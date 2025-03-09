Mark Carney gana la carrera para reemplazar a Justin Trudeau como primer ministro de Canadá

Video Trump suspende hasta el 2 de abril los aranceles a productos de México dentro del T-MEC: esto se sabe

El partido oficialista de Canadá eligió este domingo a Mark Carney como nuevo líder y, por lo tanto, futuro primer ministro del país en sustitución de Justin Trudeau, en un momento de fuertes tensiones con el presidente estadounidense, Donald Trump.

Exdirector del Banco de Canadá y del Banco de Inglaterra, de 59 años, obtuvo el 85.9% de los votos emitidos por los militantes del Partido Liberal, anunció Sachit Mehra, presidente de la formación.

"No podemos permitir que Trump gane", advirtió el domingo Carney durante su discurso de victoria en Ottawa.

"Los estadounidenses quieren nuestro país", añadió, y planteó que Canadá debe "construir una nueva economía y crear nuevas relaciones comerciales", a propósito de las fuertes tensiones con el presidente estadounidense Donald Trump.

Su mensaje busca posicionarlo como un hombre con experiencia habituado a gestionar crisis, lo que parece haber surtido efecto en medio de una crisis histórica con su vecino.

Carney reemplazará a Trudeau que fungió 10 años como primer ministro

Carney era favorito desde enero, cuando se conoció la renuncia de Trudeau, tras 10 años en el poder y en pleno caos político.

A principios de 2025, Trudeau renunció a ambos cargos, superado por una caída en las encuestas y las divisiones internas en el partido. En 2013 fue electo líder del partido y, dos años después, asumió como primer ministro.

"El contexto es totalmente inédito. Ahora lo único que importa a los canadienses es '¿quién es la persona correcta para enfrentar a Donald Trump?'", dijo a la agencia AFP el analista Frederic Boily de la Universidad de Alberta.

Cuatro candidatos compitieron por el liderazgo liberal pero solo dos tuvieron probabilidades reales: Carney y Chrystia Freeland.

Carney lideró el Banco de Canadá y fue el primer no británico en servir como gobernador del Banco de Inglaterra, mientras Freeland es la exministra de Economía de Trudeau, con quien rompió en diciembre por desacuerdos para enfrentar la crisis con Trump, lo que precipitó la dimisión del primer ministro.

Ambos candidatos centraron su campaña en la amenaza que representa Trump.

Carney, quien nunca ejerció un cargo de elección popular, trató de recordar a los votantes del partido que lideró el banco central de Canadá durante la crisis financiera de 2008-2009 y dirigió el Banco de Inglaterra durante la turbulencia previa al Brexit.

"Canadá enfrenta una de las crisis más serias en nuestra historia. Sé cómo manejar crisis y cómo construir economías fuertes", afirmó durante un debate sobre liderazgo.

De su lado, Freeland advirtió que Trump "presenta el más grave desafío" de Canadá "desde la Segunda Guerra Mundial" y enfatizó en su experiencia para negociar directamente con Trump durante su primer mandato (2017-2021).

¿Es Carney la persona correcta para enfrentar a Donald Trump?

Carney seduce gracias a "su experiencia económica y su seriedad", explicó a AFP Stéphanie Chouinard, profesora de ciencias polìticas en el Colegio Militar Real de Canadá.

"Conoce muy bien los sistemas financieros internacionales y las fuerzas y debilidades de la economía canadiense", añadió. También logró distanciarse de Trudeau.

Carney ahora deberá alinear al partido ante próximas elecciones, que tendrán lugar como máximo en octubre, aunque podrían producirse antes.

Impopulares y considerados responsables de la fuerte inflación que sufrió Canadá y de la crisis de vivienda que atraviesa el país, los liberales tenían más de 20 puntos de rezago en enero en intenciones de voto, aunque ahora están codo a codo con los conservadores.

En un sondeo del instituto Angus Reid publicado el miércoles, Carney era el preferido de los votantes para enfrentar a Trump, con 43% versus 34% para el líder conservador Pierre Poilievre.

Esta semana Trudeau declinó dar una data precisa para entregar el poder, al responder a periodistas que trabajará en los plazos de la transición con el nuevo líder liberal. Cuando llegue el momento, Trudeau y su sucesor visitarán a la gobernadora general Mary Simon, representante oficial del rey Carlos III en Canadá, quien encargará al nuevo líder del partido que forme un gobierno.

