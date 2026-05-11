“No somos solo titulares”, dice influencer que permanece en cuarentena en Nebraska tras estar a bordo del crucero con hantavirus
17 estadounidenses llegaron este lunes 11 de mayo a Nebraska tras ser rescatados del crucero MV Hondius, afectado por el brote de hantavirus
Jake Rosmarin, influencer de viajes de Boston y expasajero del crucero con brote de hantavirus, expresó que no solo eran “una historia” y titulares”, sino que son personas con familias.
“Somos personas con familias, con vidas, con gente que nos espera en casa”, recalcó el joven en un video en redes sociales.
17 estadounidenses llegaron este lunes 11 de mayo a Nebraska tras ser rescatados del crucero MV Hondius, afectado por el brote de hantavirus. De acuerdo con el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), cada pasajero será sometido a una evaluación clínica.
Influencer publica foto en cuarentena
Actualmente, el influencer se encuentra en cuarentena en el hospital Unidad Nacional de Cuarentena del Centro Médico de la Universidad de Nebraska en Omaha. En donde está siendo observado junto con un equipo de médicos.
Rosmarin publicó una foto justo en la habitación donde se encuentra aislado, en la cual se le ve sonriente. Su habitación es blanca, tiene un escritorio, una bicicleta para correr, un sillón y un mueble para ropa.
En la descripción de su foto de Instagram, comentó que se sentía bien. Al igual que describió que el vuelo de repatriación fue suave y que llegó a salvo a la Unidad Nacional de Cuarentena en Omaha.
“Han sido días muy largos, pero espero empezar a poder dar más actualizaciones pronto”, dijo.
Además, dio un agradecimiento especial a la Universidad de Nebraska Medical Center, la cual los ha ayudado a que estén seguros.
Cabe destacar que hasta el momento no está claro cuánto tiempo permanecerán ahí, ya que la OMS recomendó 42 días de aislamiento.
Hasta ahora, solo 1 pasajero de los 17 presentó síntomas leves referentes al virus, por lo que está siendo monitoreado por la unidad de biocontención del Centr. Regional ASPR o instalaciones vinculadas para tratamiento de patógenos especiales.