Estado de la Unión

Trump presume de una “época dorada”, reparte condecoraciones al por mayor y se adjudica triunfos internacionales, los momentos que marcaron el Estado de la Union 2026 

El presidente Donald Trump rompió un récord en su primer Discurso del Estado de la Unión de su segundo mandato, al hablar por más de 1 hora 50 minutos. Sin embargo, el evento estuvo rodeado de un clima de alta polarización, tensiones institucionales y la sombra de un conflicto internacional.

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video "Esta gente está loca": Trump arremete contra demócratas durante discurso del estado de la Unión

Aquí un recuento de los momentos que marcaron la jornada en la Cámara de Representantes.

Choque gélido con el Tribunal Supremo
Uno de los momentos de mayor tensión se vivió justo al inicio del evento. Tras el reciente fallo del Tribunal Supremo hace unos días que golpeó su política de aranceles. El presidente protagonizó un saludo extremadamente breve y frío con los únicos cuatro jueces que asistieron a la ceremonia, evidenciando la fractura entre el Ejecutivo y el máximo tribunal.

PUBLICIDAD

Triunfalismo económico vs. la crisis de asequibilidad
En el ámbito nacional, Trump hizo de la economía el eje de su discurso. Presumió de haber reducido la inflación subyacente al 1,7 % y de hacer caer el precio de la gasolina por debajo de los 2,30 dólares el galón. Sin embargo, el presidente evitó abordar la crisis de asequibilidad que afecta a millones de familias estadounidenses, quienes, en medio de una “economía en forma de K”, siguen sufriendo el encarecimiento de seguros, educación y la cesta básica.

Expulsión del congresista demócrata Al Green
Apenas 15 minutos después de haber comenzado el discurso, el congresista demócrata Al Green fue expulsado del recinto. Su falta fue sostener en alto una pancarta con el mensaje: “Los negros no son monos”. La protesta hacía alusión directa a un polémico vídeo publicado y posteriormente retirado por Trump en redes sociales, donde se refería al matrimonio de Barack y Michelle Obama con el insulto racista.

El boicot demócrata y las víctimas de Epstein
La oposición demócrata orquestó un fuerte boicot simbólico y presencial. En el Capitolio, los legisladores demócratas llevaron como invitados a víctimas del criminal sexual Jeffrey Epstein, así como a migrantes afectados por las políticas del republicano. Paralelamente, a las afueras del Capitolio, en el National Mall, líderes demócratas celebraron un acto de protesta calificando a Trump como “el presidente más corrupto de la historia” y acusándolo de gobernar solo para gente rica.

PUBLICIDAD

Más sobre Estado de la Unión

Discurso completo de Trump por Estado de la Unión 2026: Esto dijo POTUS en el SOTU hoy
12 mins

Discurso completo de Trump por Estado de la Unión 2026: Esto dijo POTUS en el SOTU hoy

Estados Unidos
¿En qué escenario económico ocurre el State of the Union?
2 mins

¿En qué escenario económico ocurre el State of the Union?

Estados Unidos
Estado de la Unión 2026 | Donald Trump termina su discurso ante el Congreso
109 Historias
Liveblog

Estado de la Unión 2026 | Donald Trump termina su discurso ante el Congreso

Estados Unidos
¿Qué es el State of the Union? El mensaje del Presidente sobre los retos del país
2 mins

¿Qué es el State of the Union? El mensaje del Presidente sobre los retos del país

Estados Unidos
Trump invita a equipo de hockey varonil al Estado de la Unión 2026, mientras equipo femenil rechaza la invitación
2 mins

Trump invita a equipo de hockey varonil al Estado de la Unión 2026, mientras equipo femenil rechaza la invitación

Estados Unidos
State of the Union 2026: ¿A qué hora es el 'Estado de la Unión' y dónde ver el mensaje de Trump?
3 mins

State of the Union 2026: ¿A qué hora es el 'Estado de la Unión' y dónde ver el mensaje de Trump?

Estados Unidos
Trump, abucheos e inmigración: tres momentos clave del discurso del Estado de la Unión de Biden
2:14

Trump, abucheos e inmigración: tres momentos clave del discurso del Estado de la Unión de Biden

Estados Unidos
En un minuto: Biden da su tercer discurso del Estado de la Unión mientras prepara la revancha con Trump
1:15

En un minuto: Biden da su tercer discurso del Estado de la Unión mientras prepara la revancha con Trump

Estados Unidos
“Nunca voy a callarme e irme al fondo de la sala”: el mensaje de Santos a Romney
1:26

“Nunca voy a callarme e irme al fondo de la sala”: el mensaje de Santos a Romney

Estados Unidos
Trump lleva la pelea de inmigración a California y critica al alcalde de Los Ángeles
4 mins

Trump lleva la pelea de inmigración a California y critica al alcalde de Los Ángeles

Estados Unidos

La sombra de la guerra con Irán
La política exterior fue el gran tema durante todo su discurso. Horas antes del discurso, el secretario de Estado, Marco Rubio, ofreció una sesión informativa a puerta cerrada que dejó a los legisladores con semblantes graves. Mientras Trump sostuvo en su intervención que Teherán se niega a prometer que no fabricará armas nucleares.

Ovación a Melania y el “superviviente designado”
En las gradas, la primera dama Melania Trump fue recibida con una gran ovación y el auditorio en pie. Estuvo acompañada por los cinco hijos del presidente (Donald Jr., Eric, Ivanka, Tiffany y Barron). Mientras tanto, cumpliendo con un protocolo de seguridad heredado de la Guerra Fría, el secretario de Asuntos de los Veteranos, Doug Collins, se ausentó del Capitolio para ejercer como el “superviviente designado” en caso de una catástrofe que acabara con la línea de sucesión presidencial.

La mención al “Mencho”
En un momento de su discurso, el presidente Trump hizo mención a los acontecimientos ocurridos el fin de semana en México tras la caída de Nemesio Oseguera Cervantes. “Nosotros además eliminamos a uno de los capos más siniestros de todos, ustedes lo vieron ayer”. Dijo Donald Trump.

El grito de Ilhan Omar
La representante Ilhan Omar, de Minnesota, gritó: “Has matado a estadounidenses” mientras el presidente Donald Trump criticaba a los demócratas por exigir una reforma antes de financiar el Departamento de Seguridad Nacional.

PUBLICIDAD

Omar se refería a la ofensiva federal de inmigración en Minnesota que llevó a la muerte de dos ciudadanos estadounidenses, Renee Good y Alex Pretti. Trump, en su discurso sobre el Estado de la Unión, acusó a los demócratas de cortar “todo el financiamiento para el Departamento de Seguridad Nacional” e invitó a los legisladores en la sala a reafirmar “un principio fundamental”.

La ley Dalilah
Entre sus invitados al discurso sobre el Estado de la Union, Trump ha presentado a la familia de Dalilah Coleman, una niña de cinco años que en 2024 resultó herida en un choque múltiple causado por un migrante que conducía un camión comercial de 18 ruedas en California.

Según el presidente, el hombre era “un extranjero ilegal admitido por Biden” y el accidente provocó que la niña no pudiera caminar o hablar. Ahora, está en el primer grado y acudió al discurso junto a su padre. Citando el caso de la niña, Trump anunció que instaría al Congreso a aprobar “la Ley Dalilah, que prohíbe a cualquier Estado conceder permisos de conducir comerciales a inmigrantes ilegales”.

¡Esta gente está loca!

Trump criticó y señaló a los demócratas por no ponerse de pie cuando fue ovacionado al hablar sobre los estados que prohíben que los niños accedan a atención médica relacionada con su género sin el consentimiento de sus padres. Afirmó que los demócratas están destruyendo al país.

Video "Hemos derrocado a uno de los líderes del narco más siniestros": Donald Trump
Relacionados:
Estado de la UniónCámara de Representantes

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Bodas S.A.
Gratis
Premio Lo Nuestro 2026
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX