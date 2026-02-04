Corte Suprema Estados desatan ola de rediseño de distritos electorales mientras Trump intenta ganar ventaja para las 'midterms' Los republicanos y demócratas de algunos estados están rediseñando los distritos de la Cámara de Representantes para obtener ventaja en las próximas elecciones de mitad de mandato. La redistribución de distritos a mitad de década comenzó el verano pasado con los republicanos en Texas, a instancias del presidente Trump. Al menos 18 estados están inmersos en posibles cambios electorales.

Video Economía vs. Inmigración: Los temas que definirán las elecciones de medio término de 2026

Con las próximas elecciones de mitad de mandato, los republicanos y los demócratas de algunos estados están luchando por obtener ventaja rediseñando los distritos de la Cámara de Representantes de Estados Unidos para facilitar la victoria de sus candidatos.

La poco convencional contienda por la redistribución de distritos a mitad de década comenzó el verano pasado, cuando el presidente Donald Trump instó a los republicanos de Texas a rediseñar los distritos electorales del estado para obtener beneficios políticos. Los demócratas respondieron con su propio gerrymandering en California. Pronto les siguieron más estados.

PUBLICIDAD

La batalla por la restribución distritos sigue

La batalla por la redistribución de distritos se ha trasladado ahora a los estados de Maryland y Virginia, gobernados por los demócratas, y Florida, gobernada por los republicanos, se dispone a emprenderla esta primavera. Los recursos judiciales en curso también podrían afectar a los límites de los distritos electorales del Congreso en Nueva York, Louisiana y otros lugares.

Video La Corte Suprema da luz verde al nuevo mapa electoral de Texas que favorece a los republicanos

Trump esperaba que la redistribución de distritos ayudara a los republicanos de la Cámara de Representantes a mantener su escasa mayoría frente a los vientos políticos contrarios que suelen llevar al partido en el poder a perder escaños durante las elecciones de mitad de mandato.

Pero, hasta ahora, los republicanos solo tienen una ligera ventaja en la batalla por la redistribución de distritos, y no está claro si eso marcará alguna diferencia a la hora de determinar el control del Congreso en las elecciones de noviembre.

A continuación, se presentan los estados que han adoptado o considerado nuevos distritos para la Cámara de Representantes, incluyendo sus plazos para que los candidatos se postulen para el cargo:

Texas

Mapa actual: 13 demócratas, 25 republicanos

Nuevo mapa: El gobernador republicano Greg Abbott firmó el 29 de agosto una ley que revisa el mapa de la Cámara de Representantes y que podría ayudar a los republicanos a ganar cinco escaños adicionales.

Retos: El 4 de diciembre, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos allanó el camino para que los nuevos distritos se utilicen en las elecciones de este año. Suspendió una sentencia de un tribunal inferior que bloqueaba el nuevo mapa por considerarlo "manipulado racialmente".

PUBLICIDAD

Fecha límite para la presentación de candidatos: Cerrada el 8 de diciembre.

California

Mapa actual: 43 demócratas, nueve republicanos

Nuevo mapa: El 4 de noviembre, los votantes aprobaron los distritos revisados de la Cámara de Representantes trazados por la Legislatura, liderada por los demócratas, que podrían ayudar a los demócratas a ganar cinco escaños adicionales.

Retos: El 4 de febrero, la Corte Suprema de Justicia permitió que los nuevos distritos se utilicen en las elecciones de este año. Denegó una apelación de los republicanos y del Departamento de Justicia, que alegaban que los distritos favorecían de manera inadmisible a los votantes hispanos.

Fecha límite para la presentación de candidaturas: 6 de marzo

Missouri

Mapa actual: dos demócratas, seis republicanos

Nuevo mapa: El gobernador republicano Mike Kehoe firmó el 28 de septiembre una ley que revisa el mapa de la Cámara de Representantes y que podría ayudar a los republicanos a ganar un escaño adicional.

Desafíos: Los opositores presentaron el 9 de diciembre una petición con firmas para intentar forzar un referéndum estatal sobre el mapa, que se celebraría en las elecciones de noviembre. Varias demandas también cuestionan la legalidad de los nuevos distritos.

Fecha límite para la presentación de candidaturas: 31 de marzo.

Carolina del Norte

Mapa actual: cuatro demócratas, diez republicanos.

Nuevo mapa: La Asamblea General, liderada por los republicanos, aprobó definitivamente el 22 de octubre los distritos revisados, que podrían ayudar a los republicanos a ganar un escaño adicional.

PUBLICIDAD

Impedimentos: El 26 de noviembre, un tribunal federal denegó una solicitud para impedir que los distritos revisados se utilicen en las elecciones de mitad de mandato.

Fecha límite para la presentación de candidaturas: cerrada el 19 de diciembre.

Ohio

Mapa actual: cinco demócratas, diez republicanos.

Nuevo mapa: un panel bipartidista compuesto principalmente por republicanos votó el 31 de octubre a favor de aprobar los distritos revisados de la Cámara de Representantes, que mejoran las posibilidades de los republicanos de ganar dos escaños adicionales.

Recursos: ninguno. La constitución del estado exigía nuevos distritos porque los republicanos aprobaron el mapa anterior sin el apoyo de los demócratas.

Fecha límite para la presentación de candidaturas: 4 de febrero.

Utah

Mapa actual: ningún demócrata, cuatro republicanos.

Nuevo mapa: el 11 de noviembre, un juez impuso una revisión de los distritos de la Cámara de Representantes que podría ayudar a los demócratas a ganar un escaño.

Recursos: los republicanos están impugnando la selección judicial del mapa, que siguió a la sentencia del tribunal de que los legisladores habían eludido las normas contra el gerrymandering aprobadas por los votantes.

Fecha límite para la presentación de candidaturas: un proyecto de ley aprobado por la Legislatura cambió la fecha límite del 8 de enero al 13 de marzo.

Virginia

Mapa actual: seis demócratas, cinco republicanos

PUBLICIDAD

Mapa propuesto: aún no se han propuesto distritos revisados. La Asamblea General, liderada por los demócratas, propuso una enmienda constitucional estatal el 16 de enero que permite la redistribución de distritos a mitad de década si también la aprueban los votantes de todo el estado.

Retos: un juez estatal dictaminó el 27 de enero que la enmienda constitucional no es válida porque los legisladores violaron sus propias reglas al aprobarla. Los demócratas están apelando esa sentencia.

Fecha límite para la presentación de candidaturas: 2 de abril.

Maryland

Mapa actual: siete demócratas, un republicano.

Mapa propuesto: El 2 de febrero, la Cámara de Representantes del estado aprobó un plan de redistribución de distritos respaldado por el gobernador demócrata Wes Moore que podría ayudar a los demócratas a ganar un escaño adicional.

Retos: El presidente demócrata del Senado ha dicho que su cámara no seguirá adelante con la redistribución de distritos debido a la preocupación de que pueda ser contraproducente para los demócratas.

Fecha límite para la presentación de candidaturas: 24 de febrero

Nueva York

Mapa actual: 19 demócratas, siete republicanos

Mapa propuesto: aún no se han propuesto distritos revisados. El 21 de enero, un juez ordenó a una comisión estatal que trazara nuevos límites para el único distrito congresional de la ciudad de Nueva York representado por un republicano, dictaminando que diluye de manera inconstitucional los votos de los residentes negros e hispanos.

PUBLICIDAD

Retos: los republicanos han apelado la sentencia judicial.

Fecha límite para la presentación de candidaturas: 2 de abril

Florida

Mapa actual: ocho demócratas, 20 republicanos

Mapa propuesto: aún no se han propuesto distritos revisados. El gobernador republicano Ron DeSantis afirma que convocará una sesión legislativa especial en abril para tratar la redistribución de distritos del Congreso.

Retos: la constitución estatal establece que los distritos no pueden trazarse con la intención de favorecer o perjudicar a un partido político o a un candidato en el cargo.

Fecha límite para la presentación de candidaturas: 24 de abril

Louisiana

Mapa actual: dos demócratas, cuatro republicanos.

Mapa propuesto: aún no se han propuesto distritos revisados. El gobernador republicano Jeff Landry firmó en octubre una ley para retrasar las elecciones primarias del estado del 18 de abril al 16 de mayo. Esto podría dar a los legisladores más tiempo para rediseñar los distritos de la Cámara de Representantes si el Tribunal Supremo de los Estados Unidos anula los distritos actuales.

Retos: el Tribunal Supremo escuchó los argumentos en octubre, pero aún no ha anunciado su decisión.

Fecha límite para la presentación de candidaturas: 13 de febrero.

Indiana

Mapa actual: dos demócratas, siete republicanos.

Mapa propuesto: un plan de redistribución de distritos habría mejorado las posibilidades de los republicanos de ganar dos escaños adicionales.

PUBLICIDAD

Retos: el mapa propuesto fue aprobado por la Cámara de Representantes el 5 de diciembre, pero el Senado estatal lo rechazó en una votación bipartidista el 11 de diciembre.

Fecha límite para la presentación de candidaturas: 6 de febrero.

Illinois

Mapa actual: 14 demócratas, tres republicanos.

Mapa propuesto: El Comité de Campaña Demócrata del Congreso propuso en octubre un mapa que mejoraría las posibilidades de los demócratas de ganar un escaño adicional.

Retos: La Asamblea General, liderada por los demócratas, no ha abordado la redistribución de distritos, alegando preocupaciones sobre el efecto que tendría en la representación de los residentes afroamericanos.

Fecha límite para la presentación de candidaturas: cerrada el 3 de noviembre.

Kansas

Mapa actual: un demócrata, tres republicanos.

Mapa propuesto: aún no se han propuesto distritos revisados. Algunos republicanos han presionado para que se lleve a cabo la redistribución de distritos.

Retos: los legisladores republicanos abandonaron en noviembre una campaña de recogida de firmas para celebrar una sesión especial sobre la redistribución de distritos del Congreso. Un líder de la Cámara de Representantes afirmó en enero que el plan aún carece de suficiente apoyo.

Fecha límite para la presentación de candidaturas: 1 de junio.

Colorado

Mapa actual: cuatro demócratas, cuatro republicanos.

Mapa propuesto: aún no se han propuesto distritos revisados. Varios funcionarios estatales demócratas han expresado su apoyo a una enmienda constitucional que permita la redistribución de distritos a mitad de década.

PUBLICIDAD

Retos: la enmienda tendría que someterse a votación en todo el estado antes de que se pudieran implementar los nuevos distritos.

Fecha límite para la presentación de candidaturas: 17 de marzo.

Video Las elecciones primarias de Texas

Washington

Mapa actual: ocho demócratas, dos republicanos

Mapa propuesto: aún no se han propuesto distritos revisados. Los legisladores demócratas han propuesto una enmienda constitucional que permitiría la redistribución de distritos a mitad de década.

Retos: los demócratas no cuentan con la mayoría de dos tercios necesaria en ambas cámaras legislativas para someter a votación una enmienda propuesta, lo que significa que es poco probable que se apruebe antes de las elecciones de noviembre.

Fecha límite para los candidatos: 8 de mayo

Nebraska

Mapa actual: ningún demócrata, tres republicanos

Mapa propuesto: aún no se han propuesto distritos revisados. El gobernador republicano Jim Pillen ha expresado su apoyo a la redistribución de distritos a mitad de década para intentar reforzar un distrito competitivo.

Retos: algunos legisladores republicanos siguen mostrándose reacios a llevar a cabo la redistribución de distritos a mitad de década.

Fecha límite para la presentación de candidaturas: 1 de marzo

Wisconsin

Mapa actual: dos demócratas, seis republicanos

Mapa propuesto: aún no se han propuesto distritos revisados. Dos demandas afirman que los distritos electorales deben rediseñarse porque favorecen inconstitucionalmente a los republicanos.

PUBLICIDAD

Retos: uno de los casos no se juzgará hasta 2027 y no está claro si el otro se resolverá antes de las elecciones de mitad de mandato.

Fecha límite para la presentación de candidaturas: 1 de junio