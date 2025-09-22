Camarones radiactivos: supermercados Kroger retiran estos productos por posible contaminación

Video Retiran camarones por posible contaminación radioactiva: fueron vendidos por Walmart en 13 estados

Un distribuidor de mariscos de Seattle está retirando del mercado más camarones cocidos y congelados vendidos en los supermercados Kroger debido a la preocupación por una posible contaminación radiactiva.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés), informó este domingo en un comunicado que la empresa Aquastar Corp. comenzó el retiro de cerca de 157,000 libras adicionales de camarones debido a una posible contaminación con cesio-137, un isótopo radiactivo.

De acuerdo con la FDA, esos productos “pueden haber sido preparados, envasados o conservados en condiciones insalubres, por lo que pueden haberse contaminado con cesio-137”.

Se trata de la más reciente medida de una investigación en curso sobre la posible contaminación con este subproducto de reacciones nucleares.

El riesgo parece ser pequeño, pero los camarones podrían plantear un "posible problema de salud" para las personas expuestas a bajos niveles de cesio-137 con el paso del tiempo, señalaron las autoridades de la FDA.

Estas son las presentaciones de camarones potencialmente contaminados y vendidos en Kroger

La nueva retirada incluye casi 50,000 bolsas de Kroger Raw Colossal EZ Peel Shrimp. La presentación tiene un peso neto de dos libras, está envasado en una bolsa transparente impresa con una banda azul en la parte superior con detalles amarillos y rojos.

Además, unas 18,000 bolsas de Kroger Mercado Cooked Medium Peeled Tail-Off Shrimp. La bolsa tiene un peso neto de dos libras y está empaquetado en bolsa de plástico transparente y tiene una etiqueta blanca con rayas verdes en la parte superior.

También retiraron más de 17,000 bolsas de AquaStar Peeled Tail-on Shrimp Skewers, con un peso neto de 1.25 libras, están envasadas en una bolsa impresa con la parte superior negra y la parte inferior azul e imágenes impresas de las brochetas en el interior.

De acuerdo con la FDA, los productos se vendieron entre el 12 de junio y el 17 de septiembre en tiendas de comestibles de más de 30 estados. <br> Imagen FDA

Los estados donde se comercializaron estos empaques de camarones

De acuerdo con la FDA, los productos se vendieron entre el 12 de junio y el 17 de septiembre en tiendas de comestibles de más de 30 estados.

Alaska, Alabama, Arkansas, Arizona, California, Colorado, Georgia, Idaho, Illinois, Indiana, Kansas, Kentucky, Louisiana, Michigan, Missouri, Mississippi, Montana, Nebraska, Nuevo México, Nevada, Ohio, Oregon, Carolina del Sur, Tennessee, Texas, Utah, Virginia, Washington, Wisconsin, West Virginia y Wyoming.

Los otros supermercados afectados por los camarones contaminados de Aquastar Corp.

Según el comunicado de la FDA, además de Kroger, los camarones potencialmente radiactivos también se vendieron en Baker's, City Market, Dillons, Food 4 Less, Foodsco, Fred Meyer, Fry's, Gerbes, Jay C, King Soopers, Kroger, Mariano's, Metro Market, Pay Less Supermarkets, Pick 'n Save, Ralphs, Smith's y QFC.

En agosto, la FDA emitió una alerta de seguridad en la que advertía a los consumidores que no consumieran determinados camarones importados de PT. Bahari Makmur Sejati, empresa indonesia que opera con el nombre de BMS Foods.

Se detectó cesio-137 en contenedores de la empresa enviados a varios puertos estadounidenses y en una muestra de camarones rebozados congelados.

Ninguno de los camarones que activaron las alertas o dieron positivo en las pruebas de cesio-137 se puso a la venta, subrayó entonces la FDA

Sin embargo, otros envíos a las tiendas pueden haber sido fabricados en condiciones que permitieron que los productos se contaminaran, dijo la agencia.

¿Por qué se contaminaron con cesio-137 los camarones?

La FDA publicó una alerta de importación para impedir la entrada a Estados Unidos de camarones potencialmente contaminados.

Más de 3 millones de libras de estos mariscos exportados por BMS Foods han llegado a puertos estadounidenses en septiembre, según los registros de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos.

El metal contaminado de la planta industrial de Indonesia donde se encuentra la procesadora de camarones puede ser la fuente del material radiactivo, según las autoridades.

El Organismo Internacional de Energía Atómica señaló que las pruebas sugieren que las actividades en una instalación de fundición o la eliminación de chatarra podrían ser la causa.

El secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., culpó en agosto a algunos países del sur de Asia de la contaminación de camarones con metal radiactivo que han llegado al mercado estadounidense. "Los países del sur de Asia vierten camarones en nuestro país que están muy contaminados. Acabamos de detener un cargamento (de camarones) con cesio-137, que es radiactivo", dijo Kennedy durante una reunión del gabinete del presidente Donald Trump.

¿Es riesgoso para la salud comer camarones radiactivos?

Los expertos en radiación nuclear coinciden en que el riesgo para la salud es bajo, pero afirman que es importante determinar el origen de la contaminación y compartir esa información con el público.

El nivel de cesio-137 detectado en los camarones congelados era de unos 68 becquerelios por kilogramo, una medida de radiactividad.

Es muy inferior al nivel de 1,200 becquerelios por kilogramo establecido por la FDA, que podría hacer necesaria la protección de la salud.

