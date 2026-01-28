Noticias Estados Unidos muestra interés por los cambios militares de China: ¿qué busca Washington? Las recientes declaraciones del secretario de Estado, Marco Rubio, reflejan la postura de Washington frente a decisiones internas de Pekín, generando atención en el ámbito internacional

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, declaró que el gobierno estadounidense observa con atención los recientes cambios en la cúpula militar de China, luego de la destitución de un alto funcionario.

Aunque se trata de un asunto interno del país asiático, Washington mantiene interés en estos movimientos. Pero ¿qué busca Estados Unidos con esta vigilancia? Aquí te explicamos.

Washington observa, aunque no tenga información directa

Durante una conferencia ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, el miércoles 28 de enero, Rubio señaló que China no comparte información detallada con Estados Unidos sobre este tipo de decisiones. No obstante, subrayó que la actual administración sigue los acontecimientos con atención, según información de la agencia de noticias Agence France-Presse (AFP).

Rubio fue claro al señalar las limitaciones informativas entre ambos países. “Es un asunto interno de su sistema. Obviamente, no comparten información con nosotros ni hablan con nosotros en detalle sobre este tema, pero sin duda es algo que observamos con interés”, declaró el funcionario estadounidense.

La afirmación refleja la postura de Washington frente a decisiones internas de Pekín que, aunque no se explican públicamente, generan atención en el ámbito internacional.

¿Por qué a EEUU le interesan los cambios militares en China?

Estados Unidos monitorea de manera constante a las fuerzas armadas chinas, principalmente debido a su proceso de modernización y a los posibles riesgos de conflicto en regiones estratégicas. Entre estos puntos destacan Taiwán y el Mar de China Meridional, zonas que han sido motivo de tensión en los últimos años.

Los ajustes dentro del mando militar chino son vistos por Estados Unidos como señales relevantes para evaluar la estabilidad y dirección de su aparato de defensa.

¿Por qué hubo cambios militares en China?

La semana pasada se reportó la destitución de altos mandos militares chinos. De acuerdo con reportes de The Wall Street Journal, el máximo general Zhang Youxia y el general Liu Zhenli fueron separados de sus cargos por graves violaciones disciplinarias y legales.