El desbocado aumento del costo de mantener un auto en Estados Unidos

Video Estas son las exigencias de los miles de trabajadores de la industria automotriz que están en huelga

La edición más reciente del estudio anual "Tus Costos de Manejo" (YDC) de AAA, la organización sin fines de lucro de servicios para automovilistas, mostró un importante aumento en el costo de propiedad y operación de un vehículo de motor en Estados Unidos, impulsado principalmente por el alto precio de los autos nuevos.

Según las cifras más recientes de AAA , el costo promedio anual de poseer y operar un vehículo nuevo es de $12,182, o $1,015 por mes, lo que representa un aumento significativo de un año a otro.

PUBLICIDAD

"Es importante que los compradores de automóviles comprendan claramente los costos asociados con la posesión de un vehículo nuevo", dijo Greg Brannon, director de investigación automotriz de AAA en un comunicado de prensa anunciando los resultados del nuevo estudio.

Estos son los factores que influyeron en el aumento del costo de propiedad promedio de un vehículo en Estados Unidos en 2023:

El precio de los automóviles nuevos y el costo de su financiamiento

“Debido a problemas en la cadena de suministro global y al inventario limitado de vehículos nuevos, los precios de los automóviles aumentaron dramáticamente en 2022. Y aunque la situación continúa mejorando, los efectos colaterales mantienen los precios altos”, dijo Brannon en el comunicado.

El precio minorista sugerido por el fabricante (MSRP) promedio de los vehículos nuevos en el estudio YDC de 2023 es de $34,876, lo que representa un aumento de $1,575, o 4.7%, en relación al año anterior.

En 2023, el salto en los precios de los vehículos nuevos en comparación con los valores de los vehículos usados que han experimentado una disminución en el último año fue de casi $1,600.

AAA dice que es importante tener en cuenta que el MSRP, o precio de etiqueta, no siempre corresponde al precio de compra real del consumidor y puede variar según la demanda y disponibilidad de los modelos en particular.

Sin embargo, el precio de un vehículo afecta al costo de financiamiento del mismo, un renglón que en promedio experimentó un asombroso aumento del 90% con respecto al año anterior.

PUBLICIDAD

Los costos de financiamiento también se han visto afectados por los aumento de las tasas de interés que han sido implementados por la Reserva Federal como un arma para contener la inflación.

Otro factor que aumentó el precio de los vehículos nuevos en 2023 es que los fabricantes de automóviles se han centrado en producir vehículos más grandes, lujosos y caros, cargados de características adicionales que aumentan aún más los precios.

Depreciación del vehículo nuevo

AAA define la depreciación de un auto nuevo como la diferencia entre el valor del vehículo en el momento de la compra y el valor del automóvil en el momento de su venta.

Según las proyecciones del estudio YDC de 2023, se espera que los vehículos nuevos sufran una depreciación promedio de $4,538 por año durante cinco años de propiedad, un 24% más que en 2022.

Compra de energía

En comparación con el año pasado, cuando una de las categorías de costos anuales más altos fue el combustible, pero para 2023 el costo promedio por milla de este año disminuyó cerca de $0.2 por milla.

Sin embargo, el 2023 el costo de cargar vehículos eléctricos aumentó casi $0.02 por kWh respecto a 2022, de 13,9 centavos por kWh a 15,8 centavos por kWh, lo cual según la Administración de Información Energética (EIA) de Estados Unidos se deba a una inflación superior a la esperada.

Aún así el costo de energía para los autos eléctricos es muy inferior al costo de adquisición de combustible para los vehículos con motor de combustión interna.

PUBLICIDAD

Popularidad de vehículos de gran tamaño

Según AAA el costo promedio anual de poseer y operar un vehículo nuevo en 2023 se vio afectado también por la gran popularidad de las camionetas pickup y SUVS de gran tamaño.

Dado el tamaño, pobre economía de combustible y altos precios, el costo de conducción promedio de estos populares vehículos es el más alto entre todas las categorías de vehículos cubiertas en el estudio del YDC.

Sin embargo, AAA señala que el mercado de camionetas se ha desacelerado en los últimos 12 meses a medida que los precios de la gasolina tienden a subir y los costos financieros aumentan.

Cómo disminuir el costo de propiedad y operación de un auto nuevo

AAA recomienda que antes de comprar un vehículo nuevo, las personas deben investigar todos los costos asociados para negociar el mejor trato.

Debido a que el inventario de autos nuevos aún es limitado, los consumidores pueden tener menos opciones con respecto a un modelo de vehículo específico, por lo que es posible que tengan que esperar o incluso reservar el vehículo de su elección para evitar sobreprecios.

Antes de discutir las tasas de financiación con el concesionario de automóviles, obtenga la aprobación previa de su institución financiera. Los compradores pueden utilizar su aprobación previa para negociar si el distribuidor ofrece una tarifa más alta.

AAA recomienda crear un presupuesto que tenga en cuenta los diferentes elementos de propiedad antes de la compra, no solo los pagos mensuales. Otros factores a considerar al realizar el presupuesto incluyen seguros, gasolina, mantenimiento de rutina, etc.

PUBLICIDAD

AAA recomienda consultar varios sitios web, incluyendo el fabricante, para comprender a qué precio se vende el vehículo en su área, se puede ahorrar mucho dinero si se amplía el área de búsqueda.