¡Cuidado con las papitas fritas! Retiran bolsas de las populares Lay's Classic por temor a reacciones alérgicas severas

La compañía Frito-Lay anunció esta semana un retiro voluntario de algunas de sus bolsas de papas fritas Lay's Classic, que pueden contener ingredientes lácteos no declarados y que podrían desencadenar reacciones alérgicas severas, incluso mortales.

A través de un comunicado, la compañía anunció que un número limitado de bolsas de 13 onzas de patatas fritas Lay's Classic 'Party Size' pueden contener leche no declarada, lo cual podría representar “un riesgo para las personas alérgicas o con sensibilidad grave a la leche”.

De acuerdo con la empresa, si una persona alérgica a la leche consume el producto “corre el riesgo de sufrir una reacción alérgica grave o potencialmente mortal”.

¿Dónde se distribuyó el producto de Frito-Lay que debe ser retirado?

El producto incluido en esta retirada se distribuyó a determinadas tiendas minoristas y distribuidores de comercio electrónico de Oregon y Washington, dice el comunicado.

Los consumidores podrían haber comprado estas papas fritas a partir del 3 de noviembre de 2024, y la bolsa debe indicar una fecha de caducidad del 11 de febrero de 2025.

De acuerdo con la compañía, no se ha retirado ningún otro producto Lay's, de otro sabor, tamaño o porción.

La empresa indicó que decidió hacer el retiro de este producto tras haber sido alertada por un contacto de consumidores.

La compañía pidió a las personas que si tienen alergia o sensibilidad a la leche no consuman el producto y deben desecharlo inmediatamente.

Frito-Lay dijo que informó a la Administración de Drogas y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés) de esta medida y que hasta el momento no se ha detectado ningún caso de alergias por consumir el producto.

¿Qué síntomas presenta una persona alérgica a la leche?

De acuerdo con la Clínica Mayo, la alergia a la leche es una respuesta atípica del sistema inmunitario a esta y a los productos que la contienen. Es una de las alergias alimentarias más comunes en niños.

Por lo general, una reacción alérgica sucede inmediatamente después de que la persona consume la leche, dice la clínica.

Los signos y síntomas de la alergia a la leche varían de leves a graves y pueden incluir sibilancia del pecho, vómitos, urticaria y problemas digestivos. La alergia a los lácteos también puede causar anafilaxia, una reacción grave que pone en riesgo la vida.

