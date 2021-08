“¿Quién mató a mi hija?”: el extraordinario esfuerzo de una madre hispana para ayudar a atrapar a un asesino

A Barrios le sobrevive su hija mayor, Valeria, de 25 años. Para ambas, los últimos tres años han sido extremadamente complicados. “Hay momentos en que me siento enojada, frustrada, perdida, confundida, vacía. Son muchas emociones. Creo que mi mente no lo ha procesado, que no he tenido un período de sanación porque no han arrestado a los asesinos. Mi objetivo ahora es que detengan a esta gente. En mis momentos libres pienso: ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer?”, dice.