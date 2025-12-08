Donald Trump La Corte Suprema parece ceder otra vez ante Trump y busca darle "un poder enorme, sin control y sin límites" La Corte Suprema se prepara para ampliar la autoridad presidencial de Donald Trump en cuanto a la capacidad de controlar las agencias federales, al parecer orientada a respaldar el pedido del mandatario de poder despedir a miembros de las comisiones que las dirigen.





Ciudadanía por nacimiento: Corte Suprema acepta revisar la constitucionalidad de la orden de Trump

Luego de casi un siglo de una norma que ha restringido a los presidentes de EEUU despedir a los miembros de las agencias federales sin razón, la Corte Suprema parece orientada a modificar su criterio y permitir a Donald Trump que despida a una miembro de la Comisión Federal de Comercio (FTC), la demócrata Rebecca Slaughter, sin causa.

La mayoría conservadora del tribunal sugirió este lunes que revocaría una decisión unánime de hace 90 años que limita cuándo los presidentes pueden despedir a los miembros de las juntas directivas de las agencias —en parte para tratar de garantizar que la toma de decisiones esté libre de influencias políticas— o dejarlas solo con su estructura intacta.

El juez Brett Kavanaugh afirmó que el meollo de la cuestión es que los funcionarios que dirigen las agencias "ejercen un poder enorme sobre la libertad individual y sobre industrias que mueven miles de millones de dólares" sin rendir cuentas a nadie.

Los jueces liberales advirtieron que una sentencia solicitada por la administración Trump para revocar la decisión conocida como Humphrey's Executor, de 1935, otorgaría al presidente, como dijo la jueza Elena Kagan, "un poder enorme, sin control y sin límites".

Las agencias que llevan un siglo o más en funcionamiento también se verían privadas de su experiencia, afirmó la jueza Ketanji Brown Jackson.

"Que un presidente llegue y despida a todos los científicos, médicos, economistas y doctores, y los sustituya por personas leales y que no saben nada, en realidad no beneficia a los ciudadanos de Estados Unidos", afirmó Jackson.

Slaughter fue despedida sin causa justificada y los tribunales inferiores confirmaron su alegación de que la medida violaba las normas establecidas por el Congreso para proteger a los miembros de las agencias gubernamentales independientes.

Administración Trump alega un "vacío de poder"

El Departamento de Justicia apeló ante la Corte Suprema y los magistrados conservadores parecieron ponerse del lado de la administración durante las alegaciones orales del lunes.

El procurador general John Sauer, en representación del gobierno, instó a los jueces a revocar la histórica sentencia de 1935, y dijo que la situación actual equivale a un "vacío de poder".

También afirmó que el presidente, como jefe del poder Ejecutivo, debería tener la autoridad para destituir a los miembros de la FTC y de las otras dos docenas de agencias independientes de estructura similar a su antojo.

"Las consecuencias reales aquí son que hay personas que ejercen una enorme autoridad gubernamental con un gran control sobre los individuos y las empresas... que, en última instancia, no responden ante el presidente", dijo Sauer.

"Creemos que el texto de la Constitución confiere el poder ejecutivo, en su totalidad, al presidente".

Ningún presidente antes de Trump había intentado arrebatar el control de las agencias que regulan amplios sectores de la vida estadounidense, como la energía nuclear, la seguridad de los productos y las relaciones laborales. Pero los seis conservadores, incluidos tres nombrados por Trump, parecían más preocupados en subvertir el precedente.

La retórica recordaba al caso de inmunidad presidencial de 2024 que permitió a Trump evitar ser procesado por sus esfuerzos por anular los resultados de las elecciones de 2020.

Según Sauer, la decisión Humphrey's Executor "no ha resistido el paso del tiempo" y ha dado lugar a una "cuarta rama" sin líder del gobierno, el estado administrativo al que los conservadores y los intereses empresariales llevan décadas apuntando.

La función principal de la FTC es proteger al público estadounidense contra las prácticas comerciales engañosas o desleales, y se ha enfrentado a Apple, Amazon, Google y Meta, la empresa matriz de Facebook, por el uso que hacen de su poder de mercado.

La FTC está formada por cinco comisionados, que suelen representar a los dos principales partidos políticos, y un presidente nombrado por el presidente.

Decisiones inclinadas en favor de Trump

El ala conservadora del tribunal ya ha manifestado su apoyo a la postura del Gobierno, pese a las objeciones de los liberales, al permitir que Slaughter y los miembros de la junta de otras agencias sean destituidos de sus cargos, incluso aunque continúen sus impugnaciones legales.

Los miembros de la Junta Nacional de Relaciones Laborales, la Junta de Protección del Sistema de Méritos y la Comisión de Seguridad de Productos de Consumo también han sido despedidos por Trump.

Los únicos funcionarios que hasta ahora han sobrevivido a los intentos de destituirlos son Lisa Cook, gobernadora de la Reserva Federal, y Shira Perlmutter, funcionaria de derechos de autor de la Biblioteca del Congreso.

El tribunal ha sugerido que considerará a la Reserva Federal de manera diferente a otras agencias independientes, y Trump ha dicho que quiere que ella se vaya debido a las acusaciones de fraude hipotecario. Cook afirma que no hizo nada malo.

