American Airlines La misteriosa muerte de una auxiliar de vuelo de American Airlines en una playa de Florida El pasado 3 de junio, en la zona de rompiente de Hollywood Beach, al norte de Miami, dos pescadores avistaron los restos de la trabajadora de 31 años, flotando cerca de la orilla

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La muerte de una auxiliar de vuelo de 31 años de American Airlines ha conmocionado al sector aeronáutico estadounidense, abriendo una investigación en el sur de Florida. Las autoridades creen que la mujer, identificada como Kellie Melinda Williams, pudo haber sido alcanzada por una embarcación mientras practicaba actividades acuáticas frente a la costa.

El cuerpo de Williams fue hallado el pasado 3 de junio en la zona de rompiente de Hollywood Beach, al norte de Miami, después de que dos pescadores avistaran sus restos flotando cerca de la orilla y alertaran a los servicios de emergencia.

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Según informó la Comisión para la Conservación de la Pesca y la Vida Silvestre de Florida (FWC), las lesiones observadas eran compatibles con el impacto de una embarcación.

Los investigadores sostienen como principal hipótesis que la víctima se encontraba practicando esnórquel o buceo en las proximidades del parque estatal Dr. Von D. Mizell-Eula Johnson cuando ocurrió el accidente. No obstante, las circunstancias exactas de la muerte siguen sin esclarecerse.

El Departamento de Policía de Hollywood emitió un comunicado en donde dijo que, según las investigaciones, parecía que la joven de 31 años “había fallecido mientras practicaba esnórquel/buceo en la zona del Parque Estatal Dr. Von D. Mizell-Eula Johnson el 3 de junio”.

Kellie Melinda Williams Imagen Redes sociales

No hay información contra sospechosos

Hasta el momento, las autoridades no han indicado si cuentan con información sobre la embarcación que posiblemente atropelló y mató a Williams, ni quién la conducía.

Kellie Williams, originaria de California, trabajaba como auxiliar de vuelo para American Airlines. La compañía aérea expresó su pesar por lo sucedido. En una declaración remitida a ABC News, American Airlines aseguró estar “profundamente entristecida por la pérdida de nuestra compañera” y trasladó sus condolencias a familiares, amigos y colegas de la trabajadora.