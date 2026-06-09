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El papa León XIV se reunió con Bad Bunny durante su visita a España, confirman fuentes a N+ Univision

Valentina Alazraki, corresponsal de N+ Univision, informó que fuentes del Vaticano le confirmaron una reunión privada entre el pontífice y el cantante puertorriqueño en territorio español

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Por:N+ Univision
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Video Visita del papa León XIV en España: reúne a 70.000 fieles en el Santiago Bernabéu en su jornada en Madrid

Durante su visita apostólica oficial a España, el papa León XIV sostuvo un encuentro privado con el cantante puertorriqueño Bad Bunny y algunos integrantes de su familia, de acuerdo con información confirmada a Valentina Alazraki, corresponsal de N+, por fuentes del Vaticano.

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La reunión habría tenido lugar la noche del 8 de junio de 2026, aunque hasta el momento no se han difundido fotografías ni detalles adicionales sobre la conversación entre el pontífice y el artista puertorriqueño. Tampoco se ha informado si el encuentro formó parte de la agenda oficial del líder de la Iglesia católica o si se trató de una actividad de carácter personal.

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La coincidencia ocurrió en medio de importantes compromisos para ambas figuras en territorio español. Por un lado, el papa León XIV encabezó diversas actividades religiosas como parte de su gira apostólica, entre ellas una vigilia multitudinaria celebrada en el estadio Santiago Bernabéu.

Al mismo tiempo, Bad Bunny se encontraba en Madrid ofreciendo una histórica residencia musical en el Estadio Metropolitano, donde programó diez conciertos consecutivos como parte de su actual gira mundial, un hecho sin precedentes en la trayectoria del intérprete puertorriqueño.

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