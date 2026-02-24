Estado de la Unión Trump presume de una “época dorada”, reparte condecoraciones al por mayor y se adjudica triunfos internacionales, los momentos que marcaron el Estado de la Union 2026 El presidente Donald Trump rompió un récord en su primer Discurso del Estado de la Unión de su segundo mandato, al hablar por más de 1 hora 50 minutos. Sin embargo, el evento estuvo rodeado de un clima de alta polarización, tensiones institucionales y la sombra de un conflicto internacional.

Video "Esta gente está loca": Trump arremete contra demócratas durante discurso del estado de la Unión

Aquí un recuento de los momentos que marcaron la jornada en la Cámara de Representantes.

Choque gélido con el Tribunal Supremo

Uno de los momentos de mayor tensión se vivió justo al inicio del evento. Tras el reciente fallo del Tribunal Supremo hace unos días que golpeó su política de aranceles. El presidente protagonizó un saludo extremadamente breve y frío con los únicos cuatro jueces que asistieron a la ceremonia, evidenciando la fractura entre el Ejecutivo y el máximo tribunal.

Triunfalismo económico vs. la crisis de asequibilidad

En el ámbito nacional, Trump hizo de la economía el eje de su discurso. Presumió de haber reducido la inflación subyacente al 1,7 % y de hacer caer el precio de la gasolina por debajo de los 2,30 dólares el galón. Sin embargo, el presidente evitó abordar la crisis de asequibilidad que afecta a millones de familias estadounidenses, quienes, en medio de una “economía en forma de K”, siguen sufriendo el encarecimiento de seguros, educación y la cesta básica.

Expulsión del congresista demócrata Al Green

Apenas 15 minutos después de haber comenzado el discurso, el congresista demócrata Al Green fue expulsado del recinto. Su falta fue sostener en alto una pancarta con el mensaje: “Los negros no son monos”. La protesta hacía alusión directa a un polémico vídeo publicado y posteriormente retirado por Trump en redes sociales, donde se refería al matrimonio de Barack y Michelle Obama con el insulto racista.

El boicot demócrata y las víctimas de Epstein

La oposición demócrata orquestó un fuerte boicot simbólico y presencial. En el Capitolio, los legisladores demócratas llevaron como invitados a víctimas del criminal sexual Jeffrey Epstein, así como a migrantes afectados por las políticas del republicano. Paralelamente, a las afueras del Capitolio, en el National Mall, líderes demócratas celebraron un acto de protesta calificando a Trump como “el presidente más corrupto de la historia” y acusándolo de gobernar solo para gente rica.

La sombra de la guerra con Irán

La política exterior fue el gran tema durante todo su discurso. Horas antes del discurso, el secretario de Estado, Marco Rubio, ofreció una sesión informativa a puerta cerrada que dejó a los legisladores con semblantes graves. Mientras Trump sostuvo en su intervención que Teherán se niega a prometer que no fabricará armas nucleares.

Ovación a Melania y el “superviviente designado”

En las gradas, la primera dama Melania Trump fue recibida con una gran ovación y el auditorio en pie. Estuvo acompañada por los cinco hijos del presidente (Donald Jr., Eric, Ivanka, Tiffany y Barron). Mientras tanto, cumpliendo con un protocolo de seguridad heredado de la Guerra Fría, el secretario de Asuntos de los Veteranos, Doug Collins, se ausentó del Capitolio para ejercer como el “superviviente designado” en caso de una catástrofe que acabara con la línea de sucesión presidencial.

La mención al “Mencho”

En un momento de su discurso, el presidente Trump hizo mención a los acontecimientos ocurridos el fin de semana en México tras la caída de Nemesio Oseguera Cervantes. “Nosotros además eliminamos a uno de los capos más siniestros de todos, ustedes lo vieron ayer”. Dijo Donald Trump.

El grito de Ilhan Omar

La representante Ilhan Omar, de Minnesota, gritó: “Has matado a estadounidenses” mientras el presidente Donald Trump criticaba a los demócratas por exigir una reforma antes de financiar el Departamento de Seguridad Nacional.

Omar se refería a la ofensiva federal de inmigración en Minnesota que llevó a la muerte de dos ciudadanos estadounidenses, Renee Good y Alex Pretti. Trump, en su discurso sobre el Estado de la Unión, acusó a los demócratas de cortar “todo el financiamiento para el Departamento de Seguridad Nacional” e invitó a los legisladores en la sala a reafirmar “un principio fundamental”.

La ley Dalilah

Entre sus invitados al discurso sobre el Estado de la Union, Trump ha presentado a la familia de Dalilah Coleman, una niña de cinco años que en 2024 resultó herida en un choque múltiple causado por un migrante que conducía un camión comercial de 18 ruedas en California.

Según el presidente, el hombre era “un extranjero ilegal admitido por Biden” y el accidente provocó que la niña no pudiera caminar o hablar. Ahora, está en el primer grado y acudió al discurso junto a su padre. Citando el caso de la niña, Trump anunció que instaría al Congreso a aprobar “la Ley Dalilah, que prohíbe a cualquier Estado conceder permisos de conducir comerciales a inmigrantes ilegales”.

¡Esta gente está loca!

Trump criticó y señaló a los demócratas por no ponerse de pie cuando fue ovacionado al hablar sobre los estados que prohíben que los niños accedan a atención médica relacionada con su género sin el consentimiento de sus padres. Afirmó que los demócratas están destruyendo al país.