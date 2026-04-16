Noticias Gobierno de Trump cancela contrato con grupo católico que albergaba menores migrantes La medida ocurre en medio de un ambiente de tensiones entre la administración del presidente de Estados Unidos y la Iglesia Católica luego de las críticas dirigidas al papa León XIV ante sus llamados a la paz en Medio Oriente



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Una colaboración de larga data entre el Gobierno de Estados Unidos y una organización católica dedicada a la atención de menores migrantes llegó a su fin tras la cancelación de un contrato federal en Miami, Florida.

La decisión implica la interrupción de servicios dirigidos a niños que ingresan solos al país, un sector considerado de alta vulnerabilidad.

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Fin de una relación de décadas

La Oficina de Reasentamiento de Refugiados ( ORR, adscrita al Departamento de Salud y Servicios Humanos ( HHS, por sus siglas en inglés), resolvió cancelar el acuerdo con Catholic Charities en Miami.

De acuerdo con información de la agencia de noticias EFE, este vínculo institucional se originó hace más de medio siglo, en el contexto de la llegada de exiliados cubanos al sur de Florida.

Cierre inminente de programas

El arzobispo de Miami, Thomas Wenski, informó que la determinación federal pone término a más de 60 años de cooperación continua. En declaraciones difundidas por la prensa local, indicó que los programas de atención a menores no acompañados habían sido reconocidos por su nivel de calidad y replicados en distintas partes del país.

Asimismo, advirtió que la falta de financiamiento obligará a cerrar estas operaciones en un plazo aproximado de tres meses, lo que reducirá la capacidad de asistencia para este grupo.

Escenario de desacuerdos

La medida ocurre en medio de un ambiente de tensiones entre la administración del presidente Donald Trump y la Iglesia Católica. Estas diferencias se han hecho visibles tras críticas dirigidas al papa León XIV, luego de sus posicionamientos sobre temas internacionales, incluidos llamados a la paz en Medio Oriente.

La cancelación del contrato representa un cambio en la relación entre autoridades federales y organizaciones religiosas que participan en programas sociales, particularmente en el ámbito de la atención a población migrante en Estados Unidos.

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JICM