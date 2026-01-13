Noticias Murió Scott Adams Hoy: ¿Qué enfermedad tenía el creador de Dilbert? El presidente Donald Trump confirmó hoy la muerte del creador de Dilbert, Scott Adams

El presiente Donald Trump confirmó hoy 13 de enero de 2026 la muerte del creador de Dilbert, Scott Adams, quien ya había revelado qué enfermedad tenía.

Donald Trump escribió en su cuenta de Truth Social que “lamentablemente, el gran influencer Scott Adams ha fallecido”.

El mandatario estadounidense describió a Adams como “una persona fantástica que me apreciaba y respetaba cuando no estaba de moda”.

Además, destacó que el creador de Dilbert “luchó con valentía durante mucho tiempo contra una terrible enfermedad. Mi más sentido pésame a su familia, a sus numerosos amigos y a todos sus oyentes. Lo extrañaremos muchísimo. ¡Que Dios te bendiga, Scott!”.

En su podcast, el mismo Scott Adams había informado que padecía cáncer de próstata, por lo cual se encontraba en un tratamiento médico.