Amenazas

Estados Unidos lanza alerta a sus ciudadanos en el extranjero por amenazas ligadas a Irán

Estados Unidos emitió una alerta mundial para sus ciudadanos en el extranjero ante el riesgo de ataques de grupos vinculados a Irán.

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video Guerra con Irán: Reportan que avión de combate de EEUU habría aterrizado de emergencia por fuego iraní

El gobierno de Estados Unidos emitió este domingo una alerta de seguridad global para sus ciudadanos en el extranjero ante el riesgo de ataques de grupos vinculados a Irán, en medio de una creciente escalada de tensiones en Medio Oriente.

El Departamento de Estado de Estados Unidos pidió a los estadounidenses mantenerse en alerta, especialmente en esa región, y seguir las indicaciones de sus r epresentaciones diplomáticas.

PUBLICIDAD

“El Departamento de Estado aconseja a los estadounidenses en todo el mundo, y especialmente en Medio Oriente, que extremen las precauciones. Los estadounidenses en el extranjero deben seguir las indicaciones de las alertas de seguridad emitidas por la embajada o consulado estadounidense más cercano”, señaló la dependencia en un comunicado.

La advertencia también subraya posibles afectaciones a la movilidad internacional y antecedentes de ataques recientes contra instalaciones estadounidenses.

Más sobre Estados Unidos

Reinstalan estatua de Cristóbal Colón cerca de la Casa Blanca y reaviva polémica histórica
3 mins

Reinstalan estatua de Cristóbal Colón cerca de la Casa Blanca y reaviva polémica histórica

Estados Unidos
La reportera de los Minnesota Wild, Jessi Pierce, y sus tres hijos fueron encontrados muertos en un incendio en su casa
2 mins

La reportera de los Minnesota Wild, Jessi Pierce, y sus tres hijos fueron encontrados muertos en un incendio en su casa

Estados Unidos
Persisten largas filas de viajeros en aeropuertos de Atlanta y Nueva York
4 mins

Persisten largas filas de viajeros en aeropuertos de Atlanta y Nueva York

Estados Unidos
Desaparición de Nancy Guthrie: Las pistas, avances y la posible muerte de la mujer
5 mins

Desaparición de Nancy Guthrie: Las pistas, avances y la posible muerte de la mujer

Estados Unidos
Esto es lo que debes saber si tienes deudas de préstamos estudiantiles y los planes de pago
5 mins

Esto es lo que debes saber si tienes deudas de préstamos estudiantiles y los planes de pago

Estados Unidos
Alza de los precios de la gasolina: esto es lo que pagarás en tu estado
3 mins

Alza de los precios de la gasolina: esto es lo que pagarás en tu estado

Estados Unidos
Voto por correo en Alaska; Corte Suprema podría cambiar reglas
2 mins

Voto por correo en Alaska; Corte Suprema podría cambiar reglas

Estados Unidos
Frente frío avanzará por Estados Unidos con clima extremo esta semana
2 mins

Frente frío avanzará por Estados Unidos con clima extremo esta semana

Estados Unidos
En plena guerra, Trump publica un video que parodia al primer ministro británico, en el que lo muestra débil e indeciso
2 mins

En plena guerra, Trump publica un video que parodia al primer ministro británico, en el que lo muestra débil e indeciso

Estados Unidos
Meteorito se desintegra en Houston y causa estruendo en varias casas
2 mins

Meteorito se desintegra en Houston y causa estruendo en varias casas

Estados Unidos

“Los cierres periódicos del espacio aéreo pueden causar interrupciones en los viajes. Se han atacado instalaciones diplomáticas estadounidenses, incluso fuera de Medio Oriente”, indicó.

Además, alertó sobre la capacidad de grupos aliados de Teherán para extender sus acciones más allá de la región.

“Los grupos que apoyan a Irán podrían atacar otros intereses estadounidenses en el extranjero o lugares asociados con Estados Unidos y/o ciudadanos estadounidenses en todo el mundo”.

La emisión de esta alerta ocurre tras nuevas amenazas por parte de autoridades militares iraníes. El general Abolfazl Shekarchi advirtió recientemente sobre posibles ataques dirigidos incluso a destinos turísticos, en el contexto del conflicto con Estados Unidos e Israel.

Video Ataca Irán Dimona en Israel y deja decenas de heridos por bombardeo


La tensión se ha intensificado desde finales de febrero, luego de bombardeos atribuidos a Washington y Tel Aviv contra territorio iraní. En los días posteriores, se han registrado ataques y represalias en distintos puntos de la región.

PUBLICIDAD

Entre los incidentes recientes destaca el impacto de un proyectil en la embajada estadounidense en Bagdad, en una zona que ha sido blanco recurrente de milicias respaldadas por Irán.

A la par, Teherán ha elevado el tono de sus advertencias y ha planteado la posibilidad de atacar infraestructura energética en el Golfo Pérsico, así como instituciones financieras con vínculos con Estados Unidos, en caso de una mayor escalada militar.

El escenario ha encendido las alertas internacionales y ha llevado a Washington a reforzar sus llamados de precaución para sus ciudadanos en el extranjero ante un entorno cada vez más volátil.

Video Trump enfrenta críticas por participación de EEUU en múltiples conflictos militares
Relacionados:
AmenazasIránNoticiasMedio OrienteGuerra

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Chiquis: Sin Filtro
Gratis
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
Un hombre por semana
Tráiler: Juego de voces (Temporada 3)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX