Noticias ¿Amenaza para Florida? Aparece una "perturbación" en el mapa del Centro Nacional de Huracanes El mapa de pronóstico tropical del Centro Nacional de Huracanes está vigilando tres "perturbaciones" en la cuenca del Atlántico; se trata de agrupaciones de tormentas que hasta el momento no presentan la circulación definida típica de los ciclones tropicales

Video Clima hoy en EEUU, miércoles 10 de junio 2026: Fuertes lluvias en Chicago y el Medio Oeste con riesgo de tornados

Qué rápido cambian las condiciones. El Centro Nacional de Huracanes ( NHC, por sus siglas en inglés) indica una zona con bajo potencial de desarrollo. Es la primera vez desde que comenzó la temporada el 1 de junio que aparece alguna perturbación en el mapa de pronóstico tropical.

La tormenta tropical Boris se ha disipado en el Pacífico, dejando a la tormenta tropical Cristina a la deriva frente a la costa de El Salvador, en el Pacífico oriental, el 10 de junio.

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Vigilancia a la tormenta tropical Cristina

"Creo que la posibilidad de que se desarrolle algo este mes sería en la Bahía de Campeche, si es que queda algo de la tormenta tropical Cristina en el Pacífico Oriental", dijo Alex DaSilva, experto principal en huracanes de AccuWeather, por correo electrónico el 9 de junio.

"La probabilidad de que eso ocurra es muy, muy baja, dado que la tormenta está interactuando con Centroamérica", agregó.

Este mes, la disminución de las temperaturas del agua, la cizalladura del viento y el polvo del Sahara se unen para limitar el posible desarrollo de ciclones tropicales en el Atlántico. Los residentes de Florida no deberían preocuparse por las tres ondas tropicales que hay en la zona.

"Las primeras ondas que llegan desde África suelen estar demasiado al sur, y a menudo hay demasiado aire seco y cizalladura del viento para que se desarrollen", dijo DaSilva. "No hay motivo de preocupación con estas ondas tropicales de principios de temporada".

Comenzó la temporada de huracanes del Atlántico de 2026

La temporada de huracanes en el Atlántico se extiende desde el 1 de junio hasta el 30 de noviembre. Mientras que la temporada de huracanes en el Pacífico oriental comenzó el 15 de mayo.

Según la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica ( NOAA, por sus siglas en inglés), el 97% de la actividad de los ciclones tropicales se produce durante este período.

La cuenca del Atlántico comprende el océano Atlántico Norte, el mar Caribe y el golfo de América, como ahora se conoce al golfo de México en Estados Unidos por orden del presidente Trump. La NOAA y el Centro Nacional de Huracanes utilizan ahora el nombre de Golfo de América en sus mapas y avisos.

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Cuenta regresiva para el final de la temporada de huracanes del Atlántico en 2026

¿Podría Florida enfrentarse a una amenaza tropical este mes? Según el Dr. Ryan Truchelut, meteorólogo jefe de WeatherTiger, que trabaja para la red USA TODAY Network, los lugares más comunes donde se desarrollan las tormentas de junio son el noroeste del Caribe, el este del Golfo de México y la costa sureste de Estados Unidos.

DaSilva afirmó que es posible que los remanentes de la tormenta tropical Cristina puedan propiciar el desarrollo de un sistema tropical en la Bahía de Campeche, aunque las probabilidades de que eso ocurra son muy bajas. El pronóstico del Centro Nacional de Huracanes coincidió.

Según AccuWeather, "estos fenómenos de cruce son poco frecuentes; se sabe que menos de dos docenas de tormentas han cruzado entre las cuencas del Atlántico y del Pacífico oriental desde que comenzaron los registros a mediados del siglo XIX", afirmó el experto.

"Históricamente, un mayor número de tormentas han mantenido su circulación al cruzar del Atlántico al Pacífico que en la dirección opuesta. Más allá de esto, parece que no habrá ningún otro desarrollo en la cuenca durante el resto del mes", dijo DaSilva.

"La cizalladura del viento es de moderada a alta en general en gran parte de la cuenca, y las ondas tropicales que vienen de África están siendo sofocadas por el polvo procedente de África", mencionó.

Las temperaturas del agua en el Golfo han descendido considerablemente durante la última semana debido al paso de algunos frentes fríos hacia el sur. Actualmente, las temperaturas del agua en el Golfo se encuentran cerca del promedio. Se prevé que estas aguas vuelvan a calentarse en las próximas semanas.

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La tormenta tropical Cristina podría traer hasta 12 pulgadas de lluvia

La tormenta tropical Cristina se desplazaba sin rumbo fijo frente a la costa al sur de El Salvador a primera hora del 10 de junio y se espera que provoque fuertes lluvias en algunas zonas de Centroamérica durante los próximos días.

Según el Centro Nacional de Huracanes, Cristina podría provocar entre cuatro y ocho pulgadas de lluvia, y hasta las 12 pulgadas en algunas zonas, en las áreas costeras de Honduras, El Salvador y Guatemala hasta la mañana del 11 de junio. Son posibles inundaciones y deslizamientos de tierra que podrían poner en peligro la vida.

El Centro Nacional de Huracanes no registró ninguna perturbación en su mapa de pronóstico tropical del Atlántico a las 2 de la madrugada del 10 de junio.

Eso cambió a las 8 de la mañana del 10 de junio, cuando los meteorólogos indicaron que había una zona con baja probabilidad de desarrollo durante los próximos siete días:

Una amplia zona de baja presión podría formarse sobre la Bahía de Campeche a finales de esta semana. No se prevén condiciones favorables para un desarrollo significativo, y se espera que el sistema se desplace tierra adentro sobre el este de México a finales de este fin de semana. Probabilidad de formación en 48 horas... baja... cercana al 0 por ciento. Probabilidad de formación en 7 días... baja... 10 por ciento.

a finales de este fin de semana.

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Los meteorólogos están vigilando tres ondas tropicales:

El eje de una onda tropical se encuentra cerca de los 40°O, al sur de los 14°N, y se desplaza hacia el oeste a una velocidad aproximada de 17 mph.

El eje de una onda tropical se encuentra cerca de los 50°O, al sur de los 15°N, y se desplaza hacia el oeste a una velocidad aproximada de 17 mph.

El eje de una onda tropical se encuentra cerca de los 60°O, al sur de los 18°N, y se desplaza hacia el oeste a unos 27 km/h. Por el momento, no hay convección significativa asociada a esta onda.

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¿Qué es una perturbación?

El mapa de pronóstico tropical del Centro Nacional de Huracanes destaca las "perturbaciones" en la cuenca del Atlántico. Se trata de agrupaciones de tormentas con cierta organización, pero que no presentan la circulación definida típica de los ciclones tropicales.

Si en el mapa de perspectivas tropicales aparecen en naranja o rojo, los meteorólogos predicen que el potencial de esas perturbaciones para desarrollarse será medio o alto, respectivamente.

Las perturbaciones que aparecen en el mapa con una X gris tienen pocas o ninguna posibilidad de desarrollarse. Esto supone un cambio con respecto a años anteriores, en los que dichas perturbaciones se indicaban en amarillo.

¿Qué es una onda tropical?

"Las ondas tropicales son agrupaciones de chubascos y tormentas eléctricas que actúan como núcleos de formación para muchas tormentas tropicales a lo largo de la temporada atlántica", dijo DaSilva.

“Cada año, unas 60 ondas tropicales se desplazan por el Atlántico, y entre el 10 y el 15 por ciento de ellas se convierten en un sistema tropical. Es decir, aproximadamente una de cada siete. Las ondas tropicales son importantes porque contribuyen a cerca del 80 por ciento de todos los huracanes importantes", agregó.

¿Cuáles son las previsiones tropicales del Centro Nacional de Huracanes?

Los pronósticos tropicales ofrecen una visión rápida de lo que está sucediendo en los trópicos, incluyendo cualquier perturbación que muestre potencial de desarrollo y ondas tropicales que puedan estar presentes en la cuenca del Atlántico.

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El Centro Nacional de Huracanes comenzó a emitir pronósticos diarios sobre fenómenos tropicales el 15 de mayo. Estos pronósticos se actualizan cada seis horas hasta que finalice la temporada el 30 de noviembre.

Se podría emitir un pronóstico antes o después de esas fechas si surge algo que muestre potencial de desarrollo.

¿Cuáles son las predicciones para la temporada de huracanes de 2026 ?

Estas son algunas de las predicciones publicadas para la temporada de huracanes de este año .

NOAA:

Tormentas con nombre: 8-14

Huracanes : 3-6

Huracanes importantes : 1-3

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AccuWeather:

Tormentas con nombre: 11-16

Huracanes : 4-7

Huracanes importantes : 2-4

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Universidad Estatal de Colorado:

Tormentas con nombre: 13

Huracanes : 6

Huracanes importantes : 2

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WeatherTiger: Tormentas con nombre: 10-15 Huracanes : 4-7 Huracanes importantes : 1-3



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Un huracán importante es una tormenta de categoría 3 o superior, con vientos máximos sostenidos de al menos 111 mph.



¿Cuántas tormentas tropicales y huracanes hay en una temporada típica?

El promedio de los últimos 30 años, desde 1991 hasta 2020, es de 14 tormentas con nombre, siete huracanes y tres huracanes de gran intensidad .

¿Cuáles son los nombres para la temporada de huracanes del Atlántico de 2026 ?

Los nombres de los huracanes de la temporada 2026 en el Atlántico, y cómo pronunciarlos, son:

Arthur, AR-jueves

Bertha, BUR-thuh

Cristóbal, krees-TOH-bahl

Dolly, DAH-lee

Edouard, eh-DWARD

Fay, fay

Gonzalo, gohn-SAH-loh

Hanna, HAN-uh

Isaías, ees-ah-EE-ahs

Josefina, JOH-seh-feen

Kyle, KY-ull

Leah, LEE-ah

Marco, MAR-koe

Nana, NA-na

Omar, OH-mar

Paulette, pawl-LET

René, re-NAY

Sally, SAL-ee

Teddy, TEHD-ee

Vicky, VIH-kee

Wilfred, WILL-fred

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¿Cuándo es el punto álgido de la temporada de huracanes en el Atlántico?

El punto álgido de la temporada de huracanes en el Atlántico es el 10 de septiembre, y la mayor actividad se produce entre mediados de agosto y mediados de octubre, según el Centro Nacional de Huracanes .

¿Por qué el NHC utiliza la denominación "ciclón tropical" en sus mapas en lugar de "huracán" o "tormenta tropical"?

Ciclón tropical es el término genérico que utilizan el Servicio Meteorológico Nacional , la NOAA y el Centro Nacional de Huracanes para referirse a cualquier sistema tropical, incluso si se encuentra en la cuenca del Atlántico tropical.

Para ser más precisos, un ciclón tropical es un "sistema organizado y giratorio de nubes y tormentas eléctricas que se origina sobre aguas tropicales o subtropicales y tiene una circulación cerrada de bajo nivel", dijo la NOAA.

Una vez que los vientos máximos sostenidos alcanzan las 74 mph, su nombre viene determinado por su lugar de origen:

Huracán : para tormentas en el Atlántico Norte, el Pacífico Norte central y el Pacífico Norte oriental.

: para tormentas en el Atlántico Norte, el Pacífico Norte central y el Pacífico Norte oriental. Tifón : para tormentas en el noroeste del Pacífico.

: para tormentas en el noroeste del Pacífico. Ciclón: para tormentas en el Pacífico Sur y el océano Índico.

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Este contenido fue traducido al español por N+ Univision.

