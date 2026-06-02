Ivanka Trump El nuevo proyecto de Ivanka Trump y su marido en el punto de mira: una isla virgen para construir un exclusivo resort El paraíso mediterráneo les costó más de 1,600 millones de dólares y planean levantar en la isla un complejo de lujo. Te contamos dónde está ubicada y por qué las autoridades investigan si pudo haber algúna irregularidad en la venta de los terrenos

Video Cuestionan los gastos de Ivanka Trump

Parecía un emplazamiento idílico más, a todo lujo y respaldado por el imperio inmobiliario familiar. Pero la isla exclusiva que Ivanka Trump y su marido Jared Kushner han comprado por más de 1,600 millones de dólares en el corazón del Mediterráneo para levantar un complejo hotelero exclusivo, podría provocarles más de un dolor de cabeza.

La isla se llama Sazan y pertenece a Albania, en pleno corazón mediterráneo. Es un terreno virgen porque fue terreno militar. La hija y el yerno de Donald Trump lo compraron y pretenden construir allí un exclusivo resort que podría tener capacidad para 10,000 habitaciones.

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En una entrevista reciente, Ivanka Trump hablaba así del proyecto: "Nadamos por las islas, lo descubrimos y quedamos cautivados. Llevamos años desarrollando el proyecto para sacar partido a su potencial y transformarlo", declaró.

Sus declaraciones han producido un estallido social entre los albaneses que se han manifestado en el terreno y por las calles de la capital del país, para oponerse a que se intervenga el parque natural, un terreno que ni siquiera cuenta con infraestructura eléctrica. "Es increíblemente bello, unas cinco millas de línea de playa bañada en arena blanca", apuntaba Ivanka.

Las autoridades albanesas investigan la compra

Según medios albaneses, la Fiscalía Especial contra la Corrupción y el Crimen Organizado (SPAK) estaría investigando las decisiones tomadas en 2024 que modificaron la situación jurídica de los terrenos. Quieren revisar cómo lograron que el área clasificada como protegida pudiera convertirse en terreno edificable capaz de albergar un macroproyecto hotelero.

De hecho, la adquisición contó con la aprobación del primer ministro albanés Edi Rama en diciembre de 2025. Quien ha reafirmado su decisión a través de un mensaje en sus redes sociales en respuesta a las manifestaciones. "Salen a las calles por este sentimiento herido por las manipulaciones sobre la supuesta destrucción de la naturaleza", criticó al tiempo que ensalzó que tras el proyecto hay grandes grupos urbanísticos de talla mundial.

Të anulloj projektin? Për këtë i thirrët në protestë njerëzit e mirë që ju erdhën pas edhe sot?



Dakord jam, ma sillni projektin dhe e anullojmë! Po si i bëhet që ju s’keni çfarë sillni sepse nuk ka projekt?



E dini pse nuk ka projekt?



Sepse projekti po punohet nga pesë… — Edi Rama (@ediramaal) June 1, 2026

El proyecto hotelero está vinculado a la firma de inversión de Kushner, Affinity Partners. Levantar un resort exclusivo en esa isla supone intervenir un terreno protegido ecológicamente sensible.

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La zona cuenta con humedales y ecosistemas que son parada de aves migratorias y hogar de diversa fauna marina. Algunos grupos ecologistas albaneses denuncian que el hábitat quedaría en grave peligro.