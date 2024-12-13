Cuáles podrían ser las estrategias de defensa de Luigi Mangione para declararse “no culpable” del asesinato del CEO de UnitedHealthcare

Video Asesinato del CEO de UnitedHealthcare: las maniobras del sospechoso para evitar su extradición a Nueva York

De casquillos de bala a huellas dactilares, pasando por el arma del crimen, tarjetas de identidad falsas, ropa y documentos en los que expondría parte de sus planes y motivaciones para llevar a cabo el asesinato más mediático de los últimos tiempos en Estados Unidos.

PUBLICIDAD

Sin embargo, pese a la aparente fortaleza de la evidencia contra Mangione, su abogado cuestionó la credibilidad de las pruebas y aseguró tajante que su cliente, que fue ingresado en una prisión estatal de Pensilvania mientras lucha contra su extradición a Nueva York para enfrentar un cargo de asesinato, “se declarará no culpable” del crimen.

El abogado, Thomas Dickey, dijo a medios locales que aún no había "visto ninguna prueba" que implicara a Mangione.

"Ni siquiera sé si es él", dijo en la cadena NewsNation, refiriéndose a las imágenes del asesino de Thompson grabada por cámaras de seguridad y que fueron publicadas por las autoridades.

"Vamos a probar esas aguas y darle al gobierno la oportunidad de presentar alguna evidencia", dijo.

Pero ¿cuáles serían las estrategias que su abogado podría utilizar para defender a Mangione de lo que muchos consideran, con base en las pruebas reunidas, un veredicto de culpabilidad difícil de sortear?

Abogados de Mangione podrían argumentar inestabilidad en su salud mental

Una de las posibilidades sería que el equipo de defensa de Mangione argumentara que su “estado mental” lo hace no ser apto para ser juzgado.

"Si un juez determina que no entiende o no entiende lo que está sucediendo en el tribunal, entonces el caso no seguirá adelante", le dijo a la BBC el abogado penalista Dmitriy Shakhnevich.

"Será internado en una institución durante un tiempo hasta que se considere que está apto, lo que podría no suceder nunca".

Video “Se declarará no culpable”: el abogado de Mangione cuestiona la credibilidad de las pruebas del caso



Esta opción es diferente a que los abogados utilicen durante el juicio lo que se llama una defensa de trastorno emocional extremo por parte del acusado.

PUBLICIDAD

Por sus publicaciones en redes y testimonios de amigos, es conocido que Mangione tenía graves problemas crónicos de espalda y que había criticado duramente al sistema de atención médica que la víctima del crimen representaba.

Por ello, de utilizar esta estrategia de defensa, sus letrados podrían perseguir que el jurado lo declarara culpable de homicidio involuntario, argumentando que estaba tan perturbado emocionalmente en ese momento debido a su difícil situación personal, que creía que tenía que matar a Thompson

"Podría ser una posibilidad remota", le dijo al medio Business Insider un abogado que pidió el anonimato debido a su posible conexión con el caso.

"Pero según todos los informes, desapareció hace seis meses, y eso no era característico de él, al igual que no lo era cualquier acto de violencia", afirmó. "Bien podría haber tenido un brote psicótico".

En el supuesto de que su defensa argumentara que no era responsible de sus actos debido a algún tipo de desorden mental, “eso podría declararlo inocente, porque no se cumplirían los elementos del delito", dijo Shakhnevich.

"Pero, de nuevo, no queda libre. Estaría internado en una institución durante un período, suponiendo que la defensa tenga éxito".

La anulación por jurado como estrategia de defensa de Mangione

La anulación del jurado es una estrategia controvertida que describe cuando el jurado decide absolver a la persona —pese a contar con evidencias suficientes para ser condenada—, pero lo hace por simpatía hacia el acusado o la causa que abandera.

PUBLICIDAD

En redes sociales, ya se ha visto una avalancha de apoyo hacia Mangione por parte de quienes lo consideran como una especie de ‘Robin Hood’ o héroe que lucha contra la codicia de las aseguradoras de salud que se niegan a dar cobertura a los tratamientos médicos de muchos estadounidenses.

El inicio de los procesos legales de Mangione ha llevado a donantes anónimos a aportar miles de dólares para su defensa a través de campañas de recaudación de fondos en línea.

"Cuando sea extraditado a Nueva York, la defensa tiene que decir que hay alguna duda razonable sobre si fue él o, como alternativa, que fue él y que de alguna manera estaba justificado. Esto último puede parecer escandaloso, pero (Mangione) proviene de una familia muy rica, por lo que es probable que tenga un equipo de defensa brillante", le dijo Colleen Kerwick, una abogada neoyorquina, al medio Newsweek.

Kerwick cree que la buena apariencia de Mangione, de lo que se habla sin parar en redes sociales, podría también ser un factor importante.

"La literatura psicológica y legal ha confirmado durante décadas que los jurados tienden a favorecer a los acusados con buen aspecto físico en caso de haber alguna duda", agregó.

Retrasar la extradición de Mangione para probar algunas estrategias de defensa

Expertos creen que es muy poco probable que Mangione pueda evitar ser extraditado a Nueva York, donde se cometió el crimen, pero sí podría retrasarse durante meses si se recurre al Tribunal de Apelaciones de Pensilvania, la Corte Suprema estatal o incluso la de Estados Unidos.

Con esta estrategia, su abogado podría aprovechar para poner a prueba durante las audiencias de extradición algunas de sus estrategias de defensa, como la de intentar que no se celebre el juicio.

PUBLICIDAD

"Mientras él impugna la extradición, la defensa pondrá a prueba la reacción del juez a sus argumentos y también la reacción del público a esas defensas. El jurado estará compuesto por personas comunes y corrientes que pueden llegar a escuchar un mensaje positivo de la defensa", opinó Kerwick.

Esa audiencia de extradición, que aún no ha sido programada, no se centrará en si Mangione cometió el asesinato, dijo Daniel Bibb, un exfiscal de homicidios de Manhattan que ahora ejerce como abogado en el sector privado, entrevistado por Business Insider.

"La cuestión en Pensilvania será si la persona nombrada en la acusación de Nueva York es él. Y esa es prácticamente la única investigación", concluyó.

Vea también: