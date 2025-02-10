El (fallido) intento de compra de Musk de OpenAI, la empresa de inteligencia artificial de su rival Sam Altman

Video Elon Musk asegura que FEMA envió $59 millones a hoteles de lujo en Nueva York para albergar inmigrantes

Un grupo de inversionistas, encabezado por el multimillonario Elon Musk, ofreció este lunes 97,400 millones de dólares para comprar la empresa tecnológica de Inteligencia Artificial OpenAI.

Musk y su propia empresa emergente de Inteligencia Artificial, llamada xAI, junto con un consorcio de firmas de inversión, indicaron que quieren comprar a la empresa responsable de ChatGPT y volver a hacer que sea un laboratorio de investigación sin fines de lucro, según Marc Toberoff, abogado de Musk.

El director general de OpenAI, Sam Altman, rechazó rápidamente la oferta en X, la plataforma de redes sociales de Musk, diciendo: “no, gracias, pero compraremos Twitter por $9,740 millones si quieres”.

no thank you but we will buy twitter for $9.74 billion if you want — Sam Altman (@sama) February 10, 2025

Musk adquirió Twitter, ahora llamado X, por 44,000 millones de dólares en 2022.

Musk y Altman, que juntos ayudaron a fundar OpenAI en 2015 y más tarde compitieron sobre quién debería dirigirla, han estado en una larga disputa sobre la dirección de la empresa desde que Musk renunció a su junta en 2018.

La pelea legal de Musk tras su salida de OpenAI

Musk, uno de los primeros inversores y miembros del consejo de OpenAI, demandó a la empresa de inteligencia artificial el año pasado, primero en una corte estatal de California y más tarde en una corte federal, alegando que había traicionado sus objetivos fundacionales como laboratorio de investigación sin ánimo de lucro en beneficio del bien público.

Musk había invertido unos 45 millones de dólares en la ‘startup’ desde su fundación hasta 2018, dijo Toberoff en el tribunal la semana pasada.

Musk y los abogados de OpenAI se enfrentaron en un tribunal federal de California la semana pasada mientras un juez sopesaba la solicitud de Musk de una orden judicial que impidiera al responsable de ChatGPT convertirse en una empresa con fines de lucro.

La jueza de distrito Yvonne González Rogers aún no se ha pronunciado sobre la petición de Musk, pero en el tribunal dijo que era una “exageración” que Musk alegara que sufriría un daño irreparable si ella no intervenía para impedir que OpenAI siguiera adelante con su transición prevista para convertirse en una empresa con fines de lucro.

Sin embargo, la jueza también expresó su preocupación por OpenAI y su relación con su socio comercial Microsoft y dijo que no impediría que el caso pasara a juicio tan pronto como el próximo año para que un jurado pueda decidir.

“Es plausible que lo que dice el señor Musk sea cierto. Lo averiguaremos”, dijo.

¿Quiénes más están interesados en comprar OpenAI?

Además de Musk y xAI, otras empresas que respaldan la oferta son Baron Capital Group, Valor Management, Atreides Management, Vy Fund, Emanuel Capital Management y Eight Partners VC.

Toberoff dijo en un comunicado que, si Altman y el actual consejo de OpenAI “tienen la intención de convertirse en una corporación totalmente con fines de lucro, es vital que la organización benéfica sea justamente compensada por lo que su liderazgo le está quitando: el control sobre la tecnología más transformadora de nuestro tiempo”.

Toberoff añadió que Musk, como cofundador de OpenAI y líder tecnológico de éxito, “es la persona mejor posicionada para proteger y hacer crecer la tecnología de OpenAI”.

