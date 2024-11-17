Un muerto y más de 30 enfermos tras comer zanahorias orgánicas contaminadas con E. coli

Video ¿Comiste la hamburguesa Cuarto de Libra de McDonald’s recientemente? Ten cuidado si presentas estos síntomas

Una persona murió a causa de un brote de E. coli que también ha enfermado a docenas de personas que comieron zanahorias orgánicas en bolsa, informaron este domingo los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).

En total, 39 personas resultaron infectadas y 15 fueron hospitalizadas en 18 estados tras consumir zanahorias orgánicas enteras y zanahorias ‘baby’ vendidas por la empresa Grimmway Farms, dice un comunicado.

La mayoría de las personas infectadas viven en Nueva York, Minnesota y Washington, seguidas de California y Oregon, aunque se han notificado infecciones en estados de todo el país, según los CDC.

¿Cuáles son las zanahorias que los CDC pidieron retirar del mercado por un brote de E.coli?

Grimmway Farms, con sede en Bakersfiled, California, ha retirado las zanahorias, que incluían zanahorias enteras y zanahorias bebé orgánicas vendidas en bolsas bajo múltiples nombres de marca, incluyendo 365, Cal-Organic, Nature's Promise, O-Organics, Trader Joe's y Wegmans, entre otros.

Algunos de los productos infectadose se venden bajo el nombre de las marcas propias de distintos supermercados como Good & Gather de Target y GreenWise de Publix.

Las zanahorias ‘baby’ orgánicas retiradas tienen fechas de caducidad comprendidas entre el 11 de septiembre y el 12 de noviembre, según la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés).

Las zanahorias ya no están en las tiendas, pero los CDC están advirtiendo a los consumidores que no coman zanahorias de bolsa retiradas del mercado y que comprueben que no tienen los productos infectados en sus refrigeradores.

En caso de tener las zanahorias de las marcas mencionadas los CDC piden a los consumidores que las tiren a la basura.

Varios brotes de E.coli se registran en la industria de alimentos

En Reino Unido, una persona murió en junio a causa de un brote de E. coli relacionado con lechugas que afectó al menos a 275 personas.

A pesar del número de brotes recientes, los expertos afirman que, en general, el suministro de alimentos es seguro, aunque no se ha avanzado mucho en la reducción de las infecciones causadas por E. coli.

¿Cuáles son los síntomas después de haber consumido un alimento contaminado de E. coli?

Los síntomas de la infección por E. coli suelen aparecer entre tres y cuatro días después de la ingestión de la bacteria e incluyen calambres estomacales intensos, diarrea, a menudo sanguinolenta y vómitos.

Las personas con síntomas graves de una infección por E. coli deben buscar atención médica e informar al proveedor de lo que comieron, dijeron los CDC.

La bacteria E. coli puede causar infecciones graves y a veces mortales en niños pequeños, ancianos y personas con sistemas inmunitarios debilitados, según la FDA.

