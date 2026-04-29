El Salvador Juicio masivo contra casi 500 presuntos pandilleros en El Salvador llega a su sexta jornada Este miércoles tuvo lugar la sexta jornada de la audiencia única por el juicio masivo contra casi 500 personas acusadas en El Salvador de liderar las pandillas de la Mara Salvatrucha (MS-13) y ordenar supuestos crímenes cometidos durante una década entre 2012 y 2022.

Video CECOT, megacárcel de El Salvador, enfrenta un sexto día de juicios masivos contra presuntos pandilleros

El megajuicio masivo contra casi 500 personas acusadas de ser líderes pandilleros de la Mara Salvatrucha (MS-13) en El Salvador continuó este miércoles en el país centroamericano, por supuestos crímenes cometidos en la década entre los años 2012 y 2022.

La Fiscalía General salvadoreña informó que se esperaba presentar pruebas documentales y "una serie de audios del 2016 y 2017, que dejan en evidencia las órdenes que daban los cabecillas para ejecutar los asesinatos y otros de crímenes a nivel nacional. Estos audios revelan la organización detallada de la estructura y la planificación de los homicidios".

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En total son 486 detenidos acusados de 47,000 delitos como homicidios y feminicidios, extorsión, narcotráfico, desapariciones y tráfico de armas. También se les procesa por rebelión "al intentar mantener el control territorial para establecer un Estado paralelo".

En la audiencia comparecen 413 acusados y 73 prófugos. Estos últimos serán juzgados en ausencia.

Las autoridades afirman que estos líderes "ordenaban homicidios a nivel nacional, entre ellos, el asesinato de agentes policiales y elementos de la Fuerza Armada", actuando "desde las cárceles y desde las calles".

La audiencia permanente comenzó la semana pasada dejando imágenes impactantes de cientos de personas con el cabello rapado, vestidos de blanco y ordenados marcialmente en sillas dentro de una sala vigilada en la prisión del Cecot, mientras participaban en la vista judicial de forma remota por videoconferencia.

Según la Fiscalía general, el grupo ordenó matar a 87 personas en un fin de semana en marzo de 2022, lo que motivó que el presidente Nayib Bukele declarara su "guerra" contra las pandillas con un estado de excepción que ha dejado más de 91,000 detenidos.

"Vamos a juzgar y vamos a saldar una deuda histórica. Se les estaría atribuyendo todos los delitos que hizo la Mara Salvatrucha durante estos 11 años", afirmó el fiscal.

La MS-13 y su rival Barrio 18 —con sus dos facciones—, consideradas terroristas por Estados Unidos y El Salvador, llegaron a controlar el 80% del territorio nacional, según Bukele.

Esta es la "primera vez" que se realiza un juicio masivo "contra las estructuras de mando que ordenaron crímenes", precisa la fiscalía salvadoreña.

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"Con todo el peso de la ley"

Bukele es popular por acabar con el terror de las pandillas, pero ONG denuncian más de 500 muertes en prisión, torturas y miles de arrestos de inocentes bajo el estado de excepción, que permite capturas sin orden judicial.

Nacidas en calles de Los Ángeles, Estados Unidos, a inicios de los años 1990, las pandillas aterrorizaron a El Salvador durante más de tres décadas, se dedicaban a la extorsión, el narcomenudeo, sicariato, tráfico de armas y otros negocios ilícitos.

En tres décadas, de acuerdo con Bukele, las pandillas asesinaron a unas 200,000 personas, tomando en cuenta a unos 80,000 reportados como desaparecidos.

La Fiscalía dijo tener "abundantes pruebas para pedir las penas máximas", sin precisar si se trataría de la cadena perpetua que entrará en breve en vigor para castigar a homicidas, violadores y "terroristas", según una reforma legal recientemente aprobada.

Organizaciones de DDHH como Human Rights Watch (HRW) y Cristosal han criticado los juicios masivos por el riesgo de que sean condenados inocentes, al no individualizar la responsabilidad penal y haber eliminado la audiencia de valoración de pruebas, según reformas legales.

Más de 250 de los imputados están recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la megacárcel para pandilleros construida por el gobierno de Bukele, y el resto en otros penales de alta seguridad.

La fiscalía ha señalado que esperan terminar "pronto" el juicio, sin precisar fechas.