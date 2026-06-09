Rob Reiner Nick Reiner, acusado del asesinato de sus padres, reclama herencia de 1,5 millones de dólares para pagar su defensa El director de Hollywood, Rob Reiner, y su esposa, la fotógrafa y productora Michele Singer Reiner, fueron apuñalados mortalmente en su casa en el barrio de Brentwood en Los Ángeles el 14 de diciembre. Nick fue arrestado horas después y desde entonces se ha declarado inocente



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Nick Reiner, hijo de Rob Reiner, reclama el dinero que no se le ha pagado de un fideicomiso que sus padres establecieron para él, alegando que lo necesita para su defensa contra los cargos de que los asesinó.

Una petición presentada el lunes por los abogados civiles de Nick Reiner, de 32 años, ante un tribunal del condado de Los Ángeles, afirma que los fideicomisarios que supervisan los fondos se los han negado sin justificación legal, y que él los necesita y debe recibirlos ahora.

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“Nick amaba a sus padres y está devastado por su muerte. Pero los hechos sobre lo que les sucedió o no les sucedió no son el tema central de este litigio contra el fideicomiso”, dice la petición. “Como cualquier persona acusada de un delito, Nick es inocente y tiene derecho a preparar su defensa con los recursos que le pertenecen legalmente”.

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El director y figura destacada de Hollywood, Rob Reiner, y su esposa, la fotógrafa y productora Michele Singer Reiner, fueron apuñalados mortalmente en su casa en el exclusivo barrio de Brentwood en Los Ángeles el 14 de diciembre. Nick Reiner fue arrestado horas después y desde entonces se ha declarado inocente de dos cargos de asesinato.

Reiner contrató al prestigioso abogado privado Alan Jackson para que lo representara, pero menos de un mes después, Jackson abandonó el caso por razones que, según él, no podía revelar. La nueva documentación revela que los hermanos de Reiner, Jake y Romy Reiner, inicialmente habían accedido a pagar los honorarios de Jackson, pero luego cambiaron de opinión.

En una declaración adjunta a la petición, Jackson afirmó que "mi firma está preparada, dispuesta y capacitada para reanudar la representación del Sr. Reiner" si se dispone de los fondos necesarios.

Según la documentación presentada, además del fideicomiso familiar Reiner, que no es objeto de controversia, Rob y Michele Reiner establecieron fideicomisos individuales más pequeños para Nick Reiner y sus hermanos. En el fideicomiso de Nick Reiner, establecido en 1993, dejaron instrucciones claras e inequívocas para que recibiera la mitad del dinero al cumplir 30 años y el resto al cumplir 35.

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Sin embargo, según consta en la documentación, Reiner nunca recibió los fondos a los que tenía derecho a los 30 años, y el administrador fiduciario que los supervisa desde febrero, el abogado Paul R. Kanin, ha dado "una serie cambiante de excusas y justificaciones" para negarle el dinero a Reiner, incluyendo preocupaciones sobre la capacidad de Reiner que no tienen ninguna relación con un pago que es obligatorio.

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Reiner afirma que también debería recibir de inmediato el dinero que le correspondía a los 35 años, ya que su defensa y sus necesidades básicas en la cárcel así lo requieren.

La petición indica que el fideicomiso tiene al menos 1,5 millones de dólares en activos, pero que Kanin no revelará la cantidad exacta de su valor.

Kanin no respondió de inmediato a un correo electrónico enviado fuera del horario laboral solicitando comentarios.

El proceso judicial por el asesinato de Reiner avanza lentamente. Está previsto que comparezca de nuevo ante el tribunal para una audiencia preliminar en septiembre. Es susceptible de ser condenado a la pena de muerte, pero el fiscal de distrito Nathan Hochman ha declarado que su oficina aún no ha decidido si la solicitará.

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Las autoridades no han dicho nada sobre los posibles motivos, y las filtraciones en el caso han sido prácticamente inexistentes por ambas partes. Una orden judicial ha mantenido en secreto la mayoría de los detalles de la autopsia. Muchas de las preguntas más básicas sobre el asesinato siguen sin respuesta pública.

El día que abandonó el caso, Jackson, hablando a las afueras del tribunal, declaró categóricamente que "de conformidad con las leyes de California, Nick Reiner no es culpable de asesinato".

En abril, Jake Reiner ofreció su primer relato detallado de la experiencia de perder a sus padres y tener a su hermano en el centro de todo, calificándolo de "una pesadilla viviente" que es "demasiado devastadora para comprender".

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