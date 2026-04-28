Donald Trump Jimmy Kimmel, el comediante que hace enfurecer al presidente Trump El comediante estadounidense Jimmy Kimmel, con 23 años al frente de "Jimmy Kimmel Live!", se ha convertido en un uno de los más duros críticos del presidente Donald Trump y su gestión. Durante más de una década sus ácidas bromas respecto al republicano han formado parte de su programa, y han provocado que la administración Trump decida actuar contra la cadena ABC.

Video Casa Blanca vs Jimmy Kimmel: Melania Trump pide medidas contra el presentador; acusa una "retórica de odio"

Jimmy Kimmel, nuevamente, es blanco de ataques de Donald Trump, luego de las bromas que el comediante estadounidense hizo en su programa "Jimmy Kimmel Live!" sobre el presidente y su esposa, la Primera Dama Melania Trump, al afirmar que la pareja del mandatario tenía "el resplandor de una viuda expectante".

La broma de Kimmel fue hecha previa a la cena de corresponsales de la Casa Blanca, que tuvo lugar el pasado sábado, y que fue interrumpida abruptamente cuando Cole Tomas Allen, un californiano de 31 años cargando armas de fuego y cuchillos, intentó entrar violentamente al recinto de la gala, por lo que fue detenido y acusado de intento de asesinato contra el presidenter Trump.

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Los comentarios de Kimmel sobre Melania despertaron la furia de la pareja presidencial, con Donald Trump pidiendo que la cadena ABC despida a Kimmel por lo que definió como "despreciable llamamiento a la violencia", y con Melania Trump señalando que el comediante "difunde odio cada noche" desde su programa.

Esta controversia es un nuevo eslabón en la larga cadena de ataques mutuos, que datan desde hace más de una década, cuando Trump enfilaba en su primera campaña presidencial.

"Un producto de 'reality show'"

Kimmel, de 58 años, lleva 23 años al frente de su programa nocturno en ABC. Y hace casi 10 años ya vertía su humor ácido en la figura del entonces candidato republicano.

En su monólogo de apertura de los premios Emmy de 2016, un par de meses antes de las primeras elecciones presidenciales que ganó Trump, Kimmel se burló de Mark Burnett, el creador del 'reality show' Celebrity Apprentice, en el que el republicano tenía un papel central.

"Si no fuera por la televisión, ¿sería Donald Trump candidato a la presidencia?", se preguntó Kimmel. "Gracias a ti, Mark, ya no tenemos que mirar realities, porque vivimos en ellos".

Pocos meses después, con Trump ya en la Casa Blanca, Kimmel lanzó sus burlas contra el mandatario en la ceremonia de los premios 'Oscar' de la Academia Cinematográfica de 2017.

"Tenemos que darle las gracias al presidente Trump. ¿Recuerdan el año pasado cuando decían que los Óscar eran racistas? Esto es pasado gracias a él", bromeó Kimmel en relación con los dos años muy criticados de la premiación por tener solo nominados blancos en las categorías de actuación o dirección.

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Trump respondió de forma genérica diciendo que "estaban enfocados tanto en política que no pudieron poner la ceremonia en orden al final", en una entrevista con el medio ultraderechista Breitbart News, en alusión al caos por el error al anunciar el premio a Mejor Película para La La Land, luego corregido en favor de Moonlight.

Kimmel, siempre inmerso en la coyuntura política desde su programa, también fue una voz de peso contra la agenda republicana para eliminar el Obamacare. El humorista abogó en defensa del acceso a la salud para las personas con menos recursos luego de superar una emergencia familiar, cuando su hijo recién nacido, Billy, debía ser operado de urgencia por una malformación cardíaca. Una intervención extremadamente costosa y cubierta por su seguro.

Al borde de las lágrimas, el humorista contó en su programa nocturno diario el calvario de esas horribles horas de espera en el hospital de niños de Los Ángeles.

Como un hombre rico, pudo haber pagado lo que fuera por curar a su niño. Pero el incidente abrió sus ojos sobre la importancia de las protecciones previstas en la ley que impulsó Barack Obama para los más humildes.

Los problemas legales de Trump y el activismo de Kimmel

En 2018, mientras el entorno del presidente Trump enfrentaba problemas legales por fraudes tributarios, obstrucción a la justicia, mentir ante el Congreso u ocultamiento de fondos por lobby político, Kimmel aprovechó ese contexto para hacer burla de un encuentro entre el presidente estadounidense y su homólogo francés, Emmanuel Macron.

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En ese entonces, Kimmel dijo sobre Trump y Macron que "tienen una relación interesante". Y añadió: "Trump necesita urgentemente un amigo, porque la mayoría de sus antiguos amigos están yendo a la cárcel".

Sus bromas sobre Trump ya causaban intranquilidad en ABC. Según comentó el propio Kimmel en el podcast Naked Lunch a finales de 2022, amenazó con renunciar al programa cuando los ejecutivos de la cadena televisiva le expresaron su preocupación sobre los chistes respecto al republicano, reseñó Variety.

Varios años después, en los premios Oscar de 2024 y con Trump otra vez como candidato presidencial, Kimmel no perdió la oportunidad para lanzar nuevos ataques contra el republicano.

Durante la noche de la ceremonia Trump, que en ese momento se enfrentaba a múltiples acusaciones penales, publicó una crítica mordaz en las redes sociales, que Kimmel leyó en el escenario hacia el final del programa.

"Gracias, presidente Trump. Gracias por vernos, me sorprende que todavía esté despierto... ¿No se le ha acabado ya el tiempo de estar en la cárcel?", bromeó Kimmel, lo que provocó vítores y carcajadas entre el público.

Ese mismo año, en medio de la campaña electoral, Kimmel sirvió como moderador de un evento con el entonces candidato demócrata, el presidente Joe Biden, y el expresidente Obama.

Con Trump de nuevo en el poder para su segundo mandato, los enfrentamientos se han vuelto más duros mientras el mandatario despliega su agenda política.

En junio de 2025, en medio de la campaña migratoria de agentes federales en Los Ángeles, Kimmel ofreció un mordaz monólogo de 12 minutos desde su estudio en el corazón de Hollywood, que comienza con imágenes de turistas disfrutando de las atracciones cercanas y del estreno de una película.

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"No solo no es un apocalipsis, sino que en este mismo momento se está celebrando el estreno de una película de Disney/Pixar titulada 'Elio', una película sobre extraterrestres ( aliens en inglés); no se lo digan a Trump, porque también enviará a los Boinas Verdes", dijo el comediante.

Hay algo que no está bien, dijo, en que personas inocentes "sean secuestradas —que es la palabra correcta— por agentes enmascarados, que ocultan su identidad y se llevan a la gente de las calles".

La muerte de Charlie Kirk: programas suspendidos y amenazas de retiro de licencias a las cadenas

En septiembre, tras el asesinato del activista conservador Charlie Kirk en un evento político en Utah, Kimmel dijo en su programa que "este fin de semana hemos tocado fondo: la pandilla MAGA ha intentado desesperadamente presentar a este chico que asesinó a Charlie Kirk como cualquier cosa menos como uno de los suyos, y han hecho todo lo posible por sacar provecho político de ello".

Kirk, un aliado cercano del presidente Donald Trump, fue asesinado a tiros la semana pasada durante un acto público en el campus de una universidad de Utah.

Las autoridades informaron que Tyler Robinson, de 22 años, disparó a Kirk con un rifle desde una azotea, alcanzándolo con un solo balazo en el cuello.

Después de los comentarios de Kimmel sobre el caso Kirk, la cadena ABC suspendió "indefinidamente" el programa, considerando que "algunos de los comentarios eran inoportunos y, por lo tanto, poco sensibles".

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Poco antes de esta medida, el presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), Brendan Carr, calificó los comentarios de Kimmel de "verdaderamente repugnantes" y afirmó que su agencia tiene argumentos sólidos para exigir responsabilidades a Kimmel, a la cadena ABC y a su empresa matriz, Walt Disney Co., por difundir información errónea

"Podemos hacerlo por las buenas o por las malas. Estas empresas pueden encontrar la manera de tomar medidas contra Kimmel o, de lo contrario, la FCC tendrá más trabajo por delante", afirmó Carr.

Trump dijo que la suspensión era una "excelente noticia para Estados Unidos". Y dijo del show que era "cuestionado por sus bajos índices de audiencia (...) felicidades a ABC por haber tenido finalmente el valor de hacer lo que había que hacer. Kimmel no tiene NINGÚN talento".

Kimmel y su programa se convirtieron en el centro del debate entre derecha e izquierda política, entre celebraciones y la indignación por la suspensión del show.

Pero en menos de una semana ABC informó que el programa retornaría a su horario habitual. "Tomamos la decisión de suspender la producción del programa para evitar agravar aún más una situación tensa en un momento tan emotivo para nuestro país", luego de la muerte de Kirk.

Sin embargo, según ABC, mantuvieron conersaciones con Kimmel "y, tras ellas, hemos decidido reanudar el programa".

El regreso molestó a Trump: llamó a Kimmel, "otro brazo del DNC", en referencia al Comité Nacional Demócrata, y lanzó una amenaza velada afirmando que "pienso que vamos a poner a prueba a ABC por esto. Vamos a ver cómo lo hacemos".

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En su programa de regreso, Kimmel criticó las amenazas del gobierno de Donald Trump a los comediantes.

"La amenaza del gobierno de silenciar a un comediante que no le gusta al presidente es antiestadounidense", lanzó el cómico, visiblemente emocionado, en un largo monólogo inicial en el que elogió la indignación pública tras la suspensión temporal de su programa.

"No se puede permitir que nuestro gobierno controle lo que decimos y lo que no decimos en televisión", añadió entre aplausos.

El show con el regreso de Kimmel registró su mayor audiencia en una década en EEUU. 6,2 millones de personas sintonizaron la transmisión por la cadena ABC, incluso cuando el programa seguía bloqueado para casi un cuarto de los hogares estadounidenses debido a un boicot de estaciones de televisión locales, dijo Disney, propietaria de ABC.

Desde entonces ha seguido con sus críticas sobre Trump, en las que se burla del mandatario por aparentemente quedarse dormido en reuniones y por pronunciar mal los nombres de líderes internacionales con quienes presume haber negociado acuerdos de paz.

Kimmel habla de "tiranía en auge"

Posteriormente, en diciembre de 2025, Kimmel afirmó que "la tiranía está en auge" en Estados Unidos en un mensaje navideño transmitido por la televisión británica.

"Puedo decirles que, desde una perspectiva fascista, este ha sido un año realmente fantástico. La tiranía está en auge por aquí", declaró el presentador de programas de entrevistas en el mensaje navideño alternativo al de la realeza británica que Channel 4 produce desde 1993.

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"Quizás hayan leído en sus sensacionalistas periódicos que al presidente de mi país le gustaría callarme, porque no lo adoro de la forma en que a él le gusta que lo adoren. El gobierno estadounidense nos amenazó a mí y a la empresa para la que trabajo, y de repente, nos sacaron del aire. Pero entonces, ¿saben qué pasó? Ocurrió un milagro navideño".

"Les cuento esta historia porque tal vez estén pensando: “Ah, que un gobierno silencie a sus críticos es algo que pasa en lugares como Rusia o Corea del Norte... no en el Reino Unido". Bueno, eso es lo que pensábamos. Y ahora tenemos al rey Donnie VIII pidiendo ejecuciones".

Ahora, con el caos por la irrupción de Cole en la cena de corresponsales de la Casa Blanca, una nueva polémica se disparó entre Kimmel y la Casa Blanca.

La FCC ordenó el martes una revisión temprana de la licencia de la cadena ABC, un trámite que se anticipa varios años al calendario previsto y que afecta a Disney, propietaria de ABC, y a sus subsidiarias.

El comediante sostiene que era una broma sobre la "diferencia de edad" de la pareja, pero el presidente la calificó de "despreciable llamado a la violencia".

Trump cumplirá 80 años en junio y es el presidente de mayor edad de la historia de Estados Unidos, mientras que su esposa, una exmodelo nacida en Eslovenia, tiene 56 años.

Al igual que otros republicanos, Melania Trump arremetió el lunes contra Kimmel y pidió a la cadena ABC "tomar una postura" contra el presentador.