¿Habrá negociación del T-MEC? Bessent lanza advertencia a Canadá por críticas a política comercial de Trump

Estados Unidos vuelve a la retórica contra Canadá luego del polémico discurso del primer ministro, Mark Carney, en Davos. Ahora, el secretario del Tesoro advirtió a Mark Carney sobre la víspera de revisar el T-MEC.

Estados Unidos vuelve a la retórica contra Canadá luego del polémico discurso del primer ministro, Mark Carney, en Davos, en donde criticó las presiones arancelarias de los países hegemónicos.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, advirtió a Carney que sus recientes comentarios contra la política comercial del presidente Donald Trump podrían volverse en su contra, cuando están en vísperas de revisar el Tratado México-Estados Unidos-Canadá ( T-MEC).

En entrevista con la CNBC, Bessent acusó a Carney de llegar al poder con un discurso anti-estadounidense y anti-trump, y esa, según dijo, no es la mejor estrategia cuando se está a punto de negociar con Estados Unidos.

Simplemente animaría al primer ministro Carney a hacer lo que crea mejor para el pueblo canadiense, sin dejarse llevar por sus propias virtudes, porque se avecina una negociación del T-MEC. Llegó al poder con un mensaje antiestadounidense y anti-Trump, y eso no es lo mejor cuando se negocia con una economía mucho mayor que la propia

Criticó el discurso de Mark Carney realizado la semana pasada en Davos, al afirmar que se trata de un movimiento con el que buscaría ganar puntos políticos “baratos”.

"No empezaría una pelea antes del T-MEC solo para anotarme algunos puntos políticos baratos; o trabajas en beneficio de tu propia carrera política o trabajas para el pueblo canadiense", subrayó Bessent.

¿Mark Carney se retractó?

El fin de semana pasado, Scott Bessent aseguró que Carney se había “retractado de lo que dijo en Davos” durante una llamada telefónica con Donald Trump. Sin embargo, el mandatario canadiense lo negó.

El pasado martes 27 de enero, Carney rechazó las afirmaciones y aseguró:

Para ser totalmente claro, y se lo dije al presidente, que lo que dije en Davos lo dije en serio”

El mensaje de Mark Carney que molestó a Washington

El discurso de Carney en Davos generó polémica en Washington, pues acusó que los países hegemónicos están utilizando la coerción para someter a los países con menor poder.

Tras ello, Trump amenazó a Ottawa con aranceles del 100 % si Canadá llegaba a un acuerdo comercial con China, y finalmente Carney retrasó la firma del documento.

