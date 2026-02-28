ÚLTIMA HORA: Israel lanza "ataque preventivo" contra Irán mientras Trump evalúa acciones militares

La tensión en Oriente Medio ha alcanzado un punto crítico este sábado 28 de febrero. El Ministerio de Defensa de Israel confirmó la ejecución de un "ataque preventivo" contra territorio iraní con el objetivo de "eliminar amenazas inminentes" contra su seguridad.

La ofensiva, que incluyó bombardeos sorpresa en las cercanías de Teherán, ha provocado la activación de alarmas antimisiles en todo Israel ante el temor de una represalia inmediata. Este movimiento ocurre en un momento de extrema fragilidad diplomática. Mientras el mediador de Omán reportaba un posible avance en el que Irán aceptaría no almacenar uranio enriquecido, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, expresó su frustración con el rumbo de las negociaciones. Trump ha advertido que tiene una "gran decisión que tomar" y no descarta una intervención militar directa de Estados Unidos si las conversaciones no arrojan resultados inmediatos.