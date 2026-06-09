Noticias ¿Podría Florida sentir réplicas tras el terremoto de Cuba? Esto dice el USGS El movimiento sísmico ha generado dudas entre residentes del sur del país, por lo que Servicio Geológico de Estados Unidos ha explicado qué escenarios podrían presentarse durante los próximos días

Video Sismo de magnitud 6.4 sacude el noroeste de Cuba y se siente en Florida

¿Experimentará Florida réplicas tras el terremoto de magnitud 6.1 que sacudió partes del Estado del Sol el 8 de junio frente a las costas de Cuba? Lo ocurrido el lunes conmocionó a algunos residentes, quienes recurrieron a las redes sociales preguntándose si lo que sintieron realmente fue un terremoto y si alguien más también lo sintió.

Los terremotos ocurren en Florida o en sus cercanías, pero son bastante raros, ya que la placa tectónica más cercana atraviesa el mar Caribe, justo al norte de Puerto Rico y la República Dominicana y al sur de Cuba, en dirección a Guatemala.

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Según el Servicio Geológico de Estados Unidos ( USGS, por sus siglas en inglés), en esa zona se producen terremotos con regularidad, casi a diario. Esto es lo que debes saber.

¿Qué tan fuerte fue el terremoto de Cuba?

El Servicio Geológico de Estados Unidos informó que el terremoto ocurrido alrededor de las 2 pm ET del 8 de junio registró una magnitud de 6.1. El epicentro se situó a unos 65 kilómetros al oeste-noroeste de Mantua, Cuba, a unos 26 kilómetros de profundidad en el sur del Golfo de América.

El sismo fue descrito como un "terremoto intraplaca", que ocurre en el interior de las placas tectónicas, más lejos de la presión común en los límites de placas activas y, por lo tanto, menos frecuente, según el USGS.

Después de las 2 de la tarde (hora del este) del lunes 8 de junio de 2026, las redes sociales se llenaron de comentarios en toda Florida sobre un posible terremoto.

¿Habrá réplicas tras el terremoto de Cuba?

"Nadie puede predecir la hora ni el lugar exactos de un terremoto, incluidas las réplicas", declaró el USGS. Sin embargo, la agencia sí emite un "pronóstico de réplicas", que permite a la población comprender la probabilidad de que se produzcan más terremotos en un periodo determinado en la zona afectada.

La agencia predijo que la probabilidad de que se produzca al menos una réplica durante la próxima semana es la siguiente:

Magnitud 7+: menos del 1%

Magnitud 6+: 2%

Magnitud 5+: 15%

Magnitud 4+: 67%

Magnitud 3+: 98%

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¿Qué porcentaje de Florida sintió el terremoto?

La mayor parte de la península de Florida informó haber sentido el terremoto que ocurrió frente a las costas de Cuba. Algunos sintieron el temblor incluso en la región del Panhandle (al noroeste del estado), según informes recibidos por el USGS.

A primera hora del 9 de junio, la agencia había recibido 5,462 respuestas de personas que sintieron el terremoto.

La mayor parte de la península de Florida informó haber sentido el terremoto que ocurrió frente a las costas de Cuba. Algunos sintieron el temblor incluso en el Panhandle. Imagen GRAPHIC PROVIDED BY USGS

¿Qué debes hacer si hay un terremoto?

Los residentes de Florida están más acostumbrados a prepararse para los huracanes, que sí cuentan con un sistema de avisos y evacuación de emergencia. Ese no es el caso con los terremotos.

Si sientes un temblor de tierra, el Servicio Geológico de Estados Unidos recomienda "agacharse, cubrirse y sujetarse".

Florida ofrece una base de datos gratuita sobre terremotos que se actualiza cada 10 minutos.

¿Fue este el terremoto más grande en el Golfo?

Según el USGS, "este es el terremoto de mayor magnitud registrado instrumentalmente en el Golfo de América desde 1950, y uno de los únicos seis terremotos de magnitud 5 o superior que se han producido en el Golfo desde 1950".

En 1880, un terremoto de magnitud aproximada de 6,0 ocurrió cerca de San Cristóbal (Cuba), y se sintió también en Florida. El terremoto de 1880 provocó daños en edificios y víctimas mortales en La Habana.

¿Hubo daños por el terremoto en Cuba?

Las autoridades aún no han reportado daños importantes ni víctimas, pero el terremoto aumentó la preocupación en Cuba, donde tras décadas de crisis económica se han registrado edificios en grave estado de deterioro, según Reuters.

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Los continuos apagones generalizados en toda la región han dificultado las comunicaciones.

¿Cuál ha sido el terremoto más grande registrado en Florida?

Según la Universidad de Florida, los geólogos coinciden en que el terremoto más grande jamás registrado en Florida ocurrió el 12 de enero de 1879, alrededor de las 11:45 p. m. Tuvo una magnitud de 4.4.

Según la institución educativa, "dos temblores de 30 segundos de duración, posiblemente con epicentro en la zona de Palatka, provocaron que la vajilla cayera de los estantes y despertaron sobresaltados a los residentes de gran parte del norte de Florida".

Según los informes de prensa, el terremoto se sintió en Cedar Key, Gainesville, Jacksonville, St. Augustine y Tallahassee, entre otras ciudades.

Mirando hacia mar abierto, se sintió un terremoto aún mayor en Florida después de que un sismo de magnitud 5.9 ocurriera bajo el Golfo de México el 10 de septiembre de 2006. Sacudió el suroeste de Florida.

Recientemente, el 7 de febrero de 2024, se registró un terremoto de magnitud 4,0 a unas 106 millas al este de Cabo Cañaveral.

¿Qué significan las magnitudes de los terremotos?

La magnitud mide la fuerza de un terremoto. A diferencia de las categorías de huracanes, que tienen un límite máximo de categoría 5 independientemente de que las velocidades máximas superen los 251 km/h, no existe un límite superior para las magnitudes de los terremotos, según la Universidad Tecnológica de Michigan.

Aquí se explica la magnitud de los terremotos y sus efectos:

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Por debajo de 2.5: Normalmente no se percibe, pero puede ser registrado por un sismógrafo.

Número estimado cada año: millones

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De 2.5 a 5.4: Se siente con frecuencia, pero solo causa daños menores. Número estimado anual: 500.000



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5.5 a 6.0: Daños leves en edificios y otras estructuras. Número estimado cada año: 350

Daños leves en edificios y otras estructuras.

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6.1 a 6.9: Puede causar muchos daños en zonas muy pobladas. Número estimado cada año: 100



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De 7.0 a 7.9: Terremoto importante. Daños graves. Número estimado cada año: 10-15



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8.0 o superior: Gran terremoto. Puede destruir comunidades cercanas al epicentro. Número estimado cada año: Uno cada año o dos

cercanas al epicentro.

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Este contenido fue traducido al español por N+ Univision.

