Medio Oriente Rescate contrarreloj en Irán: la operación secreta de EEUU para salvar a un piloto en territorio enemigo Un piloto estadounidense herido sobrevivió oculto en montañas de Irán mientras fuerzas especiales ejecutaban una compleja operación de rescate marcada por engaños, fuego enemigo y alta tensión militar.

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En algún punto de la línea enemiga en las montañas de Irán, un militar estadounidense herido aguardaba oculto entre rocas, mientras a su alrededor se desplegaba una de las operaciones de rescate más arriesgadas de los últimos años, misma que tardó poco más de 24 horas.

La historia comenzó el viernes 3 de abril con el derribo de un caza F-15E durante la escalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán. Dos aviadores quedaron atrapados en territorio enemigo. Uno fue rescatado horas después; el otro, un oficial de sistemas de armas, emprendió una huida desesperada hacia las alturas, en busca de refugio.

En esta imagen proporcionada por el sitio web oficial de la Guardia Revolucionaria Iraní se muestran los restos del avión en el que viajaban los dos pilotos estadounidenses. Imagen AP

Su cabeza tenía un precio. Teherán había comenzado a impulsar la búsqueda del militar estadounidense probablemente para darle muerte o tomarlo como rehén en un conflicto que no ha hallado tregua en casi 40 días de ataques.

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El soldado logró escabullirse en una zona montañosa en Irán, y encontró refugio en una grieta de la montaña.

Mientras tanto, en tierra y aire, Washington activaba todos sus recursos. Lo que siguió fue una operación que combinó inteligencia, fuerza militar y una estrategia para confundir al bando enemigo en Irán.

Según detalló la agencia AP, la CIA lanzó una campaña de desinformación para hacer creer a las autoridades iraníes que el militar ya había sido localizado, una maniobra clave para ganar tiempo mientras equipos especiales rastreaban su verdadera ubicación.

El operativo no estuvo exento de riesgos. Helicópteros Black Hawk fueron alcanzados por fuego enemigo y aeronaves de transporte enfrentaron fallas mecánicas en pleno despliegue. Ante la posibilidad de que tecnología sensible cayera en manos iraníes, las fuerzas estadounidenses destruyeron parte de su propio equipo en el terreno.

Soldados estadounidenses desembarcan de un helicóptero Black Hawk de la 16 Brigada Aérea. Imagen US Army

Durante horas, el rescate pendió de un hilo. Las fuerzas iraníes intensificaban la búsqueda e incluso medios estatales instaban a la población a capturar al aviador. En paralelo, drones y aeronaves de combate estadounidenses brindaban cobertura, conteniendo amenazas en un entorno cada vez más hostil.

Se trató de una operación coordinada que también contó con la ayuda de Israel. El primer ministro Benjamín Netanyahu afirmó que las fuerzas israelíes participaron en la misión para ubicar al piloto que se encontraba en territorio enemigo, aunque no brindó detalles de la forma en la que se llevó a cabo su ayuda a Estados Unidos.

I spoke earlier with President @realDonaldTrump and personally congratulated him on his bold decision and a perfectly executed American mission to rescue the downed pilot from enemy territory.



The President expressed his appreciation for Israel's help.



I am deeply proud that… — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) April 5, 2026

Tras una compleja coordinación de fuerzas especiales, inteligencia y apoyo aéreo, el militar fue localizado y extraído con vida; quien había pasado cerca de dos días escondido, herido y rodeado por fuerzas adversarias.

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El presidente Donald Trump calificó la misión como “una de las más audaces” en la historia militar del país, subrayando que ningún elemento fue dejado atrás. Dejando ver la capacidad logística y tecnológica de Estados Unidos, pero también los altos costos y riesgos de una guerra que continúa escalando en la región.

En medio de un conflicto que ya ha dejado bajas, destrucción y tensión global, esta misión representa una victoria táctica. En una guerra que ha dejado a 13 militares estadounidenses sin vida y 365 heridos en medio de la llamada operación “Furia Épica”.