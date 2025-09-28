La FDA detecta contaminación radiactiva en especias, tras el retiro masivo de camarones por la misma razón

Video Retiran más camarones del mercado por posible contaminación radioactiva: te mostramos en qué estados

Los reguladores federales han detectado una posible contaminación radiactiva en un segundo producto alimenticio enviado a Estados Unidos desde Indonesia, mientras continúan los retiros de camarones potencialmente contaminados. El descubrimiento aumenta los cuestionamientos sobre el origen de este inusual problema.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) bloqueó la semana pasada la importación de todas las especias de PT Natural Java Spice de Indonesia después de que inspectores federales detectaran cesio-137 en un envío de clavos de olor enviado a California.

Esto sigue a la alerta de importación impuesta en agosto a la empresa PT Bahari Makmur Sejati, o BMS Foods, que envía millones de libras de camarones a Estados Unidos cada año.

Esto es lo que necesitas saber sobre la posible contaminación por cesio-137:

¿Qué es el cesio-137?

El cesio-137 es un isótopo radiactivo creado como subproducto de reacciones nucleares, incluidas bombas nucleares, pruebas, operaciones de reactores y accidentes. Está ampliamente distribuido en todo el mundo, con cantidades mínimas presentes en el medio ambiente, incluido el suelo, los alimentos y el aire.

¿Qué han encontrado las autoridades estadounidenses?

Funcionarios de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) detectaron cesio-137 en contenedores de envío de camarones enviados por PT Bahari Makmur Sejati a varios puertos estadounidenses. Los funcionarios de la CBP alertaron a la FDA, que analizó muestras de los camarones y detectó cesio-137 en una muestra de camarones empanizados.

Según datos de Import Genius, una empresa de análisis de datos comerciales, la compañía ha enviado alrededor de 84 millones de libras de camarones a puertos estadounidenses este año. Suministra aproximadamente el 6% de los camarones extranjeros importados en Estados Unidos.

Este mes, funcionarios de la FDA detectaron cesio-137 en una muestra de clavos de olor exportados por PT Natural Java Spice, que envía especias a Estados Unidos y otros países. Los registros muestran que la empresa envió alrededor de 440,000 libras de clavos de olor a Estados Unidos este año.

¿Cuáles son los riesgos para la salud?

Ningún alimento que haya activado alertas o que haya dado positivo se ha puesto a la venta en Estados Unidos, enfatizaron los funcionarios de la FDA.

Pero cientos de miles de paquetes de camarones congelados importados, vendidos en Kroger y otras tiendas de comestibles en todo el país, han sido retirados del mercado porque podrían haber sido producidos en condiciones que permitieron su contaminación, indicó la agencia.

Aunque el riesgo parece pequeño, estos alimentos podrían representar una “posible preocupación para la salud” para las personas expuestas a bajos niveles de cesio-137 durante un periodo prolongado.

Los niveles de contaminación detectados están muy por debajo de los que podrían desencadenar la necesidad de medidas de protección de la salud, pero la exposición a largo plazo podría aumentar el riesgo de ciertos tipos de cáncer.

¿De dónde provino la contaminación?

No está claro si existe una fuente común de contaminación para los camarones y las especias. Funcionarios de la FDA y la CBP dijeron que sus investigaciones continúan. Las dos instalaciones de procesamiento parecen estar a unas 500 millas de distancia en Indonesia.

Según la Agencia Internacional de Energía Atómica, la chatarra contaminada o el metal fundido en un sitio industrial cerca de la planta procesadora de camarones en Indonesia podría ser la fuente del material radiactivo. Los reguladores nucleares de Indonesia dijeron que detectaron el isótopo radiactivo en un sitio a las afueras de Yakarta.

Es posible que ese tipo de contaminación provenga del reciclaje de equipos médicos antiguos que contenían cesio-137, según Steve Biegalski, experto en medicina nuclear del Instituto de Tecnología de Georgia.

Los contenedores de transporte o los métodos de envío contaminados, como camiones, barcos o materiales compartidos, también podrían ser una fuente, dijo.

¿Qué deben hacer los consumidores?

Por ahora, los consumidores deben evitar comer o servir camarones retirados del mercado por posible contaminación con cesio-137, señaló la FDA.

Hasta la fecha, cuatro empresas han emitido alertas para el retiro de camarones desde agosto, incluidas las siguientes:

21 de agosto de 2025: Southwind Foods, LLC

22 de agosto de 2025: Beaver Street Fisheries, LLC

27 de agosto de 2025: AquaStar (USA) Corp – Marca Kroger

28 de agosto de 2025: AquaStar (USA) Corp – Marca Aqua Star

29 de agosto de 2025: Southwind Foods, LLC – Ampliación del retiro original

19 de septiembre de 2025: AquaStar (USA) Corp – Ampliación del retiro original

23 de septiembre de 2025: Southwind Foods, LLC – Ampliación del retiro original

23 de septiembre de 2025: Lawrence Wholesale, LLC – Marca Kroger

