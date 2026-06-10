Departamento de Seguridad Nacional

Trump acusa a los demócratas de hacer política con la seguridad nacional por no apoyar la ley de espionaje

Trump critica duramente que el Senado no haya sacado adelante la polémica ley FISA que autoriza a las agencias de inteligencia a expiar a ciudadanos sin orden judicial

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Por:N+ Univision
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Video Donald Trump nombra a William J. Pulte como director interino de Inteligencia Nacional

El presidente Donald Trump ha criticado duramente a los demócratas en un mensaje en su red social. Les acusa de tomar como rehén la seguridad nacional para hacer política:

"Al igual que hicieron con la financiación para la seguridad fronteriza, los demócratas de la izquierda radical están intentando tomar como rehén nuestra seguridad nacional por cuestiones ajenas al asunto. Deberían dejar de hacer política con la seguridad de nuestra gran nación", apuntó.

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El nuevo director de inteligencia

En ese mismo mensaje defendió el nombramiento de William Pulte como Director Interino de Inteligencia Nacional, quien asumirá el cargo en unos días, el 19 de junio.

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Trump avanzó que le ha pedido una reducción de las oficinas dependientes de la inteligencia nacional: "le he pedido que lleve a cabo una reducción inmediata y necesaria de la oficina, devolviendo al personal a sus agencias de origen", puntualizó.

El debate sobre la ley FISA

La ley FISA ha centrado el debate político las últimas semanas. Se trata de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera, el marco legal que permite al gobierno espiar comunicaciones sin orden judicial. Este poder queda recogido en la sección 702, que es la que centra todas las críticas.

La norma expira en unos días y el Senado no logró aprobar una prórroga definitiva de la controvertida sección.

Uno de los principales obstáculos que señalan los detractores de la ley es que, aunque en su enunciado dice que permite a las agencias de inteligencia monitorear correos electrónicos y llamadas de extranjeros fuera del país, a menudo se capturan comunicaciones de ciudadanos estadounidenses (sin una orden judicial).

Políticos de ambos partidos exigen mayores protecciones para la privacidad de los ciudadanos y piden que sea obligatorio presentar una orden judicial para acceder a sus datos.

La renovación de la ley ha quedado congelada, en parte también por el nuevo nombramiento anunciado por Trump: William Pulte como director interino de Inteligencia Nacional. Muchos legisladores —tanto demócratas como republicanos— consideran que carece de la experiencia necesaria para el cargo y han frenado las negociaciones.

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Pero Trump ha hecho una defensa cerrada de la necesidad de sacar esta ley que considera "fundamental", máxime a las puertas de la Copa Mundial y de las celebraciones del 250 aniversario de la nación, por lo que ha pedido una prórroga exprés.

"La sección 702 de la ley FISA es fundamental para nuestras Fuerzas Armadas y para proteger al pueblo estadounidense, especialmente durante la Copa del Mundo y las celebraciones de America250. Si no se actúa, esta importante ley expirará esta semana. Solicito al Congreso que me envíe una prórroga de corta duración de la FISA para ganar tiempo de cara a la selección y confirmación de un director permanente para la agencia. Quiero agradecer al director Pulte su tiempo y su compromiso", publicó textualmente.

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