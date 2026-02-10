Juego y Lotería

Resultados del sorteo de la lotería Mega Millions de hoy, 10 de febrero de 2026, con un premio mayor de $366 millones

Consulta los resultados del último sorteo de Mega Millions y averigua si eres uno de los ganadores.

Univision con IA's profile picture
Por:Univision con IA
Video Es más probable que te alcance un rayo que ser premiado: 5 datos curiosos sobre Mega Millions

Mega Millions realizó este martes su sorteo del premio mayor, que acumula $366 millones, con la opción en efectivo de $165.6 millones.

Estos son los números ganadores del 10 de febrero: 5-25-30-36-68 | Mega Ball: 6 | Megaplier: 1x

El ganador más reciente del premio mayor de Mega Millions fue un jugador de Nueva Jersey, que el 2 de diciembre ganó $90 millones. Apenas dos semanas antes, otra persona en Georgia se llevó $980 millones el 14 de noviembre.

Antes, un jugador de Arizona ganó $348 millones el 27 de junio. Otro premio de $112 millones se quedó el 18 de abril en Ohio, mientras que el 25 de marzo fue un jugador de Cortland, Illinois quien se llevó $349 millones.

El primer gran premio del año 2025 cayó en Arizona, cuando un ganador se llevó $112 millones el 18 de enero.

Instrucciones para participar en Mega Millions

Para jugar a Megamillions, el jugador necesita seleccionar seis cifras de dos conjuntos distintos. En el primer conjunto, se deben escoger cinco cifras que van del 1 al 70 (las bolas blancas), mientras que en el segundo se escoge únicamente un número del 1 al 25 (la Mega Ball dorada). También es posible seleccionar Easy Pick/Quick Pick, donde una máquina elige los números de forma aleatoria.

Un concursante gana el premio mayor al acertar los seis números ganadores en un sorteo. Hay un total de nueve formas de ganar un premio en Mega Millions, que van desde el premio mayor hasta $2.

Cuáles son las formas de cobrar el premio mayor

En caso de ganar el premio, existe la opción de cobrarlo por anualidades, que se pagan como un pago inmediato, seguido de 29 pagos por año. Cada pago es un 5% mayor que el anterior, lo que, de acuerdo con la página del Mega Millions, ayuda a proteger el estilo de vida y el poder adquisitivo de los ganadores en periodos de inflación.

También existe la opción en efectivo, que se trata de un pago único de suma global que es igual a todo el efectivo que había en juego en el sorteo de Mega Millions. Antes de dar los premios, se quitan los impuestos estatales y federales.

Dónde se puede jugar el Mega Millions

Es posible jugar al Mega Millions en 45 estados de EEUU, el Distrito de Columbia y las Islas Vírgenes de EEUU. Los lugares donde no se juega son Alabama, Alaska, Hawaii, Nevada y Utah.

Mega Millions comenzó el 31 de agosto de 1996, pero su nombre era conocido como el Gran Juego. El primer sorteo se realizó el 6 de septiembre de 1996 y participaron seis estados: Georgia, Illinois, Maryland, Massachusetts, Michigan y Virginia.

Cuánto cuesta el boleto y cuándo son los sorteos

El boleto para participar cuesta $5 y se sortea los martes y viernes a las 11 p.m. ET.

Este contenido ha sido generado con inteligencia artificial y supervisado por el equipo de Univision.

