Las claves sobre los planes de Luigi Mangione, acusado de asesinar al CEO de UnitedHealthcare (y cómo se logró su detención)

Luigi Mangione, el joven acusado de asesinar al director ejecutivo de UnitedHealthcare la semana pasada, compareció este martes ante un tribunal de Pensilvania.

En la audiencia de este martes, al joven de 26 años se le volvió a negar la libertad bajo fianza. Su abogado dijo que lucharía contra la extradición de su cliente a la ciudad de Nueva York, donde ocurrió el ataque.

Mangione fue arrestado este lunes por la muerte el 4 de diciembre de Brian Thompson después de que un trabajador de un McDonald's en Altoona, Pensilvania, alertara a la policía sobre un cliente que se parecía al sospechoso, cuyas imágenes captadas por las cámaras de seguridad habían sido difundidas por las autoridades.

Cuando fue arrestado, Mangione tenía consigo un arma que los investigadores creen que se utilizó para llevar a cabo el crimen y documentos que mostraban enojo contra las corporaciones estadounidenses, dijo la policía.

Cuando el joven fue llevado al tribunal de Hollidaysburg este martes, forcejeó con los agentes y gritó ante la prensa: “¡Esto está completamente fuera de lugar y es un insulto a la inteligencia del pueblo estadounidense y a su experiencia vivida!".

Horas después, salió sin decir nada y se lo llevaron en un automóvil.

La enorme expectación mediática que tuvo su comparecencia ante el juez, a la que fue llevado con el uniforme naranja de preso y esposado, da idea del enorme interés que este crimen y su presunto autor han provocado entre los estadounidenses.

Estas son algunas de las claves sobre lo que se sabe hasta ahora de Luigi Mangione.

¿Cuáles son las últimas novedades sobre Luigi Mangione?

En su comparecencia ante el juez este martes, Mangione se quedó mirando al frente, consultando unos papeles de vez en cuando o balanceándose en su silla. En una ocasión, comenzó a hablar para responder una discusión del tribunal, pero su abogado lo hizo callar.

El juez David Consiglio le negó la libertad bajo fianza a Mangione. Su abogado, Thomas Dickey, dijo al tribunal que su cliente no estaba de acuerdo con la extradición a Nueva York y quiere una audiencia específica sobre este asunto.

El fiscal de distrito del condado de Blair en Pensilvania, Peter Weeks, dijo que aunque Mangione creará "obstáculos adicionales" legales a superar en la tarea de su extradición, no será una barrera importante para enviarlo finalmente a Nueva York.

¿Qué pruebas se han reunido contra Mangione?

Además de un documento escrito a mano de tres páginas que sugiere que el detenido tenía “mala voluntad hacia las corporaciones estadounidenses”, el jefe de detectives del Departamento de Policía de Nueva York, Joseph Kenny, dijo este lunes que Mangione también tenía una pistola fantasma, un tipo de arma que se puede ensamblar en casa y es difícil de rastrear.

Los agentes interrogaron a Mangione, quien antes de ser arrestado actuaba de manera sospechosa y llevaba múltiples identificaciones fraudulentas, así como un pasaporte estadounidense, según la comisionada de policía de Nueva York, Jessica Tisch.

Los oficiales también encontraron un supresor de sonido, o silenciador, “compatible con el arma utilizada en el asesinato”, dijo.

Tenía ropa y una máscara similares a las que se veía usar al tirador en los videos grabados por las cámaras de seguridad que captaron el crimen.

También tenía una identificación fraudulenta de Nueva Jersey que coincidía con una que el sospechoso usó para registrarse en un hostal de la ciudad de Nueva York antes del tiroteo, dijo la comisionada.

¿Qué sabemos sobre Mangione?

Mangione, quien proviene de una adinerada familia de Maryland, fue el mejor alumno de su escuela preparatoria de élite en Baltimore y tenía títulos de una de las mejores universidades privadas del país. Obtuvo un grado y posgrado en Informática en 2020 en la Universidad de Pensilvania.

El abuelo de Mangione, Nick Mangione, quien murió en 2008, fue un exitoso desarrollador inmobiliario. Uno de sus proyectos más conocidos fue Turf Valley Resort, un enorme centro de conferencias y retiro de lujo en las afueras de Baltimore que compró en 1978.

Uno de los primos de Luigi Mangione es el legislador estatal republicano de Maryland Nino Mangione, confirmó un portavoz de la oficina del legislador.

De enero a junio de 2022, Mangione vivió en Surfbreak, un espacio de "co-living" en las afueras de la turística Waikiki en Honolulú, Hawái.

R.J. Martin, fundador de este espacio, dijo que supo que Mangione tenía un dolor de espalda severo desde la infancia que interfería en muchos aspectos de su vida.

Sus amigos en Hawái consideraban a Mangione un "gran tipo", y las fotos en sus cuentas de redes sociales muestran a un joven en forma y sonriente en playas y fiestas.

Según un boletín de las fuerzas del orden obtenido por la agencia AP, Mangione pudo actuar motivado por su enojo hacia lo que calificó como compañías de seguros de salud “parasitarias” y por un odio hacia la avaricia corporativa.

Mangione habría escrito que Estados Unidos tiene el sistema de salud más caro del mundo y que las ganancias de las grandes corporaciones siguen aumentando mientras que “la expectativa de vida” no lo hace, según este boletín, basado en una revisión de las notas escritas a mano del sospechoso y publicaciones en las redes sociales.

El tiroteo y una fuga rápida de Mangione

La policía confirmó que la persona que mató a Thompson salió de un albergue en el Upper West Side de Manhattan a las 5:41 a.m. del pasado miércoles

Once minutos después, fue visto en un video de vigilancia caminando de un lado a otro frente al New York Hilton Midtown, con una mochila característica.

A las 6:44 a.m., disparó a Thompson en una entrada lateral del hotel, huyó a pie, luego se subió a una bicicleta y en cuatro minutos había ingresado a Central Park, según la policía.

Otra cámara de seguridad grabó al pistolero saliendo del parque cerca del Museo Americano de Historia Natural a las 6:56 a.m., todavía en la bicicleta pero sin la mochila, dijo la policía.

Después de subirse a un taxi, se dirigió al norte a una terminal de autobuses cerca del Puente George Washington, a donde llegó alrededor de las 7:30 a.m.

Desde allí, el rastro de la evidencia en video se pierde. La policía no ha encontrado imágenes del sospechoso saliendo del edificio, lo que los lleva a creer que probablemente tomó un autobús que lo llevó fuera de la ciudad. La policía dijo que todavía están investigando el camino que tomó el sospechoso hacia Pensilvania.

