estados unidos Muere migrante mexicano bajo custodia del ICE en Luisiana Alejandro Cabrera Clemente, de 49 años, quien fue localizado inconsciente el 11 de abril de 2026 dentro del Centro Correccional de Winn, donde permanecía detenido en espera de su proceso migratorio

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Un migrante mexicano en situación irregular murió mientras se encontraba bajo custodia del ICE en Luisiana. Se trata de Alejandro Cabrera Clemente, de 49 años, quien fue localizado inconsciente el 11 de abril de 2026 dentro del Centro Correccional de Winn, donde permanecía detenido en espera de su proceso migratorio.

De acuerdo con el reporte oficial, personal del centro activó de inmediato el protocolo de emergencia y comenzó maniobras de reanimación, mientras que paramédicos lo trasladaron al Centro Médico de la Parroquia de Winn. Pese a los esfuerzos médicos, el hombre fue declarado muerto alrededor de las 8:51 de la mañana.

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Cabrera había ingresado a Estados Unidos sin inspección hace más de dos décadas y fue detenido en enero de 2026 en Tennessee antes de ser trasladado a Luisiana. Permanecía bajo custodia en espera de resolución ante la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración.