Bacteria come carne Los peligros del cambio climático se reflejan en el mar: aumentan los casos de bacteria come carne en Florida Este año en el estado de Florida los casos de Vibrio vulnificus han ido en aumento, en comparación con los años anteriores. Dicha bacteria se contrae por comer mariscos crudos o por contacto directo de heridas expuestas con agua del mar. Los expertos señalan que se debe tener cuidado, especialmente aquellos que cuentan con sistemas inmunológicos comprometidos.

Video La bacteria vibrio vulnificus causa la muerte a un hombre en Galveston tras comer ostras crudas

Es poco común, pero ¡cuidado! La Vibrio vulnificus, la terrible infección conocida como la bacteria "devoradora de carne" que afecta desproporcionadamente al Estado del Sol, está entrando en su temporada más activa, de junio a septiembre, y los casos de este año ya superan los registrados en esta misma época el año pasado.

Esta enfermedad infecciosa, causada por una bacteria que se encuentra de forma natural en aguas salobres y cálidas, se transmite tanto por el agua como por los alimentos. Según el Departamento de Salud de Florida, se detectó una infección poco común que provoca la enfermedad en el condado de Miami-Dade a finales de abril, la quinta registrada este año. Se desconoce la causa. Sin embargo, este año han surgido otros casos en los condados de Hillsborough, Lee, Palm Beach y St. Johns, en comparación con los tres casos registrados hasta esta misma fecha en 2025.

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Se reportaron cuatro casos en el condado de Lee en 2025 y dos en Collier, sin que se registraran fallecimientos relacionados en ninguna de las dos localidades, según el Departamento de Salud.

¿Qué es Vibrio vulnificus?

Los expertos prevén que la llamada enfermedad devoradora de carne, causada por esta bacteria, se volverá más común a medida que continúe el aumento de la temperatura oceánica, según un artículo revisado por pares publicado en la edición del 22 de septiembre de 2025 de Infectious Diseases.

«Las bacterias Vibrio, presentes en aguas marinas y costeras de todo el mundo, son patógenos que generan creciente preocupación», afirma el artículo. Una especie clave, Vibrio vulnificus, puede causar infecciones graves y potencialmente mortales a través de la transmisión por alimentos y agua. Cada año se notifican más de 150 casos de infección por V. vulnificus a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU., y aproximadamente el 20 % de estos son mortales.

Aunque comúnmente se le conoce como "devorador de carne", el nombre de la especie, "vulnificus", proviene del latín y significa "que causa heridas", que es precisamente lo que hace este organismo, explicó Anthony Ouellette, profesor de biología y química en la Universidad de Jacksonville. Las personas con sistemas inmunitarios debilitados, diabetes, enfermedad renal y trastornos hepáticos tienen mayor riesgo de sufrir complicaciones derivadas de la infección. Pueden romper los glóbulos rojos para extraer el hierro de la hemoglobina… Poseen enzimas que descomponen la elastina, componente de nuestros tejidos blandos, o el colágeno, también presente en ellos. Degradan nuestras proteínas y así obtienen nuestros aminoácidos, creando un festín para sí mismos. Y eso es lo que destruye el tejido: se alimentan.

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Además, explica, tienen una cápsula protectora de carbohidratos que les ayuda a evadir nuestro sistema inmunitario y a esconderse una vez que entran en el organismo.

¿Se han registrado mayores cifras de infección en años con huracanes más intensos?

Los años con huracanes intensos han incrementado desproporcionadamente el número de casos en Florida, lo que apunta a que la transmisión por el agua es más probable en este estado, al menos durante periodos de fuertes inundaciones y proliferación de algas. En 2024 se confirmó un récord de 82 casos, cuando el estado fue azotado por dos huracanes catastróficos: Milton y Helene (el huracán Debby, ese mismo año, fue de categoría 1). El recuento de 2024 pulverizó el récord de 74 casos registrados en 2022, cuando el huracán Ian devastó el suroeste de Florida. En conjunto, la bacteria causó 36 muertes en Florida, según el Departamento de Salud estatal.

El fenómeno de El Niño de este año podría significar menos infecciones debido a las inundaciones provocadas por el huracán, pero la temperatura en el Golfo de América está alcanzando niveles cercanos a récords, según muestran los registros.

El caso de un hombre que se laceró la pierna derecha al saltar a las aguas de la costa del Golfo y que posteriormente necesitó una amputación por debajo de la rodilla fue relatado en la edición del 22 de abril de 2026 del New England Journal of Medicine, en un artículo escrito por dos médicos de la Universidad de Florida.

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«Dos días después de la lesión en la pierna, aparecieron cambios en la piel de su brazo derecho», indica el artículo, describiéndolo como una «infección necrotizante de tejidos blandos».

“Se prevé que la abundancia y la distribución geográfica de V. vulnificus aumenten debido a factores relacionados con el cambio climático, como el aumento de la temperatura del agua, las marejadas ciclónicas, los cambios en la salinidad y la proliferación de algas”, afirma el artículo, escrito por las doctoras Natalie Rosseau y Norman Beatty, profesor de medicina especializado en enfermedades infecciosas de la Universidad de Florida.

Aunque Florida y Luisiana concentran la mayoría de las infecciones, un nadador en Cape Cod se infectó en 2025, según los informes.

¿Se puede prevenir la infección por la bacteria Vibrio?

La mayoría de las personas se infectan con Vibrio vulnificus al consumir mariscos crudos o poco cocidos, según el departamento de salud estatal. Un hombre de Florida falleció en 2022 tras comer una ostra cruda en el famoso restaurante Rustic Inn mientras celebraba su cumpleaños y la graduación de su hija, según los informes.

La mayoría de los consejos del departamento de salud para evitar la infección se centran en la manipulación de los alimentos. Entre ellos se incluyen:

Evitar las ostras y otros mariscos crudos. Cocinar bien los mariscos, lo que significa hervirlos durante más de cinco minutos o, si se cocinan al vapor, cocinarlos durante nueve minutos más después de que se abran las conchas y no comer lo que hay dentro de las conchas que no se abren.

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No permitir que los jugos del marisco crudo se mezclen con otros alimentos. Para evitar la infección transmitida por el contacto con el agua, el departamento de salud recomienda evitar la exposición de heridas abiertas a agua salada o salobre tibia, así como a mariscos extraídos de dichas aguas. Esto implica usar guantes al manipular mariscos crudos.

¿Transmitido por el agua o por el aire? El contacto directo con el agua puede provocar síntomas más graves.

Beatty, de la Universidad de Florida, afirma que el contacto con la bacteria a través de los alimentos no suele ser un problema grave para quienes no tienen el sistema inmunitario comprometido.

“Si usted es una persona sana e ingiere Vibrio vulnificus u otros organismos del género Vibrio, es probable que desarrolle una gastroenteritis leve, que causa dolor abdominal, calambres y diarrea”, afirmó.

Pero la historia podría ser muy diferente para otros, dijo Beatty, quien trabaja en la División de Enfermedades Infecciosas y Medicina Global de la Universidad de Florida.

“Es importante reconocer que si usted tiene un factor de riesgo, como una enfermedad hepática crónica u otra afección que comprometa el sistema inmunitario, debe evitar los productos alimenticios que podrían contener Vibrio o el agua en la que se encontró Vibrio”, dijo Beatty.

Según explicó, el daño que la bacteria podría causar a través del contacto directo con una herida a través del agua representa una emergencia mayor para todos los mamíferos.

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“Si la bacteria logra penetrar la piel en esa zona (de la herida), se sabe que puede evolucionar rápidamente hasta convertirse en una infección necrosante y, en algunas personas, entrar en el torrente sanguíneo y llegar a otras partes del cuerpo, provocando un shock séptico y otros lugares de necrosis”, dijo Beatty.

En esos casos, retrasar la búsqueda de atención médica puede ser fatal. Según Beatty, cada hora cuenta, por lo que es importante reconocer los síntomas y acudir al médico, sobre todo si se forma una ampolla cerca de la herida expuesta al agua. El enrojecimiento y la hinchazón también son motivo de preocupación.

“Normalmente recomiendo a las personas que le comenten a su médico o proveedor de atención médica que estuvieron expuestas recientemente a agua salada o salobre”, dijo Beatty. “De esa manera, los médicos tratantes pueden saber rápidamente si los pacientes corren riesgo de infección por Vibrio”.

¿Cuáles son los demás síntomas de la infección por Vibrio vulnificus?

El Departamento de Salud de Florida identifica tres niveles de infección: infección general, infección del torrente sanguíneo e infección de heridas.

Además de la diarrea (parte de una infección general) y la aparición de ampollas alrededor de la herida (un signo que indica la necesidad de atención médica), también se encuentran:

∎ Calambres

∎ Escalofríos

∎ Fiebre

∎ Vómitos

∎ Presión arterial peligrosamente baja

∎ Hinchazón

∎ Decoloración anormal

∎ Fugas de fluidos.