Por qué Luigi Mangione, acusado de asesinar al CEO de UnitedHealthcare, es presentado por muchos como un "héroe" en las redes sociales

Mientras los memes con el hashtag #FreeLuigi (Liberen a Luigi) con la imagen del fontanero con bigote de Super Mario Bros. tomaron internet esta semana, los usuarios de redes compartieron otros montajes que mostraban a Tony Soprano declarando héroe a Luigi Mangione, el joven acusado de asesinar al director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson.

Entre las publicaciones, se vieron muchas que destacaban el aspecto físico de Mangione, otras que especulaban sobre quién podría hacer su papel en el conocido programa Saturday Night Live y otras que criticaban e incluso amenazaban a los clientes y empleados del McDonald’s de Pensilvania que lo descubrieron y avisaron a la policía.

Fue demasiado para el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, un demócrata en ascenso que estuvo a punto de ser el candidato a vicepresidente este año, y que ha denunciado lo que considera como un apoyo a “tomarse la justicia por su mano”.

Como sucede con tantas noticias en este momento de la historia que vive Estados Unidos, el caso de Brian Thompson y Luigi Mangione ha cautivado y polarizado a la vez a una nación saturada de medios.

Lo cierto es que ofrece una visión de cómo, en un mundo conectado, tantos aspectos diferentes de la vida estadounidense moderna pueden estar vinculados de manera surrealista: desde la violencia pública hasta la política, desde la atención sanitaria hasta el humor (o los intentos de hacerlo).

Y, a la vez, también plantea una pregunta: ¿cómo puede tanta gente considerar a alguien un héroe cuando las reglas que gobiernan la sociedad estadounidense (la ley) lo tratan como todo lo contrario?

A Mangione se le presenta como una figura romántica

Mangione se encuentra en la celda de una cárcel de Pensilvania mientras espera a que se decida sobre su extradición a Nueva York por cargos de asesinato.

No hay mucha información nueva disponible sobre el posible móvil del crimen, aunque los escritos encontrados en posesión de Mangione insinuaban un odio a la codicia corporativa y hacia las compañías de seguros de salud a las que calificó como "parasitarias".

Pistas anteriores mostraron que algunas balas recuperadas de la escena del crimen tenían las palabras "negar", "defender" y "deponer", que se asemejan a palabras utilizadas por los críticos de la industria de seguros.

Varias de las publicaciones vistas en redes sociales hacen referencia a un aparente desdén por las aseguradoras de salud, combinándolo con un discutible intento de lo que algunos llamaron humor.

"Él tomó medidas contra las corporaciones de seguros de salud privadas, eso es lo que hizo. Fue un valiente mártir italiano. En esta casa, Luigi Mangione es un héroe, ¡fin de la historia!", dijo una persona anónima en una publicación en la plataforma X que tiene casi dos millones de vistas.

Este lunes, Shapiro se mostró en desacuerdo con comentarios como esos. Sus declaraciones —apasionadas e, inevitablemente, políticas— hicieron que la conversación que tenía lugar en las pantallas de los teléfonos de tantas personas volviera a la vida real.

"No matamos a personas a sangre fría para resolver diferencias políticas o expresar un punto de vista", dijo el gobernador. “En una sociedad civil, todos estamos menos seguros cuando los ideólogos se dedican a hacer justicia mediante ‘vigilantismo’”.

Pero algunos de sus conciudadanos no están de acuerdo. Al igual que Bonnie y Clyde, John Dillinger, D.B. Cooper y otros nombres notorios del pasado estadounidense, Mangione está siendo presentado como alguien a quien admirar.

El caso Thompson - Mangione: ¿más terrorismo doméstico que ‘vigilantismo’?

Regina Bateson, profesora adjunta de Ciencias Políticas en la Universidad de Colorado en Boulder, ha estudiado el término al que aludió Shapiro: el vigilantismo, o la corriente ideológica que propugna el derecho a la autodefensa de los individuos cuando el Estado no es capaz de proporcionársela de manera eficaz.

La experta no cree que este término sea adecuado para este caso, dice, porque la víctima no estaba vinculada a ningún crimen o delito específico. En su opinión, se trata más bien de terrorismo doméstico.

Pero Bateson considera que las amenazas que van en aumento contra trabajadores electorales, fiscales y jueces (además de los intentos de asesinato contra el presidente electo Donald Trump el verano pasado) son posibles señales de que podrían estallar agravios personales o agendas políticas.

“Los estadounidenses están expresando más apoyo a la violencia política, o al menos, mayor comprensión hacia ella”, dijo.

Shapiro, aparentemente harto de la aceptación del crimen, elogió a la policía que detuvo al presunto asesino de Thompson. Los usuarios de redes sociales se equivocan con Mangione, dijo el gobernador: “Escúchenme: no es un héroe. El verdadero héroe de esta historia es la persona que llamó al 911 en McDonald's esta mañana".

Incluso sin apoyar la violencia, hay muchos casos de personas que están aprovechando para desahogarse sobre cómo las aseguradoras de salud niegan las reclamaciones para la cobertura de sus tratamientos médicos.

Un ejemplo es el de Tim Anderson, cuya esposa, Mary, lidió con las negativas de cobertura de UnitedHealthcare antes de morir por la enfermedad de Lou Gehrig en 2022. "El modelo de negocio de los seguros es no pagar", dijo Anderson, de 67 años, de Centerville, Ohio, a la agencia AP.

El debate en torno al asesinato y a Mangione es más que un simple meme. Las conversaciones sobre la interconexión de varias partes de la vida estadounidense también se están desarrollando en línea.

Un usuario de Reddit dijo que lo expulsaron del foro durante tres días por apoyar a Kyle Rittenhouse, quien fue absuelto después de testificar que actuó en defensa propia cuando disparó fatalmente a dos personas durante las protestas pidiendo justicia racial en 2020. "¿Crees que se está baneando a la gente por apoyar a Luigi?", se preguntó el usuario.

Los comentarios cubren mucho terreno. Incluyen personas que dicen que el asesinato de UnitedHealthcare no es un "problema de derecha o izquierda" y se preguntan qué se necesitaría para que los expulsen de la plataforma.

"Probablemente solo tengas que cruzar la línea y promover la violencia", escribió un usuario. "No solo reírte de lo poco que te importa este tipo".

En conclusión, los comentarios dejan algo en claro: el caso (y ahora el propio Mangione) han capturado el imaginario estadounidense, al menos por el momento.

Y cuando eso sucede en una nación repleta de teléfonos y memes, mucha gente va a tener opiniones, desde comentaristas anónimos en Reddit hasta el propio gobernador de Pensilvania.

