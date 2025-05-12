Cambiar Ciudad
Salud pública

¿Usas alguna de ellas? Estas son las gotas para los ojos que retiraron del mercado tras una auditoría de la FDA

El anuncio se hizo después de que una auditoria hecha por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, en inglés), reveló fallas en la fabricación.

Por:
Univision
Video Si usas gotas para los ojos deberías saber cuáles fueron retiradas del mercado por causar infecciones

AvKARE, un distribuidor farmacéutico, emitió en su página web un aviso de retiro voluntario de productos oftalmológicos en Estados Unidos, alegando "desviaciones de manufactura" halladas durante una auditoria realizada por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, en inglés).

Según el aviso de recogida, se desconocen con exactitud los efectos perjudiciales sobre la salud de los consumidores que usen los referidos productos. No obstante, AvKARE afirmó que "las desviaciones pueden conducir a productos de calidad inaceptable, y no es posible descartar riesgos derivados de su uso".

Los casos mencionados por la FDA son:


  • 13,872 casos de la Solución Oftálmica Lágrimas Artificiales (Código Nacional de Medicamentos 50268-043-15).
  • 1,610 casos de Gel Oftálmico Carboximetilcelulosa Sódica (Código Nacional de Medicamentos 50268-066-15).
  • 32,876 casos de Solución Oftálmica de Carboximetilcelulosa sódica (Código Nacional de Medicamentos 50268-068-15).
  • 13,104 casos de Solución Lubricante Oftálmica en Gotas (Código Nacional de Medicamentos: 50268-126-15).
  • 14,333 casos de Solución Oftálmica de Alcohol Polivinílico (Código Nacional de Medicamentos: 50268-678-15).

Los productos afectados por la medida fueron despachados para su distribución al público entre el 26 de mayo de 2023 y el 21 de abril de 2025, indicó AvKARE. Las fechas de vencimiento tienen un rango entre abril de 2025 y marzo de 2027.
La empresa distribuidora ha anunciado que reembolsará a los compradores de sus productos, incluyendo costos de envío. Los detalles completos de la devolución, sobre los códigos de productos y sus fechas de expiración están disponibles en la web de la FDA, y de AvKARE.

En los años 2024 y 2023 la FDA emitió advertencias sobre algunas marcas de productos oftálmicos por sus posibles efectos dañinos para los ojos.

