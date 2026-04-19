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Dos soldados resultan heridos tras ataque de oso pardo en base militar de Alaska

El área del incidente fue clausurada mientras se revisan las condiciones de seguridad en la región, hogar de una amplia población de osos.

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Por:N+ Univision
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Dos integrantes del Ejército resultaron heridos luego de ser atacados por un oso pardo mientras participaban en ejercicios de entrenamiento en Alaska, informaron autoridades militares.

El incidente ocurrió durante una práctica de navegación terrestre en las inmediaciones de la base Joint Base Elmendorf-Richardson, ubicada cerca de la ciudad de Anchorage. Tras el ataque, ambos soldados fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica.

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De acuerdo con información oficial, los militares utilizaron gas pimienta para intentar repeler al animal, que finalmente se alejó del lugar. Hasta el momento no se han dado a conocer detalles sobre la gravedad de sus lesiones.

La 11.ª División Aerotransportada señaló que ya se inició una investigación para esclarecer lo ocurrido y aseguró que colabora con autoridades de la base y especialistas en vida silvestre para recabar información y reforzar la seguridad en la zona.

Por su parte, el Departamento de Pesca y Caza de Alaska también abrió una indagatoria y ordenó el cierre temporal del área donde se registró el ataque como medida preventiva.

La base militar donde ocurrió el incidente abarca una extensa superficie de terreno natural, que incluye bosques, montañas y zonas pantanosas, hábitat común de diversas especies.

En Alaska habita una de las mayores poblaciones de osos en Estados Unidos, con aproximadamente 150 mil ejemplares de distintas especies, entre ellos la gran mayoría de los osos pardos del país.

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