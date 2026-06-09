Noticias ¿Pueden los pollos contaminar el agua de una ciudad? El debate detrás de una nueva ley sobre gallinas de traspatio El debate sobre la nueva ley en Stuart gira en torno al posible impacto ambiental del estiércol que generan las aves; algunos funcionarios advierten que tener gallinas en patios traseros podría aumentar el riesgo de contaminación de arroyos y acuíferos

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Pronto podrían oírse más cacareos en los patios traseros de Stuart como resultado de una nueva ley que está siendo considerada por la Comisión Municipal. Sin embargo, al mismo tiempo, dicha legislación podría contravenir el Plan Integral de Gestión del Crecimiento de la ciudad.

"Sencillamente no podemos hacer esto según el plan integral", dijo el comisionado Campbell Rich a sus colegas en su reunión del 8 de junio, porque "afectaría negativamente la cantidad o la calidad de la recarga (de agua) que ingresa a los acuíferos de la ciudad o dentro de las cuencas hidrográficas de la ciudad". Hacerlo está prohibido, dijo.

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No se ha realizado ningún estudio sobre las viviendas cercanas a cuerpos de agua como los arroyos Frazier y Poppleton, donde el estiércol podría contaminar el suministro de agua, afirmó. La ciudad podría obtener una subvención para limpiar el arroyo Poppleton, pero ¿de qué sirve si el estiércol lo está contaminando?, preguntó.

La comisión votó 3-1 —con el voto en contra de Rich— a favor de que el proyecto de ley nuevo avance a una segunda y última audiencia el 22 de junio. "Esta ordenanza es prematura y no debería considerarse en este momento a menos que prestemos mucha más atención a nuestra responsabilidad de no contaminar nuestras propias aguas", añadió Rich.

Las preocupaciones de Rich son válidas, declaró la abogada ambientalista de la ciudad, Ruth Holmes, ante la comisión.

"Pero además, el estado de Florida ha desarrollado normas muy sofisticadas sobre aguas pluviales a lo largo de los años", añadió Holmes. "Y muchos de estos contaminadores industriales o comerciales están obligados a retener sus aguas pluviales en sus instalaciones. Y podría haber maneras de aplicar esos principios a este tipo de ordenanza".

Sugirió que analizáramos lo que han hecho otras comunidades. "A veces no tenemos que crear la rueda nosotros mismos", dijo. "Pero definitivamente no queremos que afecte a los cursos de agua".

¿En qué consiste la nueva ley y cuál es la relación con los pollos?

La nueva ley permitiría a los residentes de viviendas unifamiliares, independientes y dúplex tener hasta cuatro gallinas en sus patios traseros.

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La ciudad podría cobrar inicialmente una tarifa anual para la tenencia de gallinas y una tarifa de renovación anual de 10 dólares. Los comisionados no especificaron el martes 8 de junio cuál sería la tarifa anual.

Algunos propietarios de viviendas en Stuart, como Bonnie Moser, miembro de la Junta de Reurbanización Comunitaria, ya crían gallinas en casa a pesar de la prohibición en toda la ciudad.

Stuart permitió la cría de gallinas en patios traseros durante dos semanas en 2017, hasta que un comisionado rectificó su voto. La medida se había aprobado por 3 votos a favor y 2 en contra.

"Me decepciona mucho que el personal no haya reconocido la obligación de esta ciudad de proteger su agua", dijo Rich. "No entiendo cómo pudo suceder". De hecho, el personal había recomendado a los comisionados que sometieran el asunto a una segunda lectura.

Estiércol de gallina podría contaminar el agua

Diez gallineros podrían suponer una carga excesiva de estiércol para un cuerpo de agua, afirmó, y solicitó una evaluación y un análisis más exhaustivo por parte del ayuntamiento. Las ratas también serán un problema, añadió Rich.

"La forma en que se está presentando esto da la impresión de que todo el mundo va a comer pollos ... y no lo entiendo", dijo Brent McAhren, residente de Jensen Beach, durante el turno de comentarios del público. "No van a ser 400 pollos ".

Por su parte, el alcalde Sean Reed afirmó que confía en que "los propietarios se hagan cargo de sus propias propiedades. Mi trabajo no es vigilar a los ciudadanos respetuosos de la ley que pueden seguir normas de sentido común".

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Este contenido fue traducido al español por N+ Univision.