo, los astronautas informaron que lograron capturar la Luna y la Tierra en la misma toma, y ofrecieron un comentario continuo a los científicos de regreso en Houston sobre lo que estaban viendo.

"Me está volando la cabeza lo que se puede ver a simple vista desde la Luna ahora mismo. Es simplemente increíble", transmitió por radio el astronauta canadiense Jeremy Hansen antes del sobrevuelo. Retó a "esta generación y la siguiente a asegurarse de que este récord no dure mucho".

Él y Wiseman fueron los primeros en la ronda de miradas a través de las ventanas de la nave. Mientras dos astronautas observaban la Luna, los otros dos realizaron otras actividades.

En su turno, Victor Glover comunicó por radio a la oficial científica Kelsey Young en el Centro de Control de la Misión de Houston que podía ver rayos de picos iluminados que sobresalían de la oscuridad del lado no iluminado de la Luna.

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El astronauta describió el terminador irregular, la línea divisoria entre el lado diurno y el nocturno de la luna, debido a su accidentada topografía. Describió picos montañosos tan altos que aún captaban la luz a pesar de estar al otro lado del terminador.

Narró cómo los tonos marrones y verdes que se aprecian en la cara visible de la Luna parecen desvanecerse en los polos y en la cara oculta. Aseguró haber visto "islas" más allá del terminador.

"Hay zonas de terreno completamente rodeadas de oscuridad, lo que indica una gran variación en el terreno", dijo.

"Hacia el norte, hay un cráter doble muy bonito. Parece un muñeco de nieve sentado allí", comentó.

Young dijo que esa era una imagen increíble, una descripción que solo los humanos podían aportar.

Por su parte, Christina Koch dijo que los nuevos y pequeños cráteres, formados por impactos recientes de meteoritos, son mucho más brillantes de lo que parecen en las fotografías, según registró NYT.

"En realidad, parece una pantalla de lámpara con diminutos agujeros por donde pasa la luz", indicó. "Son muy brillantes en comparación con el resto de la Luna", agregó.

"Cuanto más miro la Luna, más marrón me parece", comunicó por radio la astronauta.

El piloto Victor Glover dijo que era difícil observar físicamente la Luna y acudir a la pantalla de su tableta para planificar en medio de la oscuridad al interior de Orion, aunado a la vista brillante del satélite a través de lentes con zoom.

Young, la especialista en ciencias lunares, se ofreció a leer las instrucciones a la tripulación para que los astronautas pudieran mantener la vista fija en la Luna.

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Pérdida total de comunicación

A las 18:43 horas, tiempo del Este, hubo una pérdida temporal de comunicación. Luego de un par de destellos azules, la señal se fue por completo.

El corte fue de unos 40 minutos en el lado oculto de la Luna. Un minuto después vino la puesta de sol y la Tierra quedó detrás de la Luna desde Orion.

Glover expresó su esperanza de que, durante el apagón de radio de la tripulación, la gente en la Tierra pudiera guardar su propio momento de silencio.

"Me encantaría que todos pudiéramos ponernos de acuerdo, por un tiempo, en ser simplemente humanos", dijo en un video publicado en diciembre por el Comando de Fuerzas de la Flota de Estados Unidos.

"Seguiremos sintiendo su amor desde la Tierra, y a todos ustedes que están ahí abajo y alrededor de la Tierra, los queremos desde la Luna", dijo Glover cuando estaban a punto de perder el contacto.

"Houston, recibido. Nos vemos al otro lado", le respondieron desde el centro de control.

En el periodo de incomunicación, la tripulación vio la Tierra asomarse por el horizonte lunar, la misma imagen que fue observada por primera vez por los astronautas del Apolo 8 en 1968.

"Houston, te tenemos presente, y es maravilloso volver a tener noticias de la Tierra", dijo Christina Koch cuando se retomó el contacto, alrededor de las 19:24 horas.

"A Asia, África y Oceanía, les devolvemos la mirada. Sabemos que pueden ver la Luna ahora mismo. Nosotros también los vemos", añadió.

Koch señaló el comienzo de una nueva era, en la que los seres humanos explorarán y construirán infraestructuras en la superficie de la Luna.

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"Exploraremos. Construiremos naves. Volveremos a visitarla, construiremos bases científicas. Conduciremos vehículos exploradores. Haremos radioastronomía. Fundaremos empresas. Impulsaremos la industria", detalló.

"Inspiraremos, pero, en última instancia, siempre elegiremos la Tierra. Siempre nos elegiremos los unos a los otros", señaló.

La máxima distancia

Alrededor de las 19:02 horas, los astronautas alcanzaron en el punto más cercano al satélite terrestre y cinco minutos más tarde, registraron la máxima distancia de la Tierra durante la misión, aproximadamente 406 mil 770 km (252 mil 756 millas), superando por 6 mil 600 kilómetros el récord que mantuvo durante 56 años la tripulación del Apolo 13.

De ahora en adelante, esa será la distancia récord para los viajes tripulados desde nuestro planeta.

Jared Isaacman, jefe de la NASA, dijo que ahora la tripulación comienza el viaje de regreso a casa y que la misión será recordada como el poder de Estados Unidos para lograr lo "casi imposible".

" Artemis II ha alcanzado su distancia máxima de la Tierra. En la cara oculta de la Luna, a 252.756 millas de distancia, Reid, Victor, Christina y Jeremy han viajado más lejos de la Tierra que ningún otro ser humano en la historia y ahora inician su viaje de regreso a casa.

"Antes de partir, expresaron su deseo de que esta misión cayera en el olvido, pero será recordada como el momento en que la gente comenzó a creer que Estados Unidos puede, una vez más, lograr lo casi imposible y cambiar el mundo", publicó en su cuenta oficial de X.

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El funcionario advirtió que la misión terminará hasta que los astronautas estén a salvo con sus paracaídas, amerizando en el Pacífico.

Ahora ya no era posible ver la Luna, porque la nave espacial se encontraba sobre el lado nocturno del satélite natural terrestre. Solo se veía una Tierra en forma de media luna mientras Integrity iniciaba su viaje de regreso al planeta.

Luego de retomar comunicación, los viajeros espaciales se tomaron un descanso de aproximadamente una hora antes de observar un eclipse, cuando el sol pasó por detrás de la Luna.

Los controladores aéreos de Houston dieron la vuelta a los parches de Artemis II.

"Estamos de regreso a la Tierra y listos para traerlos de vuelta a casa", dijo desde Houston Jenni Gibbons, astronauta de la Agencia Espacial Canadiense.

A las 19:20 horas concluyeron las observaciones lunares.

Los objetivos de la misión histórica

La tripulación observó el cráter Ohm, de tamaño comparable al Ojo del Sáhara, analizándolo desde distintos ángulos y condiciones de luz para entender su formación. Como gran parte de la cara oculta de la Luna estuvo en oscuridad, no pudieron describir el terreno, por lo que buscaron destellos de impactos de meteoritos.

Además, justo antes de reaparecer la Tierra, intentaron detectar por un breve momento el brillo del polvo suspendido iluminado por su luz reflejada, ya que después fue imposible verlo por el exceso de luminosidad.

Artemis II utilizó la misma maniobra que realizó el Apolo 13 después que la explosión de un tanque de oxígeno en la nave diera pie al " Houston, tenemos un problema" y acabara con cualquier esperanza de un alunizaje.

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En lo más alto de su lista de objetivos científicos: la cuenca Orientale, una extensa cuenca de impacto con tres anillos concéntricos, cuyo anillo exterior se extiende a lo largo de casi 950 kilómetros.

Otros objetivos turísticos: los sitios de alunizaje de Apolo 12 y 14 de 1969 y 1971, respectivamente, así como los bordes de la región del polo sur, el lugar preferido para futuros aterrizajes. Más lejos, Mercurio, Venus, Marte y Saturno —sin olvidar la Tierra— fueron visibles.

Conocida como una trayectoria lunar de retorno libre, esta ruta sin paradas para aterrizar aprovecha la gravedad de la Tierra y la Luna, lo que reduce la necesidad de combustible. Es una figura celeste en forma de ocho que pondrá a los astronautas en rumbo de regreso a casa una vez que emerjan de detrás de la Luna el lunes por la noche.

Wiseman y su tripulación pasaron años estudiando la geografía lunar para prepararse para el gran acontecimiento, y durante las últimas semanas añadieron eclipses solares a su repertorio. Al despegar el miércoles pasado, se aseguraron un eclipse solar total desde su punto de observación detrás de la Luna, cortesía del cosmos.