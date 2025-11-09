2,000 vuelos cancelados y ayuda de SNAP y salarios en un limbo: el creciente golpe del cierre del gobierno

Video Aeropuertos de Miami y Fort Lauderdale entre los afectados por reducción de vuelos

Aerolíneas cancelaron este domingo más de 2,100 vuelos en Estados Unidos y el secretario de Transporte, Sean Duffy, advirtió que el tráfico aéreo en el país podría "reducirse a cuentagotas" si el cierre del gobierno federal se prolonga hasta la semana del Día de Acción de Gracias.

Este fue el tercer día en que se registra una menor actividad en 40 de los aeropuertos más concurridos de Estados Unidos y las interrupciones son cada vez más generalizadas. La Administración Federal de Aviación (FAA) ordenó la semana pasada recortar vuelos en los aeropuertos con mayor tránsito, ya que algunos controladores de tráfico aéreo —a los que no se les paga desde hace casi un mes— han dejado de presentarse a trabajar.

PUBLICIDAD

Además, en esta jornada se reportaron unos 7,000 retrasos adicionales, según FlightAware, un sitio web que rastrea las interrupciones en los viajes aéreos. El viernes fueron cancelados más de 1,000 vuelos y el sábado el número creció a más de 1,500.

Las reducciones ordenadas por la FAA comenzaron el viernes en un porcentaje del 4% y aumentarán al 10% para el 14 de noviembre. Están en vigor de 6:00 de la mañana a las 10:00 de la noche hora local y afectarán a todas las aerolíneas comerciales.

United, Southwest y American afirmaron que intentarán minimizar el impacto en los consumidores al reducir sus frecuencias de vuelos para cumplir con la orden emitida por la FAA sobre el recorte en el tráfico aéreo. En una carta a los empleados, el director ejecutivo de United, Scott Kirby, prometió centrar los recortes en las rutas regionales y los vuelos que no conectan centros de conexión. Indicó que la aerolínea intentará reprogramar los vuelos de los clientes cuando sea posible y también ofrecerá reembolsos a quienes no deseen volar durante este período, incluso si su vuelo no se cancela.

El impacto cada vez más generalizado en las terminales de los aeropuertos es apenas uno de los muchos golpes que se sienten a través de todo Estados Unidos.

1.4 millones de trabajadores federales sin salario

Alrededor de 1.3 millones de empleados civiles federales no están recibiendo sueldo, de acuerdo con el Centro de Política Bipartidista, un centro de investigación con sede en Washington, D.C.

PUBLICIDAD

Casi 41 millones de personas en ascuas por los 'cupones de alimentos' SNAP

El Departamento de Agricultura (USDA) pidió este sábado a los estados que depositen solo los pagos parciales de los 'cupones de alimentos' del programa SNAP de noviembre y que den marcha atrás a los pasos que dieron para enviarlos de forma completa.

Esta nueva guía del USDA, que gestiona el programa SNAP, se suma a una semana de anuncios y decisiones judiciales que han generado una tremenda confusión con este beneficio tan crucial para cerca de 41 millones de personas en Estados Unidos.

Incertidumbre sobre qué pasará con un subsidio de 'Obamacare'

La mejora a un subsidio que ayuda a pagar las primas de los planes de salud a través de la Ley de Cuidado de Salud Asequible, conocida popularmente como 'Obamacare', expirará el 31 de diciembre de 2025 salvo que los legisladores aprueben su extensión. Esto sigue siendo incierto pues es el punto que tiene precisamente entrampados a los congresistas.

Los demócratas exigen que se amplíen para entonces apoyar un financiamiento del gobierno federal. Los republicanos lo rechazan y dicen que cualquier cosa sobre ese asunto se deberá ver después de que reabra el gobierno.

Mientras tanto, millones de personas que comenzaron a inscribirse en esos planes de salud ya han visto un aumento significativo en ellos, pues las aseguradoras elevaron las primas del año que viene.

Programas Head Start para los niños se queda sin fondos

Ante la falta de fondos, los programas Head Start, que provee servicios de alimentación, educación y salud a niños de familias pobres comenzaron a reportar el cierre de algunos de sus centros.

PUBLICIDAD

En problemas los fondos del programa WIC para madres y bebés

El Programa de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Bebés y Niños (WIC) ofrece educación nutricional, apoyo a la lactancia materna y otros exámenes de salud a 7 millones de personas.

El IRS a la mitad de su capacidad

El Servicio de Rentas Internas (IRS) anunció la suspensión temporal de casi la mitad de su plantilla, según un plan de contingencia actualizado publicado en su sitio web. La mayoría de las operaciones del IRS están paralizadas, informó la agencia en una carta aparte a sus empleados.

Con información de The Associated Press.

Mira también: