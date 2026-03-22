Amenazas Estados Unidos lanza alerta a sus ciudadanos en el extranjero por amenazas ligadas a Irán Estados Unidos emitió una alerta mundial para sus ciudadanos en el extranjero ante el riesgo de ataques de grupos vinculados a Irán.

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El gobierno de Estados Unidos emitió este domingo una alerta de seguridad global para sus ciudadanos en el extranjero ante el riesgo de ataques de grupos vinculados a Irán, en medio de una creciente escalada de tensiones en Medio Oriente.

El Departamento de Estado de Estados Unidos pidió a los estadounidenses mantenerse en alerta, especialmente en esa región, y seguir las indicaciones de sus r epresentaciones diplomáticas.

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“El Departamento de Estado aconseja a los estadounidenses en todo el mundo, y especialmente en Medio Oriente, que extremen las precauciones. Los estadounidenses en el extranjero deben seguir las indicaciones de las alertas de seguridad emitidas por la embajada o consulado estadounidense más cercano”, señaló la dependencia en un comunicado.

La advertencia también subraya posibles afectaciones a la movilidad internacional y antecedentes de ataques recientes contra instalaciones estadounidenses.

“Los cierres periódicos del espacio aéreo pueden causar interrupciones en los viajes. Se han atacado instalaciones diplomáticas estadounidenses, incluso fuera de Medio Oriente”, indicó.

Además, alertó sobre la capacidad de grupos aliados de Teherán para extender sus acciones más allá de la región.

“Los grupos que apoyan a Irán podrían atacar otros intereses estadounidenses en el extranjero o lugares asociados con Estados Unidos y/o ciudadanos estadounidenses en todo el mundo”.

La emisión de esta alerta ocurre tras nuevas amenazas por parte de autoridades militares iraníes. El general Abolfazl Shekarchi advirtió recientemente sobre posibles ataques dirigidos incluso a destinos turísticos, en el contexto del conflicto con Estados Unidos e Israel.

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La tensión se ha intensificado desde finales de febrero, luego de bombardeos atribuidos a Washington y Tel Aviv contra territorio iraní. En los días posteriores, se han registrado ataques y represalias en distintos puntos de la región.

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Entre los incidentes recientes destaca el impacto de un proyectil en la embajada estadounidense en Bagdad, en una zona que ha sido blanco recurrente de milicias respaldadas por Irán.

A la par, Teherán ha elevado el tono de sus advertencias y ha planteado la posibilidad de atacar infraestructura energética en el Golfo Pérsico, así como instituciones financieras con vínculos con Estados Unidos, en caso de una mayor escalada militar.

El escenario ha encendido las alertas internacionales y ha llevado a Washington a reforzar sus llamados de precaución para sus ciudadanos en el extranjero ante un entorno cada vez más volátil.