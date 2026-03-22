aplicaciones ¿Hay alguien aquí con vida? Las nuevas apps virales que monitorean tu estado de salud Ante el aumento de personas que viven solas, surgen apps que verifican si siguen activas mediante “check-ins”. Desde China hasta EEUU y Europa, estas herramientas alertan a contactos ante inactividad, ofreciendo apoyo.

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Cada vez es más común que personas adultas mayores, jóvenes profesionales y personas que migran a nuevas ciudades enfrenten la posibilidad de pasar largos periodos sin contacto, de estar solos. Es por ello que surgen herramientas para monitorear a las personas.

Las aplicaciones de monitoreo personal han ganado popularidad como una herramienta preventiva que permite confirmar periódicamente que una persona sigue activa o en buen estado.

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De esa manera, tener la posibilidad de verificar el estado de salud de una persona, a través de la realización de “check-ins” o la confirmación diaria a través de estas aplicaciones.

¿Estás muerto? La

polémica app viral china

El uso de estas herramientas se ha extendido en distintas regiones del mundo. En China, por ejemplo, han surgido aplicaciones que se han vuelto virales por su enfoque directo en verificar si el usuario “sigue vivo”.

Se trata de una aplicación de pago llamada “¿Estas muerto?” o “Demumu”, una herramienta disponible para dispositivos iOS, que solo requiere de un registro sencillo con nombre y el correo electrónico de un contacto de emergencia.

La popular aplicación de mensajería instantánea Whatsapp ahora ofrece al usuario la posibilidad de taguear a otras personas para evitar ser ignorados en canales silenciados. Imagen Getty Images

El usuario debe confirmar cada 48 horas a través de la aplicación su estado, de no ser así, al tercer día se envia un correo electrónico a la persona que se designó.

Aplicaciones para EEUU y Europa

En Estados Unidos y Europa existen versiones similares, aunque mayoritariamente enfocadas al bienestar general, orientadas a adultos mayores, viajeros o personas con condiciones médicas.

Se trata de “Are You Alive? – Family Check”, que está enfocada en familias y adultos mayores, que después de un periodo de inactividad pregunta “¿sigues vivo?”. Si persiste la inactividad, envía una notificación a familiares.

En Estados Unidos también están disponibles aplicaciones como “I’m Alive”, en donde a diario se tiene que apretar el botón “I’m Ok” o de lo contrario envía una alerta automática.

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"KeepAlive", disponible para Estados Unidos y Europa, para equipos Android, es una aplicación que monitorea el uso del teléfono y desbloqueos. De no haber actividad, envía un mensaje SMS o realiza llamadas automáticas.